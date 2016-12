Natale in musica al Palazzo Reale di Napoli

Il Palazzo Reale di Napoli, in collaborazione con CoopCulture, l'Accademia Mandolinistica Napoletana e la Casa del Mandolino-Napoli, propone, da giovedì 29 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017, un programma di visite didattiche nelle stanze della regina seguite da un concerto di musiche da strada della Napoli del Settecento.

Uno storico dell'arte di CoopCulture illustrerà ai visitatori i momenti più importanti della vita di corte all'epoca dei Borbone nelle fastose sale dell'Appartamento Storico di Palazzo Reale, approfondendo le consuetudini e il cerimoniale reale del tempo. Nella Cappella Palatina, i Maestri dell'Accademia Mandolinistica Napoletana si esibiranno suonando strumenti musicali antichi, rappresentati nel presepe napoletano del XVIII secolo.

Appuntamenti: Giovedì 29 dicembre 2016: ore 11 Venerdì 30 dicembre 2016: ore 11 Lunedì 2 gennaio 2017: ore 11 Venerdì 6 gennaio 2017: ore 10.30

Quattro musicisti: mandolino, mandolone, calascione mezzo calascione, mandoloncello chitarra barocca Voce

PROGRAMMA Anonimo Napoletano (c. 1720 - 30) dal MS "Intavolatura per Chitarra a Pena o vero Leuto con l'Ottava" della biblioteca del Conservatorio di Milano. •Preludio, principio i Sonare, per D. •Calascione per C. •Tarantella per D. •Pastorale per G. Anonimo sec. XVIII della scuola di Bernardo Pasquini, dalla raccolta n° 964 di brani per tastiera della Biblioteca Pubblica di Braga (Portogallo) •A Colascione Guglielmo Cottrau (1797 - 1847) Dai Passatempi Musicali: Pout - porri di Zampogne Abbruzzesi E.Barbella Sonata Pastorale •La leggenda del lupino (R. De Simone) •La 'nferta/Nascette lu Messia (tradizionale) •Quanno nascette Ninno (S. A. De Liguori) •Madonna della Grazia (Tradizionale) •Ninna Nanna al Bambin Gesù (Orazio Dell'Arpa)

Visite didattiche a cura di CoopCulture

Performance musicale a cura dell'Accademia Mandonilistica Napoletana

Tariffe Visita guidata e concerto: 10,00 euro Gratuito: ragazzi under 12 Biglietto d'ingresso al sito: 4,00 euro

Prenotazione obbligatoria al numero 848 800 288 06 (06 39967050 dai cellulari e dall'estero) dal lunedì a domenica dalle 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 (il sabato dalle 9.00 alle 14.00)