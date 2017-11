A Portici arriva "Natale in Reggia"

Alla Reggia di Portici, nel week end dell'Immacolata, si svolgerà l'evento “Natale in Reggia”, organizzato dalla Associazione Culturale Borboni si Nasce e dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con il Centro Musa, patrocinato dalla Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici e artistici di Napoli, della Città metropolitana di Napoli e dai Comuni di Portici e di Ercolano.

L'intero programma della kermesse Natalizia sarà presentato nel corso di una conferenza stampa il giorno 2 dicembre alle ore 17.00 presso la Reggia di Portici. Al termine della conferenza stampa l’Associazione “Borboni si nasce” proporrà un assaggio di danze storiche in collaborazione con la maestra di danza Livia Ghizzoni della Compagnia Italiana di Teatro e Danza.