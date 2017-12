Natale 2017 FAI Giovani: visita all’Antico Borgo Orefici e alla Scuola Orafa La Bulla

Per il Natale 2017 il Fai Giovani di Napoli propone All I want for Christmas is … FAI: due appuntamenti tra le curiosità della prestigiosa tradizione orafa napoletana del Consorzio Antico Borgo Orefici (9 dicembre) e la musica dei cori giovanili con il concerto “Magico Natale” (22 dicembre).

Si comincia sabato 9 dicembre con un tour particolare, tutto da scoprire, al Consorzio Antico Borgo Orefici che raggruppa circa novanta aziende della migliore tradizione orafa napoletana. Appuntamento in via Duca di S. Donato, 73 per partecipare all’insolita visita che prevede un tour all'interno della "Scuola Orafa la Bulla" con iniziative speciali organizzate dal Consorzio Antico Borgo Orefici, per poi proseguire nelle botteghe dell'annesso Borgo Orefici (a partire dalle ore 9.30 visite ogni ora, ultima visita alle ore 13.30 - prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.it - contributo di partecipazione a partire da 3€. - per gli under 35 possibilità di iscriversi al FAI a 15€ e di rinnovare alla stessa quota).

Il Consorzio Antico Borgo Orefici nasce nel marzo del 2000, grazie ad un progetto di artigiani e commercianti che operano nella zona denominata "Antico Borgo Orefici". Il principio ispiratore che ha dato vita al Consorzio è quello di riunire in un unico e compatto organismo ognuna delle oltre 350 aziende che oggi operano nel Borgo Orefici, per un totale di 2.000 addetti diretti, collaborando alla riuscita di un globale progetto di valorizzazione dell'antica zona orafa di Napoli, attraverso una riqualificazione urbanistica ed il rilancio commerciale dell'area. Il Consorzio intende promuovere il Borgo Orefici quale porta d'ingresso al Centro Antico di Napoli attraverso la creazione di circuiti turistico culturali tematici ed iniziative coordinate di promozione dei prodotti dell'artigianato artistico. Prosegue così il programma del FAI Giovani che intende valorizzare e far scoprire le bellezze dell’artigianato e della tradizione della nostra città proponendo una mattinata insolita e speciale.

