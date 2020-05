Nartwork intervista Jago sul futuro del mondo dell’arte post Covid-19

Giovedì 28 maggio, ore 21, sul canale facebook, instagram e youtube dell’Associazione Nartwork in prima visione l’intervista a Jago su come sta cambiando l’arte durante l’emergenza.



L’intervista fa parte della videorubrica Limitless, a corollario dell’omonima call per artisti, lanciata per parlare del mondo dell’arte coi suoi protagonisti per immaginare insieme i possibili scenari post Covid-19.



Nella puntata che andrà in onda giovedì 28 maggio alle 21 su canale youtube e pagina facebook e instagram dell’Associazione Nartwork Gianpasquale Greco, storico dell'arte, e Antonietta Panico, responsabile comunicazione dell'associazione Nartwork, parleranno con Jago di come gli artisti possono interagire coi vari player del mondo dell’arte e di come potranno promuoversi in un’era post Covid.



Appuntamento con la video rubrica ogni giovedì alle 21 con interviste ad altri protagonisti del mondo dell’arte.



La call Limitless, aperta fino al 31 maggio, è rivolta ad artisti nazionali e internazionali e li sfida a superare, attraverso l’arte, i limiti che la quarantena ci impone.

La call è finalizzata alla realizzazione di una mostra digitale multimediale, arricchita da video ed interviste con esperti del settore.

Per partecipare è necessario compilare il form sul sito www.nartwork.it.

