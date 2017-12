Il Natale a Città della Scienza: visite guidate, laboratori e giochi

A Città della Scienza continua l’aria magica del Natale! Anche per il prossimo weekend saranno tantissimi i laboratori scientifici ispirati a questa festività.



Tre le grandi novità del prossimo weekend: il laboratorio “Robot natalizi”, dove con il tinkering si potranno costruire simpatici robot capaci di disegnare; coloro che hanno una vena artistica potranno esprimerla invece con “L’arte dei graffiti… a Natale”: l’ebbrezza di “graffiare” una superficie per lasciare un segno; ancora, solo per domenica, una versione rivisitata della tombola napoletana con il doppio appuntamento con “Ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola… chimica!”.

La festa del Natale come simbolo di vita che si rinnova sarà raccontata attraverso il laboratorio “L’albero della vita: il Paleozoico…” (in programma domenica) che ripercorre le tappe dell’origine della vita: dalle prime cellule agli organismi più complessi, passo dopo passo, weekend dopo weekend, i bambini addobberanno l’Albero della vita con le sagome riprodotte in argilla.

L'atmosfera del Natale, attraverso i suoni, le luci e l'aria magica dei giorni di festa, scatena la fantasia dei bambini che potranno così scrivere la letterina a Babbo Natale presso la postazione “Un desiderio diretto al Polo Nord”.

Da non perdere inoltre “La leggenda dei Re Magi”, un laboratorio ludico creativo che porterà alla creazione di un presepe personalizzato, composto dai personaggi principali della tradizione. Spazio inoltre ad una creatività sostenibile per l’ambiente: con il laboratorio “Riciclo creativo” si può imparare come dare una nuova vita a materiali apparentemente da buttare via.

Per i più piccoli, da non perdere il laboratorio “Slime Skifidol di Natale” per scoprire come realizzare uno slime perfetto da regalare ad amici e parenti.

Domenica 17 Dicembre l’affascinante laboratorio di coding “Coccinella robot”, per imparare la programmazione attraverso il gioco.



Oltre alle visite guidate a Corporea, il primo museo interattivo sul Corpo Umano in Italia, continuano gli affascinanti spettacoli del nuovo Planetario: “Robot Explorers” (3D) e “Dalla Terra all’Universo” (2D) per un viaggio meraviglioso alla scoperta del Sistema Solare con sonde, lander, orbiter e satelliti.

“Chi abita la nuova casa degli insetti?” - visite guidate alla scoperta di nuovi ospiti per conoscere da vicino il gigante Heteropterix dilatata, la meravigliosa mantide foglia secca africana e la mantide stecco africana.

Informazioni e prenotazioni online e in biglietteria.



SABATO 16 DICEMBRE

DA NON PERDERE OGGI!

Show Planetario 3D “Robot Explorers”

Sonde, lander, orbiter e satelliti: i robot esploratori vi porteranno alla scoperta del nostro Sistema Solare!

Alle ore 9.30 - 11.30 - 13.30 - 15.30

Durata 30’

Prenotazioni in biglietteria fino ad esaurimento posti

Partenza dall’ingresso del Planetario



Show Planetario 2D “Dalla Terra all’Universo”

Un viaggio alla scoperta del cielo, dalle teorie degli antichi astronomi Greci ai grandi telescopi odierni.

Alle ore 10.30 - 12.30 - 14.30

Durata 30’

Prenotazioni in biglietteria fino ad esaurimento posti

Partenza dall’ingresso del Planetario



Visite guidate alla mostra Corporea

Alle ore 9.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 14.15 - 15.15 -16.15

Durata 45’

Per tutti

Partenza dall’ingresso Corporea



Chi abita la nuova casa degli insetti?

Alle ore 9.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 - 15.15 - 16.15

Durata 45’

Per tutti

Prenotazioni e partenza dall’ingresso Corporea (massimo 25 persone a turno)



Robot natalizi: laboratorio di tinkering

Ingegnarsi e armeggiare per costruire un congegno motorizzato che disegna.

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Piano Terra Corporea



L’arte dei graffiti….a Natale

Graffiare una superficie per lasciare un segno… scopri la storia della Street Art e divertiti cimentandoti nell’arte dei graffiti.

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Piano Terra Corporea



La leggenda dei Re Magi

Laboratorio ludico-creativo per la creazione di un presepe personalizzato, composto dai personaggi principali della tradizione.

Ore 9.30 - 11.00 -12.00

Aula gnamVillage

Durata 45’

Per bambini dai 6 anni in su

Prenotazione e partenza in accoglienza Corporea (massimo 25 bambini per turno)



Riciclo creativo

Impariamo come riciclare e dare una nuova vita ai materiali apparentemente da buttare via. Il nostro pianeta ci ringrazierà! E, che divertimento! Laboratorio di realizzazione di un albero di natale in materiale riciclato.

Ore 13.30 - 15.00

Aula gnamVillage

Durata 45’

Per bambini dai 6 anni in su

Prenotazione e partenza in accoglienza Corporea (massimo 15 bambini per turno)



Un desiderio diretto al polo Nord

Avete già appeso all’albero la vostra letterina a Babbo Natale? Noi no! Siamo sicuri che Babbo Natale sta proprio aspettando le ultime letterine! Scriviamola insieme e imbucala nella nostra cassetta di Babbo Natale!

Ore 9.00 - 17.00

Piano Terra Corporea





DOMENICA 17 DICEMBRE

DA NON PERDERE OGGI!

Show Planetario 3D “Robot Explorers”

Sonde, lander, orbiter e satelliti: i robot esploratori vi porteranno alla scoperta del nostro Sistema Solare!

Alle ore 11.30 - 13.30 - 15.30

Durata 30’

Prenotazioni in biglietteria fino ad esaurimento posti

Partenza dall’ingresso del Planetario



Show Planetario 2D “Dalla Terra all’Universo”

Un viaggio alla scoperta del cielo, dalle teorie degli antichi astronomi Greci ai grandi telescopi odierni.

Alle ore 10.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30

Durata 30’

Prenotazioni in biglietteria fino ad esaurimento posti

Partenza dall’ingresso del Planetario



Visite guidate alla mostra Corporea

Alle ore 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 - 15.15- 16.15 - 17.15

Durata 45’

Per tutti

Partenza dall’ingresso Corporea



Chi abita la nuova casa degli insetti?

Alle ore 10.15 - 11.15 - 12.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 - 17.15

Durata 45’

Per tutti

Prenotazioni e partenza dall’ingresso Corporea (massimo 25 persone a turno)



L’albero della vita: Il Paleozoico…

Ripercorriamo insieme le tappe dell’origine della vita: dalle prime cellule agli organismi più complessi, passo dopo passo, weekend dopo weekend, addobberemo il nostro albero della vita con le sagome riprodotte in argilla dai bambini.

Dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Piano Terra Corporea

Per bambini dai 6 anni in su



Ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola… chimica!

Il classico tabellone, con i numeri che vanno da 1 a 90, è sostituito dalla Tavola Periodica e i numeri sono abbinati ai numeri atomici degli elementi chimici! Divertiti scoprendo il significato di alcuni elementi chimici le curiosità e il loro utilizzo nella vita quotidiana. Cosa aspetti? Sfida la sorte!

Alle ore 15.00 e alle ore 16.30

Aula gnamVillage

Durata 45’

Per bambini dagli 8 anni in su



La leggenda dei Re Magi

Laboratorio ludico-creativo per la creazione di un presepe personalizzato, composto dai personaggi principali della tradizione.

Ore 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00

Cucina gnamVILLAGE

Durata 45’

Per bambini dai 6 anni in su

Prenotazione e partenza in accoglienza Corporea (massimo 25 bambini per turno)



Riciclo creativo

Impariamo come riciclare e dare una nuova vita ai materiali apparentemente da buttare via. Il nostro pianeta ci ringrazierà! E, che divertimento! Laboratorio di realizzazione di un albero di natale in materiale riciclato.

Ore 14.30 - 15.30

Cucina gnamVILLAGE

Durata 45’

Per bambini dai 6 anni in su

Prenotazione e partenza in accoglienza Corporea (massimo 15 bambini per turno)



Slime skifidol di Natale

Laboratorio creativo per bambini per la preparazione del tuo slime skifidol da regalare a vuoi.

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Aula gnamVillage

Per bambini dai 6 anni in su



Coccinella robot

Una simpatica coccinella robot conduce i bambini alla scoperta del coding e della programmazione attraverso un gioco.

Ore 15.00 – 16.00

Durata 45’

Spazio antistante Open Lab

Prenotazione e partenza in accoglienza Corporea (massimo 25 bambini per turno)



Un desiderio diretto al polo Nord

Avete già appeso all’albero la vostra letterina a Babbo Natale? Noi no! Siamo sicuri che Babbo Natale sta proprio aspettando le ultime letterine! Scriviamola insieme e imbucala nella nostra cassetta di Babbo Natale!

Ore 10.00 - 18.00

Piano Terra Corporea