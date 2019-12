Natale a Mugnano 2019: tutti gli eventi in programma

MUGNANO – Natale 2019, settimana ricca di eventi organizzati dall’Amministrazione Sarnataro in collaborazione con i commercianti, le associazioni e le parrocchie del territorio.

Si parte mercoledì 18 dicembre, alle ore 19, con lo spettacolo di beneficenza Notte di Stelle nel teatro comunale. Venerdì, invece, alle 11 il Concerto di Natale presso la parrocchia San Biagio. Sabato, a grande richiesta, torna per l’intera giornata il Trenino turistico che da piazza Municipio attraverserà le principali arterie cittadine. Sempre sabato, alle 18 e 30, la tradizionale esibizione di Taekwondo nella palestra della scuola Illuminato.

“Quest’anno il nostro Natale – sottolinea l’assessore al ramo Rita Esposito – è incentrato sulla solidarietà e la beneficenza, con un occhio di riguardo al commercio locale e alle fasce più deboli. Il nostro cartellone di eventi è stato condiviso con le associazioni sia culturali che di categoria, con cui abbiamo collaborato in perfetta sinergia”.

Gli eventi di questa settimana si concludono domenica: la mattina con la sfilata Merry Christmas, con partenza da via San Lorenzo e il pomeriggio con l’animazione lungo via Napoli e via Dei Fiori.

“Continuano le iniziative organizzate per colorare questo Natale – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro -Il nostro obiettivo, nell’organizzazione delle manifestazioni, è stato quello di incentivare le persone ad acquistare i regali di Natale nei nostri negozi e non altrove, ecco perché abbiamo concentrato numerosi eventi lungo le strade commerciali di Mugnano. Mi auguro che i cittadini restino soddisfatti e partecipino con entusiasmo alle numerose iniziative messe in campo”.

In Locandina l'intero programma del Natale a Mugnano, fino al 5 gennaio: