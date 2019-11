Natale in Fattoria alla Tenuta Melofioccolo

Alla Tenuta Melofioccolo, l'8 dicembre dalle ore 10:00 si dà il benvenuto al Natale tra mercatini di artigianato, presepe itinerante e laboratori per bimbi.



La 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗿𝘁𝗶𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼 sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00



Il 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗽𝗲 𝗶𝘁𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 partirà ogni ora dalle 10:00 alle 12:00 ed è richiesta prenotazione, costo per bambino 10.00 euro



I 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 per creare una campanella di natale partiranno ogni ora dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 ed è richiesta prenotazione, costo per bambino 10.00 euro.



Prenotando sia il presepe vivente che il laboratorio il costo sarà di 15.00 euro.



In questa giornata prepareremo insieme la 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗕𝗮𝗯𝗯𝗼 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 da imbucare alla Tenuta Melofioccolo.



Per 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝟯𝟱𝟭𝟭𝟰𝟰𝟳𝟳𝟳𝟯

𝟯𝟰𝟱𝟭𝟲𝟮𝟬𝟱𝟭𝟳 oppure 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮𝗺𝗲𝗹𝗼𝗳𝗶𝗼𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼.𝗰𝗼𝗺



NOTA: I visitatori sono pregati di parcheggiare l'auto su via Manzoni per evitare di intralciare la viabilità di via del Marzano.