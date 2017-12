Natale con Coopculture: attività didattiche al Museo Archeologico e a Palazzo Reale di Napoli

I segreti della civiltà egizia, le sonorità della musica in antico, le regole della vita di corte all'epoca dei Borbone e la storia e le tradizioni del popolo dei Longobardi. Sono questi i temi principali del ricco programma di iniziative didattiche che la Società "Cooperativa Culture", concessionaria dei Servizi Didattici, propone per le festività natalizie 2017 - 2018 presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) e Palazzo Reale di Napoli.

Si parte domenica 17 dicembre 2017 con due appuntamenti presso il Mann ("Un gioco da Museo- Egitto" e "L'Egitto al Mann") e uno a Palazzo Reale ("Di re e regine a Palazzo Reale") per terminare domenica 7 gennaio 2018 con due visite sui Longobardi al Museo Archeologico Nazionale e la visita gioco "Di Re e regine a Palazzo Reale" di Napoli.



Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un gioco da Museo - Egitto. Domenica 17 dicembre, ore 11.20

Il gioco più avvincente che si conosca utilizzato per divertire grandi e piccini e consolidare giocando l'esperienza cognitiva fatta visitando, accompagnati da un archeologo, la collezione egizia. Il gioco dell'Oca studiato come "gioco da museo", elaborato in esclusiva per il Museo Archeologico di Napoli, e focalizzato sulla sezione egizia.

Tariffa euro 5.00 a persona + biglietto di ingresso al sito



Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'Egitto al MANN. Domenica 17 dicembre, ore 11.00 e 12.30

Una visita approfondita alla sezione egizia al Museo Archeologico di Napoli, durante la quale un archeologo accompagnerà gruppi di famiglie o adulti singoli che vorranno conoscere le origini di questa collezione al Museo ed i contenuti che illustrano i diversi aspetti di una civiltà così appassionante.

Tariffa euro 5.00 a persona + biglietto di ingresso al sito



Palazzo Reale di Napoli. Di re e regine a Palazzo Reale. Domenica 17 dicembre, ore 11.20

Ad un giovane maggiordomo è riservato il compito di accompagnare re e regina a visitare il Palazzo appena restaurato. Nel gioco di ruolo sono coinvolti direttamente i bambini che, aiutati da un canovaccio e dall'operatore, dovranno recitare la parte dei regnanti e mettere alla prova il maggiordomo riguardo alla storia e le curiosità sul Palazzo e i suoi tesori. Attraverso la partecipazione all'attività il giovane pubblico si sentirà direttamente coinvolto e protagonista del percorso.

Tariffa euro 5.00 a persona + biglietto di ingresso al sito



Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Longobardi... un popolo che cambia la storia. Venerdì 22, dicembre 2017, ore 11.00 e 12.30. Martedì 26 dicembre 2017, ore 11.30. Domenica 7 gennaio 2018, ore 11.00 e 12.30

Il racconto di un popolo straordinario. Tra i barbari coloro che mostravano una identità ben delineata basata non solo sulla disciplina militare, ma anche sulle consuetudini funerarie e i culti, sulla capacità di lavorare i metalli, in particolare quelli preziosi, realizzando armi e gioielli. Particolarmente importante la loro presenza nel Sud in particolare in Campania (Cimitile, Benevento, Baiano). Si distinguono altresì nella lavorazione della pietra e nella scultura.

Tariffa euro 5.00 a persona + biglietto di ingresso al sito



Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un gioco da Museo-Longobardi. Sabato 23 dicembre 2017, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018, ore 11.20

Il gioco più avvincente che si conosca utilizzato per divertire grandi e piccini e consolidare, giocando, l'esperienza cognitiva fatta visitando, accompagnati da un archeologo, La mostra "Longobardi...un popolo che cambia la storia". Il gioco dell'Oca studiato come "gioco da museo", elaborato in esclusiva per il Museo Archeologico di Napoli, e focalizzato sulla mostra.

Tariffa euro 5.00 a persona + biglietto di ingresso al sito



Museo Archeologico Nazionale di Napoli. In...canto al Museo Archeologico. Domenica 24 e sabato 30 dicembre, ore 12.00

Un viaggio evocativo che prende spunto da una selezione di opere e reperti archeologici della collezione del Museo, allo scopo di accompagnare il visitatore alla scoperta del mondo musicale in antico, sfruttando altresì la potenza evocativa della voce e del clarinetto basso e armonium, per esplorare una dimensione onirica e universale che lega la musica all'essenza dell'uomo in quanto tale, fuori dal tempo e dallo spazio. L'arte nell'arte. Le sculture, i mosaici, le suppellettili ispirano la melodia, la musica, le esperienze sensoriali in un dialogo continuo. Canzoni o inni, canti al vino e canti di guerra, suggeriscono in sostanza, la vita.

Tariffa euro 7.00 a persona + biglietto di ingresso al sito



Palazzo Reale di Napoli. Alla corte dei Borbone. Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 dicembre, ore 11.00 e 12.30.

Una visita alla scoperta dei momenti più importanti della vita di corte all'epoca dei Borbone nella fastose sale dell'Appartamento Storico di Palazzo Reale, approfondendo le consuetudini e il cerimoniale reale del tempo.

Tariffa euro 5.00 a persona + biglietto di ingresso al sito



Palazzo Reale di Napoli. Di re e regine a Palazzo Reale Speciale Befana. Domenica 7 gennaio, ore 11.20

Ad un giovane maggiordomo è riservato il compito di accompagnare re e regina a visitare il Palazzo appena restaurato. Nel gioco di ruolo sono coinvolti direttamente i bambini che, aiutati da un canovaccio e dall'operatore, dovranno recitare la parte dei regnanti e mettere alla prova il maggiordomo riguardo alla storia e le curiosità sul Palazzo e i suoi tesori. Attraverso la partecipazione all'attività il giovane pubblico si sentirà direttamente coinvolto e protagonista del percorso.

Tariffa euro 5.00 a persona + biglietto di ingresso al sito



Modalità di partecipazione

Disponibilità fino a esaurimento posti.

Prenotazione consigliata.



Info e prenotazioni

848.800.288 +39.06.399.67.050 da cellulari e dall'estero

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

sabato dalle 9.00 alle 14.00