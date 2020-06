Napoli Teatro Festival 2020: dal 16 giugno aperta la biglietteria

Sarà attiva da martedì 16 giugno, la biglietteria del Napoli Teatro Festival Italia 2020, in programma dal 1 al 31 luglio.

I ticket saranno acquistabili online attraverso il sito della manifestazione napoliteatrofestival.it, e in 26 punti vendita autorizzati in Campania. Durante il Festival il pubblico potrà comprare i biglietti anche presso i botteghini allestiti nei luoghi di spettacolo, previa disponibilità, a partire da un’ora prima dell’inizio degli eventi a Napoli e due ore prima per quelli in regione.

La tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il forte sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, presenta 130 eventi, per un calendario di un mese, distribuiti in 19 luoghi tutti all’aperto con una sola eccezione: il Teatro di San Carlo.

Per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, sarà Palazzo Reale di Napoli la sede principale del Festival, luogo di assoluta centralità in città. Con l’obiettivo di valorizzare beni architettonici e paesaggistici della Campania, quest’anno il Festival si avvarrà, tra le tante location, anche di diverse aree del Real Bosco di Capodimonte.

Il Napoli Teatro Festival Italia si pone come organismo di crescita culturale e sociale, e in tal senso favorirà la partecipazione del pubblico continuando a proporre un’oculata politica di prezzi, con biglietti popolari (da 8 a 5 euro) e agevolazioni assolute per le fasce sociali più deboli. Il ricavato degli spettacoli inseriti nella sezione Musica sarà devoluto in beneficenza all’Istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale” di Napoli.

Per info: biglietteria@napoliteatrofestival.it

BIGLIETTI

Intero € 8 / Ridotto under 30 e over 65 € 5

Letteratura € 5

Concerti al Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale € 5

Cinema € 4

Gratuito diversamente abili con un accompagnatore e pensionati e titolari di assegno sociale.

Sul sito napoliteatrofestival.it sono consultabili le promozioni e gli eventi gratuiti.

ELENCO PUNTI VENDITA AUTORIZZATI IN CAMPANIA

TicketOnLine c/o Feltrinelli

Napoli - c/o libreria La Feltrinelli via s.Caterina

a Chiaia 23 angolo P.zza dei Martiri

Agenzia di viaggi Ktukù



Marcianise (Ce) - c/o outlet La Reggia,

strada provinciale ex sannitica 336

Box Office



Napoli - Galleria Umberto I, 17

Buenos Dias Viaggi by Suramerica



Salerno (Sa) - Via G. Battista Amendola, 61

Centro Servizi Professionali srl



Ercolano - Via Sacerdote B. Cozzolino, 110

City Plan Travel



Napoli - Via Pacuvio 10

Concerteria



Napoli - via Michelangelo Schipa, 15

Crea e Colora



Napoli - Viale delle Porcellane, 10

Dakar Viaggi



Giugliano in Campania (Na) - Corso Campano 327

DS Service



Mirabella Eclano (Av) - Via Sant'Angelo s.n.

Fantasy Music



Aversa (Ce) - via Vito Di Jasi, 37

Futuransa



Nocera Inferiore (Sa)- via an. B. Grimaldi, 87

Il Botteghino



Napoli - Via Pitloo, 1a

Karema Viaggi



Portici - Corso Garibaldi 164

Le Groupe Viaggi



Pomigliano d'Arco - via Trento, 1

MC Revolution



Napoli - Via Giulio Palermo, 124

Milagro Travel



Salerno - Via Diaz, 21

Music Store



Via Madonna delle Grazie 95/97 - Giugliano in Campania

Non solo fumo



Palma Campania - via Marconi, 79

Onda Viaggi



Marano di Napoli (Na) - Via San Rocco, 50

Qualian Tour



Qualiano (NA) - Via Giuseppe Di Vittorio, 62

TICKET EVENTI - La porta dei sogni



San Giorgio a Cremano (NA) - Piazza Carlo di Borbone n°26

Ticketteria - Ottantunocento



Caserta - via Gemito, 81

Tikketteria.it



Napoli - Via G. Diacono, 75

TKT Point



San Giuseppe Vesuviano - Corso Vittorio Emanuele, 55

Viaggi e tempo libero - Bros travel



Napoli - Corso Ponticelli, 23/d