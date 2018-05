Napoli Velata, un tour tra film e leggende

L'associazione Secreta Neapolis propone per domenica 20 maggio il suggestivo tour "NAPOLI VELATA, TRA FILM E LEGGENDE"

"Liberamente ispirato all’opera cinematografica Ozpeteck, il tour - spiega l'associazione - non è la riproposizione fotocopia dei luoghi del film; si tratta bensì di un percorso che attraversa il cuore del centro storico, toccando i luoghi più caratteristici della città e che ritroviamo in “Napoli Velata“. Collegate al tema dell’esoterismo, dell’alchimia e della Massoneria napoletana, le tappe del tour hanno un senso molto preciso, che si chiarisce in Cappella Sansevero, nella quale si potrà ammirare il Cristo Velato".

INFO:

Luogo dell'incontro: piazza San Domenico Maggiore

Partenza tour ore 10.00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

al 339.64.79.607 (anche whatsapp) oppure scrivendo a secretaneapolis@libero.it ENTRO sabato 19 maggio, ore 19.00

Contributo visita guidata (incluso ticket ingresso Cristo Velato)

Adulti : 15€ a persona

Ragazzi 10-25 anni: 13€

Soci: 12€ a persona

Gratuito: minori fino a 9 anni e disabili