Napoli Tour nei sentieri dell’orrore tra streghe, diavoli e anime dannate

Streghe, diavoli, anime dannate, abitavano nei luoghi oscuri di questa città, tornano ancora in questi luoghi, la loro presenza, le loro anime inquiete sono lì dove passeremo noi, lì per farci ascoltare le loro voci appartenenti ad un passato che è ancora presente e vivo, nelle pietre, nei palazzi,nei vicoli di Napoli.



SABATO 12 MAGGIO

DOMENICA 13 MAGGIO



Diurno ore: 10:30

Serale ore: 18:30



PERCORSO DELL’OCCULTO

“NAPOLI HORROR”



Percorso a piedi all'esterno in 10 tappe.

Durata percorso: 2.30 ore.

Punto d'incontro: Piazza del Gesù Nuovo (vicino obelisco)

Contributo a persona:



10 euro



comprensivo di visita guidata

e Brindisi di iniziazione con aperitivo (alcolico o analcolico)

Fino a 13 anni GRATIS non compiuti escluso aperitivo.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

contattando esclusivamente il seguente recapito:



Cellulare 3482407653

Whatsapp ‭3482407653

Sms 3482407653

rilasciare il proprio recapito di cell, nominativo, il numero di partecipanti.



Gallery