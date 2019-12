Natale solidale con ARICOMS: tutte le iniziative benefiche in programma

Anche quest'anno la delegazione di volontariato A.R.I.C.O.M.S. ha in programma diverse iniziative per donare sorrisi a chi, per salute o difficoltà economiche, ne ha più bisogno.

Di seguito il calendario delle iniziative solidali in programma per il periodo natalizio che l'associazione svolgerà grazie anche alla collaborazione di alcuni enti privati e partner aziendali:

- MERCOLEDI 18 DICEMBRE 2019

SPETTACOLO DI FLASH MOB e CLOWNTERAPHY con IL GRUPPO DI BALLO "DANZA IN MOVIMENTO" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "UMBERTO I" di NOCERA INF (Sa)

Reparti di Oncoematologia pediatrica

Reparto T.I.N.

Reparto Maternità

Reparto D.H oncologico

- SABATO 21 DICEMBRE 2019

CASA FAMIGLIA "LA NUVOLA"

P.zza Salvatore Lobianco n" 10 Napoli

Rilascio generi di prima necessità e giocattoli per i piccoli residenti della struttura.

ORE 16:30

- 23 DICEMBRE 2019

"DONA UN SORRISO"

NATALE SOTTO L' ALBERO.

Animazione e rilascio di giocattoli gratuito per le fasce precarie socialmente deboli gentilmente offerti da Paggio Toys in concomitanza dell'A.R.I.C.O.M.S.

Via arenaccia n. 64 - 66 - 68 Napoli. Per maggiori informazioni contattare martedi 17 Dicembre lo 0817809517 dalle 10:00 alle 13:00.

- MARTEDI 24 DICEMBRE 2019

Rilascio materiale vestiario, giocattoli e generi di prima necessità presso:

CASA FAMIGLIA "VILLA LAURA"

Quinta traversa Giorgio Vasari Castelvolturno (Ce).

PRANZO DI BENEFICENZA PER I SENZA TETTO.

Pranzo per 200 persone con gazebi ed aree dedicate, gentilmente offerto dalla Paggio toys in concomitanza dell'A.R.I.C.O.M.S.

Dalle ore 12:00 alle 14:00.