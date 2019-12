Erri De Luca apre il Natale ad Agerola: oltre 20 appuntamenti in programma

Tutto pronto per l’edizione invernale del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana “Agerola Sui Sentieri degli Dei”, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Agerola, che prenderà il via mercoledì 18 dicembre per chiudersi il 6 gennaio. Un cartellone fitto di iniziative con più di venti appuntamenti che tra musica, cultura, gastronomia, folklore e animazione per bambini, accompagneranno turisti e residenti durante l’intero arco delle festività natalizie.

Varie le location che ospiteranno le manifestazioni: in primo luogo il nuovissimo Campus Universitario Principe di Napoli ed il Centro Polifunzionale “Mons. Andrea Gallo”, oltre alle chiese, alle piazze ed ai vicoli che, per l’occasione, saranno addobbati a festa grazie agli ornamenti natalizi che faranno da cornice agli Alberi di Natale sistemati nelle piazze delle frazioni.

«Abbiamo allestito - dice il sindaco Luca Mascolo - in collaborazione con la Pro Loco e la Camera di Commercio di Napoli, un ricco cartellone di iniziative che, dalla musica alla gastronomia, dalla cultura al folklore, dal trekking agli spettacoli per i più piccoli, riesca a soddisfare i gusti dei residenti e di quanti decideranno di trascorrere le festività natalizie ad Agerola. Ne siamo orgogliosi perché convinti che queste iniziative servono a consolidare il senso di comunità esaltato dal clima natalizio. Un grazie speciale va ad Erri De Luca, amico di Agerola, che non fa mancare il suo prezioso supporto e a tutti quelli che con il loro contributo rendono possibile la riuscita del Festival. Agerola cresce anche grazie ad eventi come questi».

«La sinergia tra Comune, Proloco di Agerola e associazioni del territorio, sostenuta nell’edizione di quest’anno dalla Camera di Commercio di Napoli, ha reso possibile l’allestimento di un cartellone che lega insieme lo spirito natalizio alla vocazione turistica del territorio» aggiunge il consigliere con delega al turismo Tommaso Naclerio. «Eventi che richiamano la tradizione natalizia si affiancheranno a quelli di matrice più strettamente culturale. Passeggiate, trekking, musica, artigianato e gastronomia, saranno raccontati nei luoghi simbolo della nuova identità che Agerola si è costruita in questi anni: il Sentiero degli Dei e il Campus Principe di Napoli».

Ad aprire le danze il celebre scrittore Erri De Luca che mercoledì 18 dicembre tornerà ad Agerola con lo spettacolo “Chiacchierata con un amico” presentato al Campus Principe di Napoli alle 18.30. Con la sua presenza l’autore conferma il forte legame che ha stretto negli ultimi anni con questa terra e con il Sentiero degli Dei, uno dei dieci itinerari più belli al mondo secondo il “New York Times”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI

Sabato 21 dicembre - Solstizio di Inverno al Sentiero degli Dei. Da Piazza Paolo Capasso trekking sul Sentiero degli Dei, uno degli itinerari più famosi al mondo, con sorpresa rurale dal Pastore Antonio. Alle 12.00 in località Cannati Strange Clarinet Quartet in concerto.

Nella stessa giornata, a partire dalle 17.00 secondo appuntamento con il Presepe Vivente, a cura della parrocchia San Martino Vescovo. La tradizionale rievocazione storica della nascita di Gesù Bambino, giunta quest’anno alla trentaduesima edizione, va in scena a Campora, il borgo più antico di Agerola. Le repliche sono previste il 26 - 29 dicembre ed il 4 gennaio.

Domenica 22 dicembre spazio alla gastronomia con la “Domenica del Gusto”. Una giornata all’insegna del gusto con la possibilità di partecipare a lezioni di cucina gratuite e di assistere a spettacoli musicali e di animazione per bambini. Ingresso gratuito.

Lunedì 23 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 presso il Centro Polifunzionale “Don Andrea Gallo” Animazione, giochi e laboratori per bambini in occasione di “Xmas Together - I sentieri di Babbo Natale”. Replica il 27 dicembre.

Grande attesa poi per l’esibizione del Complesso Bandistico “Città di Agerola”, diretto dal Maestro Pietro Brancati, che delizierà la platea presentando un rinomato programma sinfonico in occasione del “Gran Concerto di Natale” previsto la sera del 25 dicembre nella Chiesa S. Matteo Apostolo a Bomerano. Inizio del concerto alle 19.00

Il 27 dicembre ancora musica: alle 19.30, nella chiesa SS. Annunziata di San Lazzaro “A Time for Christmas Music”, concerto della talentuosa soprano Elena Somma.

Gli appassionati della tombola non potranno perdere l’appuntamento della “Tombolata di Solidarietà” in programma sabato 28 dicembre alle 19.00 nella chiesa di San Nicola di Bari.

Domenica 29 il Gruppo Folk Città di Agerola si esibirà alle 12.00 in Piazza Generale Avitabile nel classico matineè di fine anno per poi formulare l’originalissimo augurio di Buon Anno nel corso del “Gran concerto di Capodanno”, previsto il primo gennaio nel Palazzetto dello Sport “Alfonso Criscuolo”.

Lunedì 30 il tenore Giuseppe Gambi si esibirà, a partire dalle 19.30, nel “Gran Concerto di fine d’anno” presso la Chiesa San Pietro Apostolo.

Dalla mezzanotte e fino a tarda notte Live e djset fino per quelli che nella notte di San Silvestro decideranno di dare il benvenuto al nuovo anno all’insegna del divertimento. Appuntamento in Piazza Generale Avitabile a San Lazzaro per il “Capodanno con gli Dei”.

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio spettacolo e tombolata per bambini nella Chiesa “Santa Maria La Manna” a cura del Comitato Feste “Santa Maria la Manna”.

Domenica 5 gennaio dalle 19.30 - Befana ad Agerola: tombolata con ricchi premi a cura dell’Asd Agerola.

Nel giorno dell’Epifania i più piccoli potranno incontrare dal vivo la Vecchia con la scopa nel corso del consueto appuntamento della “Befana Fratres e animazione per bambini”, organizzato dal Gruppo Fratres di Agerola. Appuntamento alle 17.00 nel Centro Polifunzionale “Mons. Andrea Gallo”.