Natale a Fuorigrotta 2019 tra magia, divertimento e solidarietà

Tutto pronto per l'VIII edizione dell'evento di beneficenza Natale a Fuorigrotta, resa possibile dall'Avv. Salvatore Palumbo, Presidente dell'Associazione no profit Napoli in Movimento, unitamente all'organizzazione di Sara Marandola, Flavia Arcella impegnate da diversi anni in attività volte al sostegno di bambini in difficoltà e delle loro famiglie disagiate, con il contributo di Mariagrazia Palumbo.

"Natale a Fuorigrotta - spiegano gli organizzatori- oggi è un evento Istituzionale del Comune di Napoli organizzato all'Associazione Napoli in Movimento con l'aiuto dei suoi volontari in una Piazza troppo spesso dimenticata, Piazza Italia, che il Presidente della suddetta Associazione tiene a riqualificare e bonificare ogni anno per renderla luogo di aggregazione positiva per tutte le persone del quartiere Fuorigrotta e non solo.

Ogni anno lavoriamo uniti, alacremente per offrire ai bambini in difficoltà ed alle loro famiglie uno spettacolo di Animazione con tante sorprese.

Nelle settimane che precedono l'evento viene fatta una grande raccolta doni (sulla pagina Facebook Napoli Inmovimento trovate tutte le info), grazie alla generosità di tantissime persone che sposano il nostro progetto solidale e che decidono fortemente di aiutare coloro che vivono in condizioni di povertà. Tutti i doni vengono devoluti, grazie all'aiuto dei volontari della nostra Associazione, alla Caritas, ad alcune Case famiglia di Napoli che abbiamo "adottato", come Neverland e la Casa di Tonia e all'Associazione Carcere VI.VO.

La manifestazione di beneficenza, si terrà Domenica 15 Dicembre alle ore 10:30 in Piazza Italia a Fuorigrotta, con la partecipazione di Marta Marandola ed Alfonso Benevento. Interverranno diverse scuole ed accademie con spettacoli di musica, danza ed ospiti a sorpresa che hanno aderito all'evento.

Natale a Fuorigrotta VIII edizione, evento Istituzionale del Comune di Napoli con l'Associazione Napoli in Movimento ringrazia per la collaborazione la S.M. Emotion, l'Associazione Sea Touring Club, Caffè Toraldo, DIGItalia Print, On Service, l'Edenlandia e l'Associazione Giffas.

Parteciperanno alla Kermesse di solidarietà, le fantastiche pagliacce Ole ed Ilvia, l'Accademia Musica è, gli allievi della Vocal coach Imma Allozzi, la scuola di ballo Artemia, l'Agenzia di animazione Zebby, Fantasilandia, che intratterranno tutti i bambini con le mascotte delle fiabe ed un'area dedicata a Babbo Natale e i suoi elfi con tante sorprese. Saranno inoltre presenti stand di informazione gratuiti con psicologi, mercatini solidali, operatori sociali e giochi educativi per i più piccoli.

Un ringraziamento particolare va, inoltre, a tutte quelle attività commerciali che ogni anno continuano a sostenere il nostro progetto offrendosi come Punto raccolta doni:

• Caf CAF Palumbo (Via Winspeare)

• Musica È (Centro Direzionale)

• Planet Stand (Camaldoli)

• Scuola di danza Arte Mia (Agnano)

• Accademia di danza Artwell Ballet School (Fuorigrotta)

• Zenith Cafè (Via Napoli)

Vi aspettiamo Domenica 15 Dicembre dalle ore 10:30 in Piazza Italia per la manifestazione di Solidarietà Natale a Fuorigrotta dedicata interamente ai bambini. Regalare loro un Natale più Felice è sempre il nostro obiettivo primario, noi ci crediamo da 8 anni e continueremo a farlo".