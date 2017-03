"Napule è Femmena!": mostra dedicata a 10 donne che hanno fatto grande Napoli

Le donne di Napoli: dolci e forti allo stesso tempo, con il mare e la passione nei loro occhi. “Napule… è femmena”: dalla sirena Parthenope a Sophia Loren, da Eleonora Pimentel Fonseca a Matilde Serao, il Centro Commerciale Auchan Napoli ospiterà – dal 3 al 12 marzo 2017 – una mostra dedicata a dieci donne che hanno fatto grande questa città.

VENERDÌ 3 MARZO ALLE ORE 18.00 inaugurerà la mostra “Napule è femmena!”, in esclusiva per il Centro Commerciale Auchan e in attesa della Giornata Internazionale della Donna [8 marzo 2017].

“Non sono italiana, sono napoletana! È un’altra cosa!” affermò la grande Sophia Loren nel 1991 durante un’intervista per la televisione statunitense. E la straordinaria attrice è una delle dieci protagoniste della mostra che – tra immagini, citazioni e aneddoti biografici - racconta dieci donne-simbolo del capoluogo partenopeo, tra storia e teatro, tra leggenda e poesia, tra cinematografia e cultura: la Sirena Parthenope, Eleonora Pimentel Fonseca, Anna Maria Ortese, Maddalena ‘Lenuccia’ Cerasuolo, Matilde Serao, Sophia Loren, Elena Croce, Isa Danieli, Titina De Filippo e Tina Pica.

Nel periodo della mostra, inoltre, il Centro Commerciale Auchan di Napoli ospiterà tre appuntamenti da non perdere.

VENERDÌ 10 MARZO 2017 ALLE ORE 17.30 il popolare cantautore Gigi D’Alessio, reduce dalla sua apparizione al Festival di Sanremo, presenterà il suo ultimo disco “28.02.1967” e incontrerà i suoi fan per un attesissimo firma-copie.

SABATO 11 MARZO 2017 ALLE ORE 17.30 sarà, invece, la volta de “La Voce Reale”, un avvincente contest musicale per talenti canori: in palio una produzione discografica a cura della Associazione Sta’ Musica.

Nel giorno di chiusura della mostra, DOMENICA 12 MARZO 2017 ALLE ORE 17.30, si terrà la terza tappa di Miss Vesuvio, il concorso di bellezza più importante della Campania.