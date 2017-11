Natale Di...Vino con Santa Claus

Scopri un Natale Di .. Vino...

Venerdì 08 dicembre 2017 cominciano le iniziative di Via Martucci promosse in collaborazione da:

Vic'Street Taverna Napoletana Spettacolo(Via Giuseppe Martucci 44) 081662423

Birmania Abbigliamento donna Fasion ( Via Giuseppe Martucci 42) 0812482074

Fiorito Auto Scuola ( Via Giuseppe Martucci 62) 081 18543125

Samirai Ristorante Giapponese( Via Giuseppe Martucci 61) 0817611271



LE BOTTEGHE REGALERANNO UN CALICE DI VINO A PARTECIPANTI MENTRE BABBO NATALE SARA' PRONTO E DISTRIBUIRE DONI E SCONTI E TUTTE LE INFO PER LE FUTURE INIZIATIVE IN VIA MARTUCCI



INFO E PRENOTAZIONI PER RICEVERE UN SIMPATICO REGALO 3387981020