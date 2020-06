Napoli Teatro Festival 2020, un mese di eventi all’aperto: il programma

Il teatro rinasce con te. È un invito a rivivere le emozioni del teatro lo slogan della tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata - nonostante l’emergenza sanitaria - con il forte sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano.

Inizialmente fissata per giugno e poi rinviata a causa della pandemia, la manifestazione torna con una ricca programmazione quasi interamente a cielo aperto che si declina tra teatro, danza, letteratura, cinema, video/performance, musica e mostre: 130 eventi, per un calendario di un mese, distribuiti in 19 luoghi tutti all’aperto con una sola eccezione: il Teatro di San Carlo. Platee allestite nel rispetto delle distanze di sicurezza, divise tra Napoli e altre città della Campania (Salerno, Solofra, Pietrelcina e Santa Maria Capua Vetere), dove andranno in scena creazioni italiane e coproduzioni a conferma dell’attività produttiva della Fondazione.

L’edizione 2020 presenta 34 spettacoli di prosa nazionale, di cui 28 prime assolute, consolidando la struttura in sezioni, ormai tratto distintivo della direzione artistica firmata Cappuccio.

Italiana, Osservatorio, Danza, SportOpera, Musica, Letteratura, Cinema, Mostre, Progetti Speciali: il Festival rinnova la sua grande attenzione alla multidisciplinarità in un dialogo che mira a una visione organica e interdisciplinare dell’arte. La sezione Internazionale, che negli anni passati ha portato a Napoli grandi nomi della scena contemporanea, è stata invece riprogrammata a partire dall’autunno e vedrà in scena, tra gli altri, il coreografo greco Dimistris Papaioannu, l’artista belga Jan Fabre, e Ramzi Choukair e Sulayman Al-Bassam.

Con l’intento di supportare la ripresa di un settore in grave difficoltà in quest’anno segnato dalla crisi economica indotta dal Covid-19, NTFI conferma l’attenzione e il sostegno a favore di produzioni e compagnie del territorio campano e napoletano, insieme a tante realtà del panorama nazionale.

Tra i protagonisti di questa edizione Silvio Orlando, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari e Gianmarco Saurino, Bruno Fornasari, Andrea De Rosa, Luana Rondinelli, Antonio Piccolo, Lino Musella, Federica Rosellini, Ciro Pellegrino, Laura Angiulli, Joele Anastasi, Salvatore Ronga, Lucianna De Falco, Francesco Saponaro, Lara Sansone, Vincenzo Nemolato, Chiara Guidi, Claudio Ascoli, Marcello Cotugno, Ettore De Lorenzo, Massimiliano Gallo, Alessio Boni, Gianni Farina, Sarah Biacchi, Lina Sastri, Franca Abategiovanni, Riccardo Pippa, Corrado Ardone, Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, Roberto Rustioni, Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Mario Scandale, Arturo Cirillo, Valentina Picello, Francesco Tavassi, Mariangela D’Abbraccio, Euridice Axen, e le compagnie Anagoor, Carrozzeria Orfeo, Casa del Contemporaneo, Nuovo Teatro Sanità, e Mutamenti/Teatro Civico 14.

Per la sezione Musica si avvicenderanno invece Roberto De Simone, Raffaello Converso, Pippo Delbono e Enzo Avitabile, i Foja, Stefano Valanzuolo con Sarah Jane Morris e i Solis String Quartet, Massimiliano Sacchi, Maria Mazzotta, Francesco Di Cristofaro, Valerio Sgarra, Ars Nova, Ciro Riccardi, EbbaneSis, i Folkonauti, Raffaella Ambrosino, Ambrogio Sparagna con Iaia Forte, Giada Colagrande, Roberta Rossi, Ivo Parlati e Nadia Baldi, Renato Salvetti e Antonella Ippolito. Nella sezione Danza si segnala la partecipazione del coreografo francese figlio di minatori di origine italiana Alexandre Roccoli.

La collaborazione con il Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale si concretizza attraverso la coproduzione di due spettacoli inseriti nella sezione Progetti Speciali del Festival con Mimmo Borrelli, Renato Carpentieri, Claudio Di Palma. Tra gli altri protagonisti della sezione del NTFI, da anni ormai terreno di sperimentazione di nuove pratiche sceniche, Roberto D’Avascio, Carlo Geltrude, Maria Rosaria Omaggio, Marco Dell’Acqua, Alberto Conejero, Davide Scognamiglio e Daniele Ciprì.

Nel Real Bosco del Museo di Capodimonte e al circolo Canottieri, per la sezione SportOpera a cura di Claudio Di Palma, che propone 8 spettacoli di cui 7 in prima assoluta, si alterneranno Mariano Rigillo, Patrizio Oliva, Pino Maddaloni, Fulvio Cauteruccio, Andrea Zorzi, Beatrice Visibelli e Nicola Zavagli, Rosario Giglio, Marina Sorrenti, Chiara Baffi, Rossella Pugliese, Antonio Marfella, Paolo Cresta, Ferdinando Ceriani, Gennaro Ascione, Alfonso Postiglione.

E ancora per la sezione Letteratura, progetto a cura di Silvio Perrella, ospiti Maurizio Bettini, Daniele Ventre, Caterina Pontrandolfo, Alberto Rollo, Mimmo Borrelli, Silvia Bre, Piera Mattei, Claudio Damiani, Vincenzo Frungillo, Igor Esposito, Maria Grazia Calandrone, Sonia Gentili, Enza Silvestrini, Fiorinda Li Vigni, Mariafelicia De Laurentis, Antonio Biasiucci, Alfio Antico.

“Siamo riusciti a compiere in tempi strettissimi un vero miracolo mantenendo la struttura del Festival fedele rispetto a quella iniziale”, dichiara Ruggero Cappuccio, direttore artistico del Festival.

Per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, sarà Palazzo Reale di Napoli la sede principale del Festival, luogo di assoluta centralità in città. I suoi cortili, d’Onore e delle Carrozze, e il Giardino Romantico ospiteranno spettacoli di prosa e le sezioni Cinema e Osservatorio. Con l’obiettivo di valorizzare beni architettonici e paesaggistici della Campania, la tredicesima edizione del Festival si avvarrà anche di diverse aree del Real Bosco di Capodimonte, ambientazioni che porteranno il pubblico a immergersi nella bellezza non solo del teatro, ma anche del parco cittadino.

Tra gli altri luoghi coinvolti a Napoli, Palazzo Fondi, i cortili dei palazzi del rione Sanità, il rione De Gasperi, la spiaggia delle Monache a Posillipo (con accesso da Lido Sirena – Via Posillipo) , il Teatro di San Carlo, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il circolo Canottieri. Per la regione, invece, il Duomo e il cortile del teatro Ghirelli a Salerno, il complesso monumentale di Santa Chiara a Solofra, il Teatro Naturale di Pietrelcina, e l’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, altro sito della Direzione regionale Musei Campania.

“Organizzare la manifestazione in questi mesi di lockdown - sottolinea il presidente della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano - è stato possibile soltanto grazie all’impegno di coloro che hanno continuato a lavorare senza sosta. A loro va il mio sincero ringraziamento”.

Anche quest’anno, prosegue la collaborazione con il maestro Mimmo Paladino, che ha creato la nuova immagine del Festival, in linea con l’identità della programmazione 2020, per il catalogo e i materiali promozionali. Si rafforza inoltre la sinergia creata tra la Fondazione Campania dei Festival e gli Istituti di cultura (Institut Français; Goethe-Institut; Istituto Cervantes; British Council). Il racconto di alcuni momenti del Festival sarà invece affidato a Rai Radio 3 e Radio CRC Targato Italia, media partner della manifestazione. Ancora

Il Napoli Teatro Festival Italia, che fa parte della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association), si pone come organismo di crescita culturale e sociale, e in tal senso favorirà la partecipazione del pubblico continuando a proporre un’oculata politica di prezzi, con biglietti popolari (da 8 a 5 euro) e agevolazioni assolute per le fasce sociali più deboli. I titoli potranno essere acquistati online sul sito www.napoliteatrofestival.it e ai botteghini allestiti nei luoghi degli eventi.

Il ricavato degli spettacoli inseriti nella sezione Musica sarà devoluto in beneficenza all’Istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale” di Napoli

GLI SPETTACOLI DEL NTFI:

NAZIONALI

dall’ 1 al 15 luglio Palazzo Fondi

RUA CATALANA

nuovo teatro catalano a Napoli

progetto e traduzioni a cura di Enrico Ianniello

produzione Casa del Contemporaneo, Nuovo Teatro Sanità, Mutamenti/Teatro Civico 14

in collaborazione con Delegazione del Governo della Catalogna, Institut Ramon Llull

Il progetto Rua Catalana è il primo passo in direzione di una maggiore strutturazione della fervida relazione esistente tra la nuova drammaturgia catalana e le compagnie teatrali italiane. Grazie alla partecipazione attiva della Delegazione del Governo Catalano in Italia e dell'Istituto Ramon Llull tre importanti compagnie indipendenti, che usano spesso il napoletano come lingua di riferimento per il loro lavoro artistico, porteranno in scena tre testi di altrettanti autori contemporanei - andati in scena con successo a Barcellona negli ultimi anni - riambientati a Napoli negli adattamenti di Enrico Ianniello.

1, 2 luglio ore 19 Palazzo Fondi

IL PRESTITO

di Jordi Galcerán

traduzione Enrico Ianniello

con Luca Iervolino, Luciano Saltarelli

regia Rosario Sparno

scena Enrico De Capoa

costumi Alessandra Gaudioso

disegno luci Simone Picardi

produzione Casa Del Contemporaneo

“Mi dispiace, ma le cose funzionano così”.

Con queste parole inizia Il prestito la divertente e geniale commedia.

Un direttore di banca nega un prestito ad un cliente che in garanzia può dare solo la sua parola d’onore; allora il problema di un singolo uomo diventa il problema della congiuntura economica internazionale. Ma il punto è questo: è proprio sicuro che le cose funzionano così?

7, 8 luglio ore 19 Palazzo Fondi

FÉMMENE COMME A ME

di Pau Miró

regia Roberto Solofria

con Michele Brasilio, Marina Cioppa, Ilaria Delli Paoli, Roberto Solofria

progetto sonoro Paky Di Maio

scene Antonio Buonocore

costumi Alina Lombardi

aiuto regia Luigi Imperato

produzione Mutamenti/Teatro Civico 14

Dopo averci parlato di uomini che, arrivati ai sessant’anni, cominciano a perdere il loro ruolo nella società in Jucature, Pau Miró ci presenta - in chiave di commedia nera - quattro donne che si avvicinano ai cinquanta: una biologa che lavora in un casello, un’architetta senza lavoro, un’archeologa che pulisce condomini, una maestra appena licenziata. Il racconto inizia quando l’architetta esce di casa e decide di non tornare, lasciandosi alle spalle un marito e un figlio, trasferendosi in uno studio dei Quartieri Spagnoli, per mangiare pizza e guardare serie tv.

14, 15 luglio ore 19 Palazzo Fondi

PLASTILINA

scritto da Marta Buchaca

traduzione Enrico Ianniello

con Teresa Saponangelo, Ivan Castiglione, Vincenzo Antonucci, Mariano Coletti, Giampiero De Concilio, Arianna Iodice

luci Alessandro Messina

costumi Alessandra Gaudioso

impianto scenico e regia di Mario Gelardi

produzione Nuovo Teatro Sanità

Una famiglia perbene, madre, padre e un figlio. Una vita senza traumi procede con linearità. Il figlio ha tre amici, due ragazzi e una ragazza, una comitiva di oggi con la testa e gli occhi spesso fissi su uno smartphone. Ispirandosi a un fatto realmente accaduto, l’autrice Marta Buchaca, racconta il cinismo di una generazione che trova complicità e protezione negli adulti. Plastilina cerca di capire la violenza dei giovani e che cosa la provoca. Non c’è alcuna assoluzione né per i padri, né per i figli.

2 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile d’onore

MEPHISTOPHELES eine Grand Tour

musica e sound design composti da Mauro Martinuz

concepito, scritto e diretto da Simone Derai

direzione della fotografia Giulio Favotto

collaborazione alla regia Marco Menegoni

montaggio Simone Derai, Giulio Favotto

produzione Anagoor 2020

coproduzione Kunstfest Weimar, Theater an der Ruhr, Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee / Museo Madre, Centrale Fies, Operaestate Festival Veneto

Sotto il nome di Mephistopheles, Anagoor raduna il materiale video raccolto tra il 2012 e il 2018 in un viaggio per immagini attraverso le lacrime del mondo, musicato in un live set elettronico da Mauro Martinuz. Un Grand Tour nelle zone buie del cosmo, lì dove scaturiscono la tenebra e le sofferenze delle generazioni, il rapporto dell’uomo con la natura, il tempo, la tecnica e l’assoluto. L’enorme quantità di immagini inedite trova composizione in questo volo e caduta in forma di concerto cum figuris.

3 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile d’onore

SALA D’ATTESA - THE WAITING ROOM

scritto da Ettore De Lorenzo

con Ettore De Lorenzo, Giosi Cincotti, Machi Di Pace, Ugo Gangheri, Ernesto Nobili

con la partecipazione di Massimiliano Gallo

ospite musicale Giovanni Truppi

regia Ettore De Lorenzo

direttore di produzione per Axoloti Francesca Ravel

Dopo il successo della scorsa stagione, torna Sala d’Attesa, uno spazio dove tornare a discutere guardandosi negli occhi. Da un intreccio di voci, si espande e prende forma una trama fatta di musica, parole e immagini. Al centro del dibattito “La Democrazia” minata nel nostro tempo dalla capacità di manipolazione prodotta da social network e new media. Attraverso lo scambio con il pubblico, che da spettatore diventa parte attiva del racconto, e grazie al contributo degli ospiti, si metteranno a confronto idee e visioni su altri mondi possibili e su come agire per un futuro migliore.

3, 4 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

BED BOY JACK

un progetto Amadio/Fornasari

testo e regia Bruno Fornasari

con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Sara Bertelà, Chiara Serangeli

coproduzione Teatro Filodrammatici di Milano, Teatro Stabile del Veneto

Nei primi anni ’90 l’Austria è scossa da una serie di omicidi di prostitute che portano la polizia a fare i conti col primo serial killer nella storia del Paese. Il caso affascina molti giornalisti, tra i quali lo scrittore Jack Unterweger che, condannato all’ergastolo per omicidio nel 1974, ha da poco ottenuto la libertà grazie all’appoggio dell’élite letteraria, in particolare del futuro premio Nobel Elfriede Jelinek.

Quando l’indagine sugli omicidi delle prostitute sembra a un punto morto, la polizia comincia a sospettare proprio dell’uomo che tutti credevano pienamente riabilitato.

4 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia

LA VITA DAVANTI A SÉ

© Mercure de France, diritti teatrali gestiti dalle edizioni Gallimard con il nome di “Roman Gary” come autore dell’opera originale

dal testo La Vie Devant a soi

di Romain Gary (Emile Ajar)

direzione musicale Simone Campa

con Roby Avena (fisarmonica), Leonardo Enrici Baion (clarinetto), Simone Campa (chitarra battente, percussioni), Cheikh Fall (kora)

scene Roberto Crea

disegno luci Valerio Peroni

riduzione, interpretazione e regia Silvio Orlando

produzione Cardellino srl

Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, La vita davanti a sé è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro "per tutti" dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro.

4 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile delle carrozze

PERCHÉ LEGGERE I CLASSICI

da Italo Calvino

con Francesco Montanari e Gianmarco Saurino

regia Davide Sacco

scene Luigi Sacco

luci Francesco Bàrbera

organizzazione Ilaria Ceci

produzione Lunga Vita Factory

“Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire”: queste le parole più famose dell'opera Perché leggere i classici di Italo Calvino. Francesco Montanari, diretto da Davide Sacco, fa sue le parole e il pathos narrativo, per entrare nel ricordo di un uomo e di un'epoca ancora vivi, come i grandi classici. Nel format interattivo e attuale, il testo originale di Calvino dialogherà con l’assistente vocale Siri, che dimostrerà al pubblico come la cultura porterà sempre con sé il suo messaggio universale.

6 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze

NELLA SOLITUDINE DEI CAMPI DI COTONE

di Bernard-Marie Koltès

regia di Andrea De Rosa

con Federica Rosellini, Lino Musella

produzione Compagnia Orsini

Fin dal titolo, questo testo di Koltès evoca qualcosa di misterioso. Ci dice che il mistero è il paesaggio dentro il quale collocare i due personaggi e che è forse esso stesso il vero protagonista della pièce.

7 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile d’onore

TADDRARITE

Pipistrelli

testo e regia Luana Rondinelli

con Donatella Finocchiaro, Claudia Potenza, Antonia Truppo

musiche Ottoni Animati, Roberta Prestigiacomo

costumi Francesca Di Giuliano

aiuto regia Silvia Bello

coordinatrice artistica Monica Manfredi

produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, Argot Produzioni

Tre sorelle vegliano, come nelle vecchie tradizioni siciliane, il marito morto della sorella minore. Il velo del silenzio viene squarciato da un vortice di confessioni e dall’esplosione di emozioni, in un chiacchiericcio di musicalità e pungente ironia. Si ride e si sorride, e si ha il coraggio di affrontare con sarcasmo le violenze che non avevano mai osato confessare. Passata la notte, l’anima del defunto, secondo tradizione, ha finalmente lasciato la casa. Il nuovo silenzio che avvolge le tre sorelle è ora intessuto di voglia di reagire, perché ogni donna non dovrà nascondersi e nascondere più.

7, 8 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia

SETTIMO SENSO

da un racconto di Ruggero Cappuccio

drammaturgia e regia Nadia Baldi

con Euridice Axen

costumi Carlo Poggioli

musiche Ivo Parlati

progetto luci e scene Nadia Baldi

coproduzione Khora Teatro, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

Un immaginario dialogo tra una donna e un uomo. Lo stupore deflagra quando l'uomo si accorge che la presenza femminile è in tutto e per tutto uguale a Moana Pozzi. Lei coglie la sorpresa e lo irretisce in un dialogo misterioso enunciando la sua idea di pornografia, lanciando provocatorie affermazioni contro il potere, la politica, l'arrivismo. La donna spiazza lo scrittore dicendogli che lui sta sicuramente progettando un articolo-rivelazione sulla falsa morte di Moana Pozzi. Gli propone poi un gioco: in una notte dovrà decidere se corteggiarla o tradirla con uno scoop.

7, 8 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

TROIA CITY, LA VERITÀ SUL CASO ALÉXANDROS

liberamente ispirato ai frammenti dell’Aléxandros di Euripide

testo di Antonio Piccolo

con Antonio Piccolo e Marco Vidino (cordofoni e percussioni)

regia Lino Musella

elementi scenici Paola Castrignanò

assistente alla regia Melissa Di Genova

produzione Teatro In Fabula, Quartieri dell’Arte-Galleria Toledo\ produzioni

Sulle tracce di una tragedia perduta, un investigatore compie un’indagine per metterne insieme i pezzi, fare luce sui vuoti, ricostruirne la vicenda e i personaggi. Il testo di partenza è Aléxandros, opera di Euripide che ci è giunta incompleta, sorta di “prequel” della guerra di Troia. E chi sarà mai questo Alessandro? Un semplice pastore, forse, eppure molto di più: il protagonista di un mito profondo e affascinante, esplorato ripetutamente dagli autori antichi, ma quasi del tutto ignorato oggi. Un ottimo pretesto per un vero e proprio giallo.

10 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

redFRIDA

liberamente tratto da Viva la Vida di Pino Cacucci

con Emiliana Bassolino

performer in video Jane M. Deaglàn

costumi Alessandro Mirone

scene Alkimia

regia Ciro Pellegrino

produzione Maurizio Marino per Arteteca

Sospesi in una eterna danza tra la vita e la morte (la pelona), fluttuano il corpo e l'anima lacerati di una donna profondamente attaccata alla forza della terra. La sua terra così crudele e sanguigna, così dolente e rivoluzionaria. Attraverso un susseguirsi di confessioni intime e di ricordi colmi di amore e disperazione, si colgono sulla scena gli ultimi momenti di vita di Frida. La donna, l'artista, l'amante, che ha fatto della sua intera esistenza una strenua rivoluzione contro un destino di morte e solitudine e che depone le armi: la stanchezza ha vinto la guerra.

11 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore

PINOCCHIO

dall’opera di Carlo Collodi

drammaturgia e regia Laura Angiulli

con Ginestra Paladino

immagini di Mimmo Paladino

musiche dal vivo Pasquale Bardaro

proiezioni Alessandro Papa

disegno luci Cesare Accetta

produzione Galleria Toledo\ produzioni

Un pezzo di legno “di catasta” compatto, duro ma già entità percettiva ed esigente prima ancora di trovare la compiutezza della forma. Pinocchio è scolpito nella lingua, in quel toscanaccio un po’ monello, in quella lingua bizzarra e scostumata proprio come il personaggio che la pratica; bisogna provare a sentirsela nelle orecchie, sdrucita come ci appare sulla bocca del burattino che tenero e spavaldo come un bambino di difficile conduzione grida e piange, in quella fioritura di sonorità che sono tutto un accompagnamento, e da esse nascono le figure, tante, che accompagnano la storia.

11, 12 luglio ore 21 Capodimonte - Cortile della Reggia

DAVID

drammaturgia e regia Joele Anastasi

con Joele Anastasi, Federica Carruba Toscano, Eugenio Papalia, Enrico Sortino

scene Giulio Villaggio

aiuto regia Giuseppe Cardaci, Enrico Sortino

light designer Martin Emanuel Palma

uno spettacolo di Vuccirìa Teatro

coproduzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival

«E solo adesso capisco che per tutta la vita ho nuotato verso di te, nel maremoto di cemento che mi sommerge ancora in un instante. Si chiamano come te i sogni, David. Si chiama come te l’amore. Si chiama David la trasformazione eterna ed ideale delle cose. Si chiama David l'insonnia; l’impaziente desiderio di svegliarsi al mattino per non smettere di disegnare i tuoi contorni tra le cose». Joele Anastasi racconta così la genesi di David, il simbolo di un corpo che diventa l’occasione per liberare tutta la forza utopica dell’ideale.

12 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

FU LUMENA

Un'altra storia in omaggio alla figura di Filumena Marturano

di Salvatore Ronga

con Lucianna De Falco

musiche Antonio Monti

disegno luci Davide Scognamiglio

costumi Bettina Buttgen

produzione Associazione culturale ILLUMINATA

Lo spettacolo indaga la natura del personaggio di Filumena Marturano nelle pieghe più nascoste, per costruire un’altra trama possibile, una storia che incrocia anche la biografia di Eduardo, dentro e oltre il mito. In assonanza con il cuore di una città in agonia, Lumena si consuma, con accenti comici e grotteschi, in un delirio comatoso che somiglia a un discorso d’amore, a un tradimento che finisce per essere un omaggio, celebrando del capolavoro di Eduardo il carattere eversivo che la fortuna della messinscena ha nel tempo edulcorato.

13 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile d’onore

LA NOTTE

di Igor Esposito

regia Francesco Saponaro

con Lara Sansone, Vincenzo Nemolato

produzione Tradizione e Turismo - Centro di produzione

È notte in un piano-bar di Quarto Oggiaro, periferia nord di Milano. La serata è filata liscia, nonostante la cantante non si sia presentata. Il giovane pianista Roberto si attarda a fumare un'ultima sigaretta. Suo zio Ciro, il proprietario, è appena andato via quando una donna irrompe nel locale. È Giusy che da anni canta per Ciro. Roberto e Giusy iniziano una conversazione serrata. Lentamente il piano-bar, da ironico cabaret di equivoci e malintesi, si trasforma in un luogo intimo di confessioni e disvelamenti.

14 luglio ore 21 Capodimonte - Cortile della Reggia

EDIPO

UNA FIABA DI MAGIA

ideazione Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera

con Francesco Dell’Accio, Francesca Di Serio, Chiara Guidi, Vito Matera, Filippo Zimmermann

e con le voci di Eva Castellucci, Anna Laura Penna, Gianni Plazzi, Sergio Scarlatella, Pier Paolo Zimmermann

musica Francesco Guerri, Scott Gibbons

produzione Societas

coproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

La storia di Edipo è una tipica fiaba di magia.

Si ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà dei fiumi: la vecchia madre terra accoglie nel suo grembo il giovane seme che vi penetra per nascondersi, dormire e generare un frutto.

Ma cosa succede là sotto, in quel tempo di macerazione e morte del seme nella terra? Quale storia vive nella terra? Come entrarvi dentro e vederla? La Sfinge lo sa, ma solo quando i bambini avranno decifrato i suoi enigmi aprirà il sipario per accedere nell’antro della terra dove un seme, in essa custodito, dischiusosi diviene un uomo: Edipo.

14 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

NAPULE ‘70

di e con Claudio Ascoli

e con la partecipazione di Sissi Abbondanza

musiche Dario Ascoli, Alessio Rinaldi

scene e costumi Sissi Abbondanza, Paolo Lauri

disegno luci Renato Esposito

video Dario Trovato

suoni e video mapping Matteo Pecorini

le “domande” sono di Matteo Brighenti

Uno spettacolo sugli anni ’70 a Napoli, ma anche sui 70 anni di Claudio Ascoli, il vecchio-giovane dei Chille de la balanza, la compagnia fondata a Napoli nel 1973, che dal 1998 è a San Salvi, ex città manicomio di Firenze. Ascoli e Abbondanza - sua compagna di vita e di lavoro - raccontano, giocano, inventano, costruiscono, svelano e rivelano un mondo. Dialogano con presenze-assenze, tra cui un giovane critico che interroga-insidia l’attore sull’oggi e sui possibili nessi-legami tra la Napoli degli anni ’70 e la San Salvi-Firenze di oggi. E ora, dopo il coronavirus?

15 luglio ore 22 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze

NOTTE D’ALBA

idea, progetto e interpretazione Franca Abategiovanni

regia Gabriela Eleonori

scritto da Marina Sorrenti

scene Alessandra Ricci

aiuto regia Orazio Rotolo Schifone

luci e fonica Desideria Angeloni

produzione Pan productions Srls



Dai diari scritti da Alba De Céspedes dopo l’armistizio del ‘43 nasce questo racconto in cui i temi delle migrazioni, dell’identità, della crisi della democrazia, delle discriminazioni, parlano attraverso la sua figura. Il suo viaggio da Roma verso il Sud è fuga, ma anche volontà di costruire un mondo diverso. Il racconto che ne scaturisce è metafora della sua vita, sensibile e schietta, che non si ferma mai alla superficie delle cose. Una disamina di ciò che le accade attorno, ma anche una profonda conoscenza interiore, piena di spunti per la nostra riflessione contemporanea.

15, 16 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore

THE RED LION

di Patrick Marber

traduzione Marco Casazza

adattamento Andrej Longo

con Nello Mascia, Andrea Renzi, Lorenzo Scalzo

regia Marcello Cotugno

scene Luigi Ferrigno

costumi Anna Verde

luci Pasquale Mari

coproduzione La Pirandelliana, Teatri Uniti

The Red Lion analizza con ironia e spietatezza il mondo pieno di contraddizioni e ambizioni del calcio dilettantistico, illuminato/oscurato dalla chimera del salto di categoria. Marcello Cotugno riambienta la vicenda nella provincia campana: in scena, con una giovane promessa del calcio, l’allenatore e l’anziano factotum della squadra che lottano per trarre profitto dalle capacità del ragazzo.

16 luglio ore 21 Capodimonte - Cortile della Reggia

L’ESTATE PERDUTA

ballata per Cesare Pavese

con Alessio Boni, Marcello Prayer, Francesco Forni, Roberto Aldorasi

di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer

distribuzione Infinito teatro



La vita e l’anima di Pavese in un racconto a due voci e due strumenti, margini di una ferita tra infanzia ed età adulta, città e campagna, desiderio e incapacità di essere amati, solitudine individuale e impegno civile, estasi e realtà, mito e Storia.

Giostra di contrari in un giorno di festa, ballata di speranze memorie amori e delusioni, viaggi del cuore e del pensiero che si sovrappongono, tra l’Italia del secondo dopoguerra e l’America mitica e senza tempo che Pavese non visitò mai se non nei libri che amò e tradusse.

Il 27 Agosto 1950 Pavese si tolse la vita in un albergo di Torino. Aveva 42 anni.

A Cesare, con affetto.

16, 17 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

BUONA PERMANENZA AL MONDO

Majakovskij BPM

tratto da Il defunto odiava i pettegolezzi di Serena Vitale (© 2015 Adelphi Edizioni S.p.A. Milano)

di Gianni Farina

con Consuelo Battiston, Tamara Balducci, Leonardo Bianconi, Federica Garavaglia, Mauro Milone

regia, suono, luci Gianni Farina

animazioni e tecnica Lorenzo Camera

coproduzione Ravenna Festival, E/Menoventi

Buona permanenza al mondo è la sardonica conclusione del biglietto di commiato che Majakovskij dedica a tutti. BPM - oltre a esserne l’acronimo - ne è la misura, la pulsazione, è il battito di un uomo ridotto a una “appendice cardiaca”, è la cadenza di un poeta che “è tutto cuore”. Raccontare le ultime pulsazioni di Majakovskij significa raccontare la fine di una generazione straordinaria, narrare la rapida parabola di un manipolo di ragazzi che si riunirono sotto il vessillo di Rivoluzione d’Ottobre e trasformarono radicalmente il modo di concepire le rispettive discipline.

17 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile delle carrozze

LE ECCENTRICITÀ DI UN USIGNOLO

di Tennessee Williams

con Sarah Biacchi, Riccardo Eggshell, Alessandra Frabetti, Paolo Perinelli

e con Paila Pavese

regia Sarah Biacchi

scenografia Andrea Ceriani

musiche originali Mimosa Campironi

light designer Francesco Barbera

aiuto regia Rachele Studer

produzione Sicilia Teatro

Tennessee Williams definisce eccentricità le piccole stranezze, i modi di fare inconsueti dell’insegnante di canto Alma Winemiller. Figlia di un pastore e di una madre ora folle - e già scandalosa -, segnata dagli sguardi dei concittadini, è innamorata del miglior rampollo di Glorious Hill: pur non alla sua altezza, comunque scommette, e perde. La sua lotta è sopravvivere al passato; colma di sorrisi, di vetri rotti, di bisbigli occulti, di neve, e della tenacia vitale delle eroine di Williams, che sanno fallire con struggente e soffocante grazia.

17 luglio ore 21 Anfiteatro Naturale di Pietrelcina e 25 luglio ore 21 Capodimonte - Cortile della Reggia

MARIA MADDALENA O DELLA SALVEZZA

da Fuochi di Marguerite Yourcenar

drammaturgia e riduzione Lina Sastri

mise en espace di Lina Sastri

con Filippo D’Allio (arrangiamenti)

collaborazione alla messa in scena Bruno Garofalo

assistente alla regia e direttore di produzione Costantino Petrone

produzione Salina S.R.L.

«È il racconto in prima persona di Maria di Magdala che parla d'amore – racconta la Sastri. È la grande passione di Maria Maddalena per Gesù, che la condanna a un destino di infelicità. Ma è anche la solitudine del non amato o del respinto o dell'escluso. È il percorso di un’anima che nasce innocente, e, per vendetta, cambia il suo destino o crede di cambiarlo. L'amore e la passione la porteranno comunque alla ferita insanabile, al doloroso cammino di chi ama ed è abbandonato». Chitarra e percussione creeranno le atmosfere musicali del racconto.

18 luglio ore 21.30 Anfiteatro Naturale di Pietrelcina e 26 luglio ore 19 Capodimonte - Cortile della Reggia

CALIGOLA

di Albert Camus

lettura drammatizzata diretta e interpretata da Vinicio Marchioni

ideazione scenica e costumi Milena Mancini

musiche Pino Marino

luci Giuseppe D'Alterio

organizzazione Tommaso De Santis

produzione Anton Produzioni

Come si sopravvive alla necessità di fare rappresentazione, qualsiasi essa sia, in un periodo in cui il fare teatro è così difficile?

In attesa di poter approdare a una messa in scena più articolata, questo primo studio su Caligola è l’occasione per indagarne il potenziale linguistico e musicale.

Caligola è corpo linguistico, rappresentazione politica, filosofica, teatrale di sé attraverso il linguaggio.

Carne, potere, follia, amore e sangue in parola.

Parola che si fa azione, dramma e commedia.

18, 19 luglio ore 21 Capodimonte - Cortile della Reggia

SULLA MORTE SENZA ESAGERARE

ideazione e regia Riccardo Pippa

di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza

scene, maschere e costumi Ilaria Ariemme

disegno luci Giuliano Bottacin

cura del suono Luca De Marinis

tecnico audio-luci Alice Colla

produzione Teatro dei Gordi / Teatro Franco Parenti

Lo spettacolo affronta il tema della morte in chiave ironica e divertente attraverso un uso non convenzionale di maschere contemporanee. «Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono definitivo congedo dai corpi ‑ si legge nella scheda dello spettacolo ‑, c’è la nostra Morte. I vivi la temono, la fuggono, la negano, la cercano, la sfidano, la invocano. Guardiamo la realtà attraverso maschere di cartapesta, figure familiari, presenti, che raccontano, senza parole, gli ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii».

19 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile delle carrozze

PROCESSO A VIVIANI

di Corrado Ardone

produzione THeCULT

Un immaginario processo a Viviani mette a nudo la sua vita, il suo percorso. Il drammaturgo, reo di raccontare le miserie discreditando le politiche di governo fascista, deve difendersi dalle accuse rivolte dal giudice. L’arringa dell’autore, attraverso aneddoti di vita, confessioni e performance tratte dal suo repertorio, mette a nudo la sua eccentrica personalità.

Soltanto il dopoguerra sentenziò l’inizio del neorealismo, che vide Viviani precursore dei tempi. Ma quando riuscì a tornare al “suo” teatro, si ammalò e morì. Le voci del popolo sentenziarono: “È muort’e collera”.

21, 22 luglio ore 21.30 Palazzo Reale - Cortile d’onore

IL SEME DELLA VIOLENZA

THE LARAMIE PROJECT

di Moisés Kaufman

e del Tectonic Theater Project

regia Ferdinando Bruni, Francesco Frongia

traduzione Emanuele Aldrovandi

con Ferdinando Bruni, Margherita Di Rauso, Giuseppe Lanino, Umberto Petranca, Marta Pizzigallo, Luciano Scarpa, Marcela Serli, Francesca Turrini

coproduzione Teatro dell’Elfo, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

Un testo profondo, stratificato e toccante che racconta il caso Matthew Shepard, studente ucciso brutalmente per motivi di odio omofobico nella cittadina del Wyoming che dà nome al progetto. The Laramie project va oltre la cronaca, ripercorrendo l’esperienza dei suoi creatori – Moisés Kauffmann e il Tectonic Theater – che, poco dopo il delitto, passarono lunghi mesi a Laramie a intervistare gli abitanti della città. Perché il teatro deve diventare uno strumento vivo di confronto con la realtà, catalizzatore di dibattiti che riguardano da vicino anche tutti noi.

22, 23 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile delle carrozze

ANTICHI MAESTRI

di Thomas Bernhard

traduzione Anna Ruchat

adattamento drammaturgico Fabrizio Sinisi

regia Federico Tiezzi

con Sandro Lombardi, Martino d'Amico e un attore in via di definizione

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi, Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

Nella Sala Bordone della Pinacoteca di Vienna, un uomo si siede e guarda un famoso quadro di Tintoretto. Un secondo uomo, più giovane, in piedi osserva il primo uomo che guarda il quadro. Un terzo uomo - uno dei custodi della Pinacoteca – osserva entrambi. È questo il diagramma di Antichi Maestri, uno fra gli ultimi esempi della narrativa di Thomas Bernhard, trasformato da Federico Tiezzi e Sandro Lombardi in un vero e proprio studio teatrale sulla funzione dell'arte, i limiti della bellezza e la nevrosi della modernità.

22, 23 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

VAUDEVILLE!

Atti Unici da Eugène Labiche

ideazione, drammaturgia e regia Roberto Rustioni

dramaturg Chiara Boscaro

con Paolo Faroni Francesca Astrei, Luca Carbone, Roberta De Stefano, Loris Fabiani

scene e luci Paolo Calafiore

costumi Francesco Esposito

consulenza musicale Luca Nostro

assistente alla regia e alla drammaturgia Ida Treggiari

coproduzione Fattore K., Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia

Roberto Rustioni si confronta con il mondo della commedia e del vaudeville in una riscrittura libera e vitale da Eugène Labiche. Uno spettacolo che restituisce il volto più ridicolo e assurdo della condizione umana, cinque comedians si trasformano ed incarnano perfettamente diversi personaggi con spirito camaleontico.

La commedia può essere catartica, può farci sentire vivi e sollevarci dalla quotidianità: ci dà una prospettiva liberatoria su quel bizzarro evento che chiamiamo “la nostra vita”.

26, 27 luglio ore 21 Palazzo Reale - Cortile delle carrozze

‘A CIRIMONIA

(L’impossibilità della verità)

di Rosario Palazzolo

interpretazione e regia di Enzo Vetrano, Stefano Randisi

produzione Cooperativa Le Tre Corde

Enzo Vetrano e Stefano Randisi portano in scena al NTFI ‘A Cirimonia, testo che indaga l’inadeguatezza del concetto di verità. Scrivono i due attori e registi: «La scrittura di Rosario è ricchissima: ha cadenza e ritmo incalzanti, è disperata e comica, spietata e poetica, mai rassicurante, dando la sensazione di essere trasportati dentro a un sogno i cui contorni rimangono sussurrati, misteriosi, occulti».

26, 27 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

IL DOLORE DI PRIMA

di Jo Lattari edito da Castelvecchi Editore

regia Mario Scandale

con Betti Pedrazzi, Arturo Cirillo, Valentina Picello, Paola Fresa

scene Francesco Fassone

luci Camilla Piccioni

costumi Nika Campisi

video Leo Merati

produzione CrAnPi, Marche Teatro, Fondazione Sipario Toscana-Centro di Produzione teatrale, Sardegna Teatro

Mario Scandale porta in scena il testo di Jo Lattari, Il dolore di prima. Protagonista una famiglia simile a molte altre della provincia italiana: una madre, un padre e tre figli. La secondogenita, unica ad aver abbandonato il nucleo famigliare e ad aver cambiato città, è costretta a tornare a casa. «Immagino infatti che il ritorno di Figlia a casa, non sia un ritorno reale. Figlia non si è ancora alzata da quel divano – scrive Scandale. È ferma perché il dolore di prima non può essere di prima. Il dolore rimane, al massimo con il tempo si affievolisce».

30, 31 luglio ore 21 Capodimonte - Fagianeria

BRUCE SPRINGSTEEN: COME UN KILLER SOTTO IL SOLE

con Mariangela D’Abbraccio

di Bruce Springsteen

drammaturgia Leonardo Colombati

regia Francesco Tavassi

produzione Coop CMC/Nidodiragno

La poesia contemporanea della rock star americana Bruce Springsteen arriva al NTFI grazie al lavoro di Francesco Tavassi, ispirato al libro Bruce Springsteen. Come un killer sotto il sole - testi scelti 1972 – 2017 di Leonardo Colombati (Mondadori). In scena Mariangela D’Abbraccio dà corpo, anima e voce alla poetica sociale ed esistenziale del “Boss”: «Springsteen, autore e musicista, ci propone una visione alternativa del Sogno Americano – spiega Tavassi – rivelandone l'altra faccia, quella che riguarda gli ultimi».

30, 31 luglio ore 21 Capodimonte - Cortile della Reggia

MIRACOLI METROPOLITANI

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

con Ambra Chiarello, Federico Gatti, Pier Luigi Pasino, Daniela Piperno, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Federico Vanni

musiche originali Massimiliano Setti

scenografia e luci Lucio Diana

costumi Stefania Cempini

coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Miracoli metropolitani si svolge in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari, in un mondo dove l’esasperazione per il cibo è sempre più forte. Fuori imperversa l’allarme di una guerra civile. La popolazione è terrorizzata da un pericolo imminente: le fogne della città, sature di inquinamento, spazzatura e rifiuti tossici, stanno per esplodere. La società sta per essere sepolta dai suoi stessi escrementi, simbolo di un’umanità alla deriva dove la “merda” più che nelle fogne sembra annidarsi nei cervelli.

30, 31 luglio ore 21 Spiaggia delle Monache

PESCATORI

dall’opera di Raffaele Viviani

drammaturgia e regia Laura Angiulli

con Aniello Arena, Gennaro Basile, Marcello Colasurdo, Alessandra D’Elia, Pietro Pignatelli

e Federica Aiello, Agostino Chiummariello, Caterina Pontrandolfo, Antonio Speranza, Fabiana Spinosa

musiche originali Raffaele Viviani

arrangiamenti Daniele Sepe

scene Rosario Squillace

luci Cesare Accetta

produzione Galleria Toledo\ produzioni

Pescatori: in primo luogo il linguaggio, tagliente come pietra. Qui la violenza della lingua napoletana trattata con sapienza - non dialetto perché tale non è - vive sulle labbra di figure liberate da ogni stereotipo della convenzionale rappresentazione di genere partenopeo. La trama è essenziale e incisiva, riporta alle estreme conseguenze e richiama nella nettezza e schematicità degli eventi la grande tragedia classica. È teatro delle origini, è richiamo al mito; primordiali sono i sentimenti, sbozzati con l’accetta i personaggi, estreme le azioni che vi trovano luogo.

OSSERVATORIO

04 luglio, ore 22.30, Palazzo Reale - Giardino Romantico

LAERTE

testo Rose Marie Gatta, Francesco Iorio, Mattia Lattanzi, Gabriele Raho

con Francesco Iorio, Mattia Lattanzi, Gabriele Raho

regia Rose Marie Gatta

regia associata Gemma Costa

musiche originali Valerio Castriziani

coreografie Melania Maria Codella

costumi Antonio Fiorenza

foto Erica Verdicchio

grafiche Valerio Castriziani

organizzatrice Gemma Costa

produzione Scarafaggi Timidi

Un medico senza pazienti, un sacerdote senza fedeli, un contadino senza sogni sono gli abitanti di un paesino dove non nasce e non muore più nessuno. Regna la noia, finché Fausto, contadino, non viene a sapere dal proprio dottore di essere “incinto”. In questa condizione paradossale, Teresa, sua nevrotica moglie, troverà una via per comunicare di nuovo con il marito. In un vortice di miracoli religiosi e della medicina, lo straordinario avvento di Laerte romperà la noia di un paese intero.

06 luglio, ore 22.30, Palazzo Reale - Giardino Romantico

ASTERIONE

di Daniele Sannino

regia Daniele Sannino

con Vincenzo Esposito, Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca, Manuel Severino

scene Carmine De Mizio

produzione cantieristupore

Asterione, ispirato al mito greco del Minotauro, indaga il nesso tra le modalità in cui abitiamo la nostra storia e il valore che diamo all’esistenza. Il protagonista, metà uomo e metà toro, si ritrova dopo la sua morte in un night club surreale, in cui tre spiriti “raffinano” le anime per mestiere. In questa sorta di limbo tra un’esistenza e l’altra, i morti raccontano le loro storie per poterle dimenticare e passare ad un’altra vita. Legato alla sua natura deforme, Asterione si dichiara impossibilitato a questa dimenticanza…

08 luglio, ore 21, Palazzo Reale, Giardino Romantico

IN ERBA – PROGETTO DELLA BELLINI TEATRO FACTORY

testi MIA MADRE NON CAPISCE di Marta Polidoro, con gli allievi della Bellini Teatro Factory: Alessandra Cocorullo, Elvira Carpentieri, Francesco Cafiero, Francesco Gentile, Gianluca Vesce, Peppe Romano, Rita Lamberti, regia Salvatore Cutrì; PURPACCI - QUELLI CHE NON SARANNO di Elvira Buonocore con gli allievi della Bellini Teatro Factory: Alessia Santalucia, Carlo Di Maro, Maria Fiore, Mario Ascione, Raffaele Piscitelli, Riccardo Radice, Stefania Remino, regia Salvatore Scotto D’Apollonia

aiuto regia Machi Montella

produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini

Il debutto pubblico del secondo triennio formativo della Bellini Teatro Factory, al loro primo anno di studi, con due atti unici da 45 minuti, si concretizza con In Erba, un progetto che mette in continuità il vecchio ed il nuovo triennio della Factory: due testi delle allieve drammaturghe e gli attuali allievi attori sono diretti dai neo-diplomati registi del primo corso. Un confronto tra artisti appena formati e in formazione che nasce nell’ottica del lavoro creato dagli allievi e sugli allievi che contraddistingue il progetto Bellini Teatro Factory.

10 luglio, ore 21, Palazzo Reale - Giardino Romantico

UNA COSA PICCOLA MA BUONA

atto unico ispirato ai racconti di Raymond Carver

drammaturgia e regia Mario Perna

con Simona Fredella, Andrea Palladino, Alessio Sordillo

scene Luciano Cappiello, Teatro Felino

disegno luci Mario Perna

produzione Teatro Felino

Nel 1983 Raymond Carver scrive A Small Good Thing, racconto conservato nella celebre raccolta intitolata Cattedrale. La banalità del tragico della cosiddetta Carver Country genera uno spazio segnato da piccoli elementi che suggeriscono i luoghi. Il tempo degli eventi è indefinito, dilatato, come l’orologio incessante della quotidianità. Carver intrappola i suoi personaggi in una fotografia sfocata, tagliando pezzi delle loro vite e restituendole incomplete a chi legge, come accade nella drammaturgia che dà vita a questa pièce.

12 luglio, ore 21, Palazzo Reale - Giardino Romantico

IL COLLOQUIO

progetto e regia Eduardo Di Pietro

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

aiuto regia Cecilia Lupoli

costumi Federica Del Gaudio

organizzazione Martina Di Leva

residenza per artisti nei territori - Teatro Due Mondi, Faenza

uno spettacolo di Collettivo lunAzione

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Premio Scenario Periferie 2019

Il Colloquio prende ispirazione dal sistema di ammissione agli incontri con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli. Tre donne, in coda tra altri, attendono l’accesso al luogo che custodisce i rispettivi legami. Portano oggetti da recapitare, una di loro è incinta. In qualche modo la reclusione dei condannati si riflette all’esterno e per queste donne coincide con la stessa esistenza: la detenzione è una fatalità vicina – come la morte – che deturpa l’animo di chi resta.

14 luglio, ore 21, Palazzo Reale - Giardino Romantico

BOLLE DI SAPONE

regia e drammaturgia Lorenzo Collalti

con Grazia Capraro e Daniele Paoloni

costumi Silvia Romualdi

produzione KhoraTeatro

in collaborazione con L’Uomo di Fumo

Due personaggi timidi e maniacali vivono le loro vite in maniera surreale, intrappolati in una visione fantasiosa del quotidiano fino a quando il destino non li fa incontrare in un giardino pubblico. Costretti a comunicare, si raccontano le loro solitudini sullo sfondo di una periferia metropolitana alienata. Sotto un’apparente leggerezza, la penna del giovane Lorenzo Collalti ci consegna un’analisi profonda ed emotivamente forte della società contemporanea nelle grandi metropoli.

16 luglio, ore 22.30, Palazzo Reale - Giardino Romantico

OLIMPIA, TRAGEDIA DEL PASSAGGIO

drammaturgia Luigia Sorrentino

regia Luisa Corcione

aiuto regia Enrico Manzo

assistente alla regia Federica De Filippo

con Noemi Francesca, Emilio Vacca, Peppe Voltarelli

e con Luisa Corcione, Luigia Sorrentino

coreografia e movimenti Fabrizio Varriale

opere in scena Rosaria Corcione, Anna Corcione, Luisa Corcione

musiche Peppe Voltarelli

pianista Luigi Cioffi

sound design ed interventi musicali Marco Vidino

disegno luci Giuseppe Notaro

trucco Vincenzo Cucchiara

produzione Estudio Associazione artistica di promozione Culturale

In un periodo di cambiamento, unico per le ultime ed inedite vicende che lo hanno determinato, in cui deve essere forte il richiamo ad una rinascita emotiva, economica e sociale, la pièce vuole essere un invito ad intraprendere un percorso di rinascita. Olimpia attraversa il dolore, per ritrovare la propria deità. Porosa, ma dura ed eterna, come Napoli, l'opera racconta la gestazione per ritornare al proprio essere. In nome della poesia che stringe i lembi di una ferita profonda dell’uomo come il filo di una sutura.

18 luglio, ore 22.30, Palazzo Reale - Giardino Romantico

‘E SSANZARE

liberamente ispirato a Il malinteso di Albert Camus

regia e drammaturgia Fabio Di Gesto

con Francesca Morgante, Maria Claudia Pesapane, Luca Lombardi

costumi Rosario Martone

scenografia e oggetti scenici Gennaro Olivieri

disegno luci Giuseppina Farella

produzione RI.TE.NA.

In una Napoli aspra, materiale e plebea, madre e figlia lavorano come “sanzare”, affittano, cioè, stanze a turisti che provengono da lontano. Compiono delitti con l'obiettivo di racimolare quanti più soldi possibile per rifarsi una nuova vita, ma il loro piano viene compromesso quando si svela la vera identità dell'ultimo uomo ucciso. Dopo 'A Jetteca da Yerma di Lorca e ‘E Cammarere da Le serve di Genet, ‘E Ssanzare di Fabio di Gesto conclude la sua trilogia della femminilità irrisolta.

20 luglio, ore 21, Palazzo Reale - Giardino Romantico

LE GENOVEFFE. Una favola amara

progetto e regia Francesco Campanile

drammaturgia Francesco Campanile, Tiziana Tesauro

movimenti coreografici Christian La Sala

con Ciro Pagano, Nicola Tartarone, Salvatore Veneruso e un attore in via di definizione

produzione Teatri di Carta

Quattro sorelle ancora nubili vivono con la madre anziana, egoista e tiranna. Costrette a crescere in un clima familiare che castra sogni e desideri, le Genoveffe hanno ormai rinunciato a qualsiasi sogno di felicità, quando per loro arriva un invito inaspettato che potrebbe rimettere tutto in discussione. Ispirato alla fiaba di Cenerentola, di cui sovverte gli ordini, lo spettacolo narra di come le dinamiche nate tra le mura domestiche possono condizionarci e intrappolarci una vita intera.

22 luglio, ore 22.30, Palazzo Reale - Giardino Romantico

MARIA’S CIRCUS

liberamente ispirato all’opera di Bohumil Hrabal

di e con Anna Dego

regia e musica a cura di Luigi Arpini

luci Stefano Mazzanti

produzione Kreis Teatro

Frutto dell’incontro tra Anna Dego, il cui percorso multidisciplinare si è nutrito del lavoro decennale nella compagnia di danza di Adriana Borriello, e Luigi Arpini, che ha militato nella storica compagnia di Tadeusz Kantor, uno spettacolo liberamente ispirato alle opere di Bohumil Hrabal, che fa del tratto discontinuo lo strumento di comprensione del reale. La paura del fallimento, l’incredibile che diventa realtà, lo scacco di un’esistenza fragile creano una collisione di parole e di immagini che vira verso la poesia, l’esplosione ludica, il silenzio.

24 luglio, ore 21, Palazzo Reale - Giardino Romantico

LUMINATOR BERNOCCHI

di Alberto Mele, Marco Montecatino

regia di Alberto Mele, Marco Montecatino

con Cecilia Lupoli, Marco Montecatino

costumi Elena Soria

musiche originali Gino Giovannelli

scene Angelo Navarro

organizzazione Mestieri del Palco

produzione Associazione culturale L’isola di Ted

Se chiedete agli innamorati l’unica misura di tempo conosciuta, avrete la stessa risposta che darebbe un artista: il per sempre è il modo che ha l’infinito di insinuarsi nelle nostre vite, di ricordarci che siamo così fragili eppure così protetti nelle nostre incoscienze. Una storia d’amore come una tela bianca. Un uomo e una donna, come pennelli. X e Y sono sposati da sette anni. Dopo essersi trovati ad affrontare uno di quegli incubi che la vita dovrebbe evitarci, hanno cominciato a perdersi restando insieme, costringendosi a fare i conti anche con i demoni dell’altro.

26 luglio, ore 22.30, Palazzo Reale - Giardino Romantico

NONOSTANTE VOI. Storie di donne coraggio

reportage teatrale di e con Livia Grossi

musica dal vivo di Andrea Labanca

fotografie Alex Majoli, Alberto Roveri, Emiliano Boga, Jacopo Barsotti

regia Gigi Gherzi

produzione Coop CMC/Nidodiragno

Puska (Albania), vergine giurata. Una donna che ha deciso di diventare un “uomo” per difendere diritti e dignità. Maria (Sud America) rifugiata politica, una storia di abuso di potere. Marietu 'Ndaye (Senegal), portavoce contro la mutilazione genitale. È un ironico monologo sui requisiti necessari per ottenere la Carta d’identità di Donna. Storie di resistenza al femminile raccolte da Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, qui proposte in un unico reportage teatrale, pagine di Giornale Parlato, nuovo linguaggio che unisce giornalismo e teatro.

28 luglio, ore 21, Palazzo Reale - Giardino Romantico

L’ISOLA DEGLI INVERTITI

di Antonio Mocciola

regia Marco Prato

con Diego Sommaripa, Tommaso Arnaldi, Francesco Giannotti

assistente alla regia Alessandro Di Lorenzo

assistente della produzione Livia Berté

scene, costumi e trucco Resistenza Teatro

produzione Musiciens in collaborazione con Resistenza Teatro

In un'isoletta delle Tremiti, dal 1938, vennero confinati, per “attentato alla dignità della razza”, centinaia di omosessuali. Un ghetto di Stato rimosso dalla memoria collettiva, la cui storia torna ora alla luce con uno spettacolo senza filtri scritto da Antonio Mocciola, basato su ricerche inedite e di sconvolgente portata emotiva. Un feroce questore, due "invertiti", e i loro destini intrecciati. Sullo sfondo, l'Italia allo sbando, complice e vittima di una dittatura sull'orlo dell'abisso.

30 luglio, ore 22.30, Palazzo Reale - Giardino Romantico

HYPÀTE

testo e regia Aniello Mallardo

con Giuseppe Cerrone, Luciano Dell’Aglio, Serena Mazzei, Andrea Palladino

aiuto regia e musiche originali Mario Autore

scene Sissi Farina, Marco Perrella

costumi Anna Verde

produzione Teen Thèâtre, Teatri di Seta

Nel V sec d.C. una donna, filosofa, astronoma, matematica e scienziata di nome Ipazia fu assassinata. Fu spogliata nuda, dilaniata con cocci, le furono cavati gli occhi e i resti del suo corpo furono sparsi per la città e dati alle fiamme. Chi è Ipazia? Cosa resta della sua realtà? Qual è il senso del transitorio ed effimero vagare umano, se destinato alla consunzione del tempo e alla manipolazione storica? Nella sua ineffabilità Hypàte si effonde come musica, non è più lei e non è altro da lei.

31 luglio, ore 22.30, Palazzo Reale - Giardino Romantico

DALL’ALTRA PARTE. 2+2=?

regia e drammaturgia Emanuele D’Errico

con Emanuele D'Errico, Dario Rea, Francesco Roccasecca

assistente alla regia Marialuisa Diletta Bosso

costumi Giuseppe Avallone

scene Rosita Vallefuoco

sound design e musiche originali Tommy Grieco

disegnatore luci Giuseppe Di Lorenzo

produzione Putéca Celidònia

Uno studio della neuroscienziata Marian Diamond afferma che più della metà dei neuroni viene perso durante lo sviluppo prenatale, processo che, ininterrotto nel corso della vita, farebbe guardare all’atto del concepimento come al culmine della genialità. E così, in questo spettacolo vincitore del Premio Giovani Realtà del Teatro 2019, tre gemelli eterozigoti nel grembo materno cercano di contrastare questo processo inevitabile, in attesa della nascita

MUSICA

1 luglio, ore 21, Cortile del Real Bosco di Capodimonte

MIRACOLI E RIVOLUZIONI

concerto dei Foja

con Dario Sansone (chitarra acustica e voce) Luigi Scialdone (mandolino, ukulele, chitarra elettrica) Ennio Frongillo (chitarra elettrica) Giuliano Falcone (basso elettrico) Giovanni Schiattarella (batteria)

regia Dario Sansone

audio Daniele Chessa

disegno luci Gianluca Sacco

performance FUNA

produzione Graf srl

I Miracoli, come l’amore, vanno oltre la comprensione umana, hanno a che fare con il sovrannaturale, le Rivoluzioni, interiori e non, invece richiedono l’intervento dell’uomo per trasformare gli eventi. Un concerto/spettacolo con due anime, due atti in cui i Foja, attingendo al proprio canzoniere edito e inedito, indagano su tematiche legate alla sfera sentimentale e a questioni esistenziali e sociali, miscelando tradizione e modernità. La band porterà il suo energico folk-rock impreziosendolo con illuminazione architetturale e momenti di performance aerea.

5 luglio, ore 21, Duomo di Salerno

HO UCCISO I BEATLES

Atto unico per cantante, attore e quartetto d'archi

di Stefano Valanzuolo

con Sarah Jane Morris, Solis String Quartet

con Paolo Cresta (voce recitante)

progetto scenico e regia Pierluigi Iorio

musiche dei Beatles trascritte e arrangiate da Antonio Di Francia

produzione International Music Arts

Se qualcuno avesse chiesto a Mark David Chapman chi erano i Beatles, avrebbe potuto parlare per ore e forse avrebbe finito col paragonare John al Giovane Holden. Quando fu arrestato, aveva ancora tra le mani il libro di Salinger. Poco distante, il corpo di Lennon. Con cinque colpi di pistola, l'ex bamboccione venuto da Honolulu, aveva spezzato la vita di John, il sogno dei Beatles e quello di milioni di fan. Chapman rivive, in un flashback allucinato e scandito dalla musica, la sua storia con la band più famosa di tutti i tempi.

dal 7 al 13 luglio, ore 19.30, Palazzo Reale, Cortile delle Carrozze

7 GRADI

Settimana di concerti

a cura di Massimiliano Sacchi

produzione Casa del Contemporaneo

Musiche e linguaggi vicini e lontani: dal ritmo travolgente dei Taraf de funikular alle visioni di Napoli Underground, dagli incanti salentini di Maria Mazzotta alle reinvenzioni delle EbbaneSis, e poi la festa sonora degli Ars Nova, le danze armene di Komitas e le nuove canzoni di Valerio Sgarra. In musica tutto si tocca.

7 luglio - Maria Mazzotta

8 luglio - Francesco Di Cristofaro - Komitas

9 luglio - Valerio Sgarra

10 luglio - Ars Nova

11 luglio - Ciro Riccardi – Napoli Underground

12 luglio - EbbaneSis

13 luglio - Taraf de funikular

9 luglio, ore 21, Cortile d’Onore di Palazzo Reale

LA MISTICA DEL COSMO

mezzosoprano e direzione artistica Raffaella Ambrosino

per le coreografie Irma Cardano eseguite dall'ensemble Ivir Danza

con la direzione corale del maestro Alessandro Tino e la recording performance dell'Orchestra vocale Numeri Primi

consulenza tecnica della MidiWare di Roma

per le edizioni AdagioSonoro

Su questa altissima pagina musicale della tradizione napoletana, il Magnificat di Cristoforo Caresana conservato alla BnF di Parigi, ci interroghiamo sull'essere umano e la sua capacità di comprendere l'universo. Il progresso scientifico parte dall'osservazione della natura per arrivare a definire concetti universali; la magnificenza spirituale dell'opera sacra di Caresana ci offre il destro per interrogarci sul destino dell'uomo mettendo in scena una performance attualissima sulla fragilità dell'essere umano di fronte alla grandezza del creato.

11 luglio, ore 21, Complesso Monumentale di Solofra

LI CANTI DE LA GATTA CENERENTOLA

un progetto di teatro musicale e pupi napoletani di Ambrogio Sparagna

con la partecipazione straordinaria di Iaia Forte

con Violetta Ercolano, Aldo De Martino, Maurizio Stammati, Erasmo Treglia e Ensemble Strumentale OPI

produzione Finisterre

Lo spettacolo racconta le fantastiche avventure della giovane Zezolla, ovvero la Gatta Cenerentola addetta alle mansioni domestiche che poi diventa principessa. La narrazione musicale originale è composta da Ambrogio Sparagna mentre lo sviluppo del racconto è affidato alla voce forte e affascinante di Iaia Forte. In scena i Pupi Napoletani del Museo IPIEMME, gli attori Maurizio Stammati e Erasmo Treglia e gli strumenti musicali curiosi come l’eccezionale sordellina costruita e suonata da Marco Tomassi.

18 luglio, ore 21, Cortile d’Onore di Palazzo Reale

THE MAGIC DOOR

con Giada Colagrande (voce, theremin, tamburo), Arthuan Rebis (voce, chitarra classica, nyckelharpa, hulusi, esraj), Vincenzo Zitello (arpa celtica, lama sonora, flauti, santoor), Giovanna Barbati (violoncello barocco), Nicola Caleo (tamburo a cornice)

Progetto video-poetico oltre che musicale, che riconduce alla Roma ermetica del '600 e all'aneddoto narrato dal marchese Massimiliano Palombara, da cui si originò la leggenda della Porta Alchemica con le sue sette epigrafi planetarie. Il sentiero sonoro che ne scaturisce accoglie una coloritura stilistica che vibra tra suoni arcaici e moderni, tra folk celtico e mediterraneo, mentre la ricerca organico/simbolica, tra Occidente e Oriente, omaggia l’Alchimia e le sue suggestioni universali.

19 luglio, ore 21, Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte

DI GIACOMO IN THE MOOD

con Raffaello Converso

elaborazioni ed orchestrazioni Roberto De Simone

e con direttore d'orchestra Luigi Grima

con Mimmo Napolitano (pianoforte), Rocco Roggia (violino I°), Antonio Ruocco (violino II°), Marco Traverso (viola), Leonardo Massa (violoncello), Antonio Di Costanzo (contrabbasso), Umberto Leonardo (chitarra), Edoardo Converso (mandolino), Enzo Grimaldi (fisarmonica), Giuseppe Di Colandrea (clarinetto/sax), Vincenzo Leurini (tromba), Luca Martingano (corno), Cosimo Panico (trombone), Gianluca Mirra (percussioni/vibrafono)

produzione Proscenio

Di Giacomo in the mood è il nuovo concerto/spettacolo, messo in opera dalla collaborazione fra il M° Roberto De Simone e Raffaello Converso. Il concerto mette in rilievo non solo le produzioni poetiche di Salvatore di Giacomo e dei compositori che ne vestirono di musica i testi (Mario Costa, Enrico De Leva, Francesco Paolo Tosti), ma tutto un mondo musicale e poetico che deriva dall’immaginario digiacomiano e che ad esso si ispira. In tal senso è derivato il titolo che abbiamo dato alla composizione espressiva dello stesso concerto.

21 luglio, ore 21, Cortile del Real Bosco di Capodimonte

UNA PERSONA. Ovvero come Fernando scoprì di essere stato Luigi.

spettacolo musicale di Roberta Rossi

con Renato Avallone, Roberta Rossi (voce), Alessio Toro (viola), Michele Villari (clarinetto), Alessandro Gwis (pianoforte), Guerino Rondolone (basso/contrabbasso), Andrea Bonioli (batteria)

testi di Fernando Pessoa e Luigi Pirandello

regia Roberta Rossi

produzione Associazione Culturale Musicale Città della Musica

Un attore tesse, con la complicità di 6 musicisti, la trama di un percorso poetico/musicale attraverso la molteplicità dell'animo umano, declinata e testimoniata dai testi di Pessoa e Pirandello. A dialogare con l'attore vi è la musica, elemento che delinea attraverso suggestioni, melodie evocative, composizioni originali e canzoni tradizionali, le emozioni e tutto ciò che di non verbale è contenuto nella vita e nelle meravigliose parole dei due scrittori. Furono tra loro contemporanei, poeticamente affini ma non si incontrarono mai…

23 luglio, ore 21, Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere

BESTEMMIA D’AMORE

voce recitante e canto Pippo Delbono

voce, arpina, tamburo e sax sopranino Enzo Avitabile

chitarra napoletana Gianluigi Di Fenza

tamburi Carlo Avitabile

produzione Black Tarantella

«Questo concerto – sottolinea Pippo Delbono – è una tappa del viaggio artistico che da tempo sto conducendo con Enzo Avitabile. Artista unico nella sua capacità di coniugare la tradizione del blues, del jazz, del funky, del rock con il classico e il barocco, fino ad abbracciare l’antica tradizione popolare. Bestemmia d’amore è un canto, un concerto dove le parole diventano musica. Per parlare di questo tempo volgare e sacro, duro e dolce. Per parlare dell’amore bestemmiato, ferito, affogato, ucciso, rinato, ucciso ancora, ancora vivo».

23 luglio, ore 21, Cortile del Real Bosco di Capodimonte

RUMORI DI FONDO

da un’idea di Ivo Parlati, Nadia Baldi

musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati

drammaturgia e regia Nadia Baldi

ensemble musicale da definire

attori da definire

Rumore di Fondo nasce dall’incontro artistico tra le visioni musicali di Ivo Parlati e il mondo creativo di Nadia Baldi. Un concerto elogio alla speranza, un racconto di orfani speciali, bambini deprivati dell’amore primordiale. La musica è pensata come un racconto evocativo di risonanze emotive che attraversano il “non-me”, una realtà non reale che cammina verso quel flebile confine chiamato speranza. La speranza, quella spinta vitale tipica dei bambini che, scacciando quel drammatico “rumore di fondo”, sfocia in un antidoto vivace di dolce rinascita.

26 luglio, ore 21, Teatro di San Carlo

CONCERTO TRA SCRITTURA E TRASCRITTURA

di Roberto De Simone

dall’opera di Johann Sebastian Bach alla trascrittura di Alessandro De Simone

Toccata e fuga in re minore BWV 565

dall’opera di Igor Stravinsky alla trascrittura di Antonello Paliotti

Cinque pezzi facili

dall’opera di Claude Debussy alla trascrittura di Antonello Paliotti

Golliwogg’s Cake-Walk; La plus que lente; Général Lavine – Excentric

dall’opera di Erik Satie alla trascrittura di Antonello Paliotti

La Belle Excentrique

dall’opera di Fryderyk Chopin alla trascrittura di Roberto De Simone

Sonata n. 2 in Si bemolle minore, Op. 35

direttore d’orchestra Luigi Grima

«Siamo sicuri - domanda il Maestro De Simone nelle note all’opera - che la cultura di massa non abbia già prodotto un subdolo, aggressivo virus che da due generazioni ha attaccato la cultura e l’arte svuotandole dei loro valori umani, storici, etici ed estetici?». Da questa riflessione il Maestro elabora la necessità di raccontare il tempo presente della vita attraverso la trascrizione di alcune opere di Bach, Stravinsky, Debussy, Satie e Chopin, mettendo al centro la nostra partecipazione alla “pandemia culturale".

27 luglio, ore 21, Cortile del Real Bosco di Capodimonte

SU X GIÙ GABER

le canzoni del Signor G da Milano a Napoli

soggetto e regia Renato Salvetti, Antonella Ippolito

canzoni Gaber/Luporini e Salvetti/Magurno

arrangiamenti Gianni Migliaccio, Renato Salvetti

in scena Renato Salvetti, Antonella Ippolito, Gianni Migliaccio, Agostino Oliviero, Emiliano Berti, Riccardo Schmitt

produzione Articolart

SU X GIÙ GABER è come dire che il Nord e il Sud, da sempre in conflitto, avessero trovato il loro centro nel repertorio del grande Giorgio Gaber. È come se le sue canzoni avessero rotto i confini geografici per mescolarsi con le armonie del sud, con i suoi classici e i suoi strumenti tradizionali, dando vita a nuova e inaspettata bellezza. Come se l’ironia, la poesia, la malinconia, la leggerezza e l’attualità dello chansonnier si fossero fuse con i venti del sud per rinnovare e amplificare sonorità ed emozioni senza fine.

DANZA

30 e 31 luglio ore 21 Cortile delle Carrozze – Palazzo Reale

DI GRAZIA

direzione artistica e drammaturgia Alexandre Roccoli

collaborazione alla direzione artistica, drammaturgia e interpretazione Roberta Lidia De Stefano

composizione musicale e collaborazione alla drammaturgia Benoist Bouvot

creazione luci e collaborazione drammaturgica Séverine Rième

produzione associata Espace des Arts, scène nationale de Châlon-sur-Saône, A short term effect, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

coproduzione Bonlieu scene nationale d'Annecy, La Ménagerie de Verre

con il sostegno di Institut Français d’Italie, TeatrInGestAzione

Di Grazia continua la ricerca sulla trance e gli stati di coscienza alterati mentre si mescola alle passioni immaginarie di "un'Italia con un corpo aperto". Con l'attrice, cantante e musicista di origine calabrese Roberta Lidia De Stefano, Di Grazia desidera guarire una ferita traumatica nella storia che è stata ferita dagli stupri di massa praticati nella regione della Ciociaria dalle forze militari francesi che sono venute nel 1944 per liberare l'Italia dall'occupazione nazista.

Nel corso della messinscena di Di Grazia sarà proiettato il video

MAMA SCHIAVONA

direzione artistica Alexandre Roccoli

consulente alla drammaturgia Marzia Mauriello

consulente artistica Valéria Borelli

coproduction Institut Français d’Italie, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, La ménagerie de verre

La compagnia A short term effect è sostenuta dalla DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, dalla regione Auvergne-Rhône-Alpes e dalla città di Lyon

Il film è una lenta litania che procede e trasforma la tessitura del canto per Mama Schiavona, la Madonna dei Femminielli di Montevergine. Il corpo e la voce diventano dissonanti fino a creare un’enfasi ipnotica. Il progetto Di Grazia, in cui si intrecciano storie diverse create per curare varie ferite, tra cui quella della mancanza di una madre, prevede la proiezione del film che, come in una sorta di loop ipnotico, dipinge varie figure della storia dei Femminielli di ieri, oggi e domani.

CINEMA

dal 07 al 13 luglio ore 22 Palazzo Reale - Cortile delle Carrozze

CORPO E VOCE DELL’ATTORE NAPOLETANO

una tradizione itinerante di recitazione tra teatro e cinema tra anni ’50 e ‘60

a cura di Roberto D’Avascio per Arci Movie

La rassegna si propone di indagare la figura del grande interprete di tradizione napoletana nel cinema degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, rivolgendo particolare attenzione alle strategie di recitazione, caratterizzate da una forma specifica del corpo, della gestualità e della voce, sottolineando il forte legame con una stratificata matrice teatrale. Dalle grandi interpretazioni

7 luglio

focus > Carlo Croccolo

LIVELLA DE’ CRIATURE di Fratelli Borruto (2019, 15’)

8 luglio

focus > Totò, Nino Taranto e Giacomo Furia

IL MONACO DI MONZA di Sergio Corbucci (1963, 101’)

9 luglio

focus > Eduardo De Filippo, Regina Bianchi e Tecla Scarano

SPARA FORTE, PIÙ FORTE, NON CAPISCO! di Eduardo de Filippo (1966, 100’)

10 luglio

focus > Vittorio De Sica e Tina Pica

IL CONTE MAX di Giorgio Bianchi (1957, 97’)

11 luglio

focus > Totò, Peppino De Filippo e Titina de Filippo

TOTÒ, PEPPINO E I FUORILEGGE di Camillo Mastrocinque (1956, 98’)

12 luglio

focus > Totò, Sophia Loren, Dolores Palumbo, Enzo Turco, Carlo Croccolo e Nicola Maldacea Jr.

MISERIA E NOBILTÀ di Mario Mattoli (1954, 95’)

13 luglio

focus > Eduardo De Filippo, Ugo D’Alessio, Titina De Filippo, Beniamino Maggio e Aldo Giuffrè

ASSUNTA SPINA di Mario Mattoli (1948, 76’)

LETTERATURA

PRIMA

progetto a cura di Silvio Perrella

coordinamento Brigida Corrado

organizzazione Vesuvioteatro

Avevo pensato d’intonare al prima gli incontri di quest’anno prima del Pandemonio.

Pensavo allo sterminato pullulare di acque che viene dal prima e pensavo al contempo a una dimensione spazio-temporale che frantuma l’idea di una modernità monolitica e sfocia nella moltitudine, nella pluralità, nella polifonia.

Oggi il nostro prima non può non avere altri armonici, ma martellando ancor di più il ricordo civile delle nostre origini. Come una dolce e terribile ricordanza. Silvio Perrella

21 LUGLIO - 27 LUGLIO ore 19 Capodimonte – Area 239



21 luglio

NEL NOME DELLE PRIME VOCI

con Maurizio Bettini, Daniele Ventre

con la partecipazione straordinaria di Caterina Pontrandolfo

22 luglio

NEL NOME DI GIACOMO LUBRANO

con Alberto Rollo, Mimmo Borrelli

23 luglio

NEL NOME DI EMILY DICKINSON, DELLA TERRA E DELLE PIANTE

con Silvia Bre, Piera Mattei

Paola Adamo, Simonetta Giordano

24 luglio

NEL NOME DI AMEDEO MAIURI

con Claudio Damiani, Vincenzo Frungillo, Igor Esposito

25 luglio

NEL NOME DEI PRIMI NOMI

con Maria Grazia Calandrone, Sonia Gentili, Enza Silvestrini

26 luglio

NEL NOME DELLA CASA DELLA POESIA DI BARONISSI

25 anni di Casa della Poesia

27 luglio

NEL NOME DI GIAMBATTISTA VICO E GIACOMO LEOPARDI E I BUCHI NERI

con Fiorinda Li Vigni, Mariafelicia De Laurentis, Antonio Biasiucci

con la partecipazione straordinaria di Alfio Antico

in collaborazione con Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

MOSTRE

Dall’1 al 31 luglio, aperta dal giovedì alla domenica, ore 17-20, Palazzo Fondi

FRAGILE

a cura di Antonella Romano

curatrice Anna Cuomo

allestimento Klaus Mussen

light designer Luigi Biondi

produzione Le Nuvole

La fragilità che ci appartiene, un valore umano e naturale, legato alla finitudine, e quindi all’esistenza: è questo il tema della mostra Fragile dell’artista Antonella Romano, che afferma: «La mia relazione con l’arte nasce per mezzo del teatro il quale non è soltanto una metafora della vita, ma una tecnica di svelamento»; la mostra, infatti, si sviluppa in un percorso di sei sale in successione, come il susseguirsi di scene teatrali, un atto unico in cui lo spettatore farà il suo viaggio.

Dall’1 al 31 luglio, aperta dal giovedì alla domenica, ore 17-20, Palazzo Fondi

GIRLS NOT BRIDES

a cura di Romeo Civilli

Il Bangladesh si colloca al quarto posto al mondo per il tasso di prevalenza di matrimoni precoci e al secondo posto per il numero di spose bambine: ciò riflette norme sociali patriarcali estremamente radicate così come una disuguaglianza di genere che vede le bambine inferiori rispetto ai coetanei maschi. La mostra fotografica a cura di Romeo Civilli ci ricorda che, nonostante il Child Marriage Restraint Act approvato solo nel 2017, questa pratica viene ancora perpetrata ai danni di molte donne del domani.

Dall’1 al 31 luglio, aperta dal giovedì alla domenica, ore 17-20, Palazzo Fondi

IPNODRAMMA

a cura di Elena Tommasi Ferroni

animazioni Jacopo Bette

«Immagini impossibili il cui linguaggio adotta i codici acquisiti della verosimiglianza» sono per l’artista Elena Tommasi Ferroni alcune delle sue opere, in cui l’evidente ossimoro ne costituisce anche la cifra fondamentale. Spesso a soggetto teatrale e filtrate attraverso un punto di vista essenzialmente femminile, riprendono la metafora di una forma d’Arte in cui tempi e luoghi non sono soggetti alle regole spazio-temporali della natura, e soprattutto, tutto l’inimmaginabile diventa possibile.

Dall’1 al 31 luglio, aperta dal giovedì alla domenica, ore 17-20, Palazzo Fondi

ROBERTO HERLITZKA “VOGLIO FARE L’ATTORE”.

Mostra fotografica di Tommaso Le Pera

La mostra di Tommaso Le Pera, tra i più importanti fotografi di scena contemporanei, getta lo sguardo su più di trenta spettacoli immortalati, interpretati da Roberto Herlitzka, attore tra i più amati in Italia, diretto, fra gli altri, da Orazio Costa Giovangigli, Luigi Squarzina, Ruggero Cappuccio, Lina Wertmuller, Gabriele Lavia, Antonio Calenda. «Le pieghe del suo viso (che non sono rughe) l’una diversa dall’altra – spiega Le Pera – hanno per me un’attrazione fatale e mi soffermo su di esse perché mi sembra che ognuna abbia una storia da raccontare».

PROGETTI SPECIALI

1, 2 luglio ore 19 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze

LAMPI SULLA SCENA – Due lezioni di storia del teatro

a cura di Roberto D’Avascio per Arci Movie

Due lezioni di storia del teatro che ripercorrono le vicende umane ed artistiche di alcune figure del mondo del teatro che hanno segnato la scena internazionale del Novecento: Antonin Artaud e Sarah Kane. Un narratore e un attore intrecceranno un racconto che focalizzerà momenti decisivi per la storia del teatro. Le interpretazioni saranno di Gianni Sallustro e Maria Teresa Panariello.

5 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore

SCARPE ROSSE

spettacolo multimediale di e con Maria Rosaria Omaggio

con Pino Quartullo

scritto con Maria Letizia Compatangelo

consulenza Stella Fanelli

video artist Mino La Franca

coreografie e musica Movin’BEAT Antonella Perazzo e Gianluca Perazzo, Mario Perazzo

costumi Gina Arenare, Annalisa Di Piero, Fenice calzature

disegno luci e direzione tecnica Andrea Leghissa

Maria Rosaria Omaggio, tra le nostre più grandi interpreti di teatro e cinema, ha ideato per il NTFI un progetto che si snoda tra parole, danza, musica e video per ricordare e raccontare le donne vittime di violenza nella storia. Per ognuna, scarpe rosso sangue della loro epoca portate a bordo palco sotto sbarre di luce. Una donna a confronto con un uomo, dall’antichità a oggi, al di là del tempo. Lo spettacolo sarà approfondito da uno scambio di commenti da parte di ospiti illustri per il confronto con l'attualità, moderato dalla giornalista del TG1 Adriana Pannitteri.

dal 9 all’11 luglio ore 21 Maschio Angioino - Cortile

’NZULARCHIA

in lettura e in corpo

di e con Mimmo Borrelli

musiche dal vivo Antonio Della Ragione

produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale

in coproduzione con Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia



‘Nzularchia racconta d’una notte durante la quale Gaetano fa i conti con la violenza di un padre assassino. Dopo 15 anni questo cult viene riproposto in una forma particolare: «La prima verifica d’un mio testo – dice Borrelli - consiste in una lettura che di solito concedo a pochi amici in cui spiego le trame dell’agone scenico e poi mi ci immergo interpretandone e chiarendone le dinamiche. Per questa occasione allargherò al pubblico questo espediente per approfondire più incisivamente il rapporto amniotico tra le acque in rivoli dell’artificio e le maree lunari della realtà».

dal 24 al 26 luglio ore 21 Maschio Angioino - Cortile

PASTICHE

N° 0 di PASS/SAGGI rivista di teatro dal vivo

a cura di Renato Carpentieri e Claudio Di Palma

con gli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale Pasquale Aprile, Francesca Cercola, Chiara Cucca, Miriam Della Corte, Matteo De Luca, Valentina Di Leva, Manuel Di Martino, Enrico Disegni, Antonio Elia, Giulia Ercolini, Eleonora Fardella, Angelica Greco, Valentina Martiniello, Simone Miglietta, Gianluigi Montagnaro, Giovanni Nardone, Giulia Piscitelli, Federico Siano, Salvatore Testa, Antonio Turco

produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale

in coproduzione con Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia



«Uno gliommero in cui si intrecciano e si agitano frammenti del Teatro del ‘900, in forma di Rivista, ad uso degli allievi», così Renato Carpentieri definisce questo spettacolo: «una linea di ricerca che vuole privilegiare la forma breve e quindi la sobrietà e la leggerezza, in un singolare montaggio. Da una parte “occorre risvegliare la memoria del teatro e trovare un linguaggio moderno” (come diceva la Picon Vallin, studiosa di Meyerch'old), dall'altra approfittare della libertà degli inizi che appartiene ai giovani. Un esperimento che vale la pena fare».



dal 24 al 26 luglio ore 20; 20.45; 21.30, cortili dei palazzi del Rione Sanità

TUR FOR' 'E VASC

progetto e regia Carlo Geltrude

di Mario Gelardi, Marina Cioppa, Noemi Giulia Fabiano

con Laura Borrelli, Agostino Chiummariello, Anna De Stefano, Lalla Esposito, Gennaro Maresca, Luciano Saltarelli

Accompagna-tur Mario Ascione, Mariano Coletti, Alessio Galati, Gaetano Migliaccio e con Riccardo Ciccarelli

costumi Rachele Nuzzo

produzione Le scimmie

con il patrocinio di Fondazione di Comunità San Gennaro

Spettacolo site-specific e itinerante, Tur for' ‘e Vasc introduce gli spettatori nel ventre del Rione

Sanità, guidati dagli “accompagna-tur”, per spiare quel che avviene sull’uscio di tre bassi del

quartiere che diventano palcoscenici reali della messinscena: «Ho ideato questo format – spiega

Carlo Geltrude –, per creare una connessione tra la vita quotidiana del Rione Sanità, i suoi abitanti e il teatro, quello contemporaneo e quello classico, che riesce ancora a parlarci».



27 luglio ore 21 Salerno – Cortile del Teatro Ghirelli

FESTA DEI TEATRI SALERNO, CULTURE PER LA SOCIALITÀ

Manifesto di Cittadinanza VentiVenti

ideazione e regia Marco Dell’Acqua

in collaborazione con Associazione Culturale Teatri di Popolo e Dipartimento Salute Mentale (DSM) ASL Salerno

con Teresa Pepe, Fatima Mutarelli, Giacomo D'Agostino, Salvatore Criscuolo, Ciro Mollo, Mario Rotolo, Enzo Peluso, Annamaria Avagliano, Antonino Baldi, Francesco Palladino, Michela Chirico, Marzia Brighenti, Nicola Paolelli, prof. Giuseppe Lissa, prof. Ernesto Scielza, prof. Piero Lucia

musicisti Tonico 70, Giuseppe Maiellano, Francesco Cirillo, Giuseppe Desiderio

collaborazione tecnica RupaRupa Records, Santantonio Rockers Sound System, jetlag Quartet

Il progetto Festa dei Teatri Salerno (ftS) - Culture per la socialità si propone di stimolare la comunità alla riflessione critica sulla bellezza e sulla potenza produttiva della solidarietà.

Attori, allievi attori, danzatori, musicisti e docenti faranno corpo unico nella partitura scenica disegnata dal regista e attore Marco Dell’Acqua. Manifesto di Cittadinanza vuole raccontarci lo sguardo consapevole di una Comunità che sceglie di essere aperta, solidale, visionaria, che lavora con forza alla difesa dei diritti di tutti, nessuno escluso.

28 luglio ore 19 Capodimonte – Area 239

TUTTE LE NOTTI DI UN GIORNO

di Alberto Conejero

lettura drammatizzata con Claudio Di Palma, Marina Sorrenti

a cura di Instituto Cervantes

Un thriller su un corpo scomparso che assume la forma di un trattato di botanica. Tutte le notti di un giorno è una storia d’amore sull’incapacità di amare. Un uomo e una donna, Samuel e Silvia, tanto vicini eppure lontani l’uno dall’altro. Rinchiusi sotto il tetto di una serra, cercando di non essere divorati dai ricordi del passato. L’opera tratta anche dell’essere vivi, della speranza, della necessità della bellezza, del non essere trascinati dal rumore e dal tempo.

31 luglio ore 21 Rione De Gasperi

FOODISTRIBUTION #EDEN

un progetto di Manovalanza

a cura di Davide Scognamiglio e Daniele Ciprì

regia Adriana Follieri

organizzazione Benedetta Parenti

responsabile tecnico Sebastiano Cautiero

foto Tommaso Vitiello

spettacolo a ingresso gratuito

L’eco di Amnistia, sospensione di ogni giudizio, giunge ora come una feroce richiesta di restare, stare.

Un popolo in operosa attività, si guarda fumare una sigaretta al balcone.

Dalla finestra accanto si schiude il guscio di mattoni rossi, le macerie cadono, un raggio di luce che entra in casa fa da sponda all’esigenza primordiale dell’avere: non è forse questo l’Eden?

SPORTOPERA

a cura di

Claudio Di Palma e Vesuvioteatro

Per gli antichi egizi la parola Nefer sintetizzava il concetto di bellezza e perfezione. Un ideale che nella rimodulazione grafica del geroglifico si traduceva nel segno di una trachea ed un cuore suggerendo così la sintonia ritmica tra respiro e pulsione cardiaca come sintomo ideale della perfezione. Sportopera 2020 ricerca teatralmente nei momenti in cui lo sport intuisce, sfiora o fallisce quella sintesi, quegli attimi di tempo in cui il fiato ed il battito concedono nuove percezioni del mondo e nei quali si può decidere se osare o rinunciare. Claudio Di Palma

DAL 13 LUGLIO AL 20 LUGLIO – BOSCO DI CAPODIMONTE E CIRCOLO CANOTTIERI

13 luglio - Bosco di Capodimonte – Area 239

ore 21

PRE LUDI

da Virgilio, Omero, Nonno di Panopoli

con Mariano Rigillo, Patrizio Oliva, Pino Maddaloni e altri protagonisti del mondo sportivo

musiche eseguite dal vivo da Massimiliano Sacchi, Annalisa Madonna, Gianluca Rovinello, Marcello Giannini

14 luglio - Bosco di Capodimonte – Area 239

ore 21

CORRI

tratto dal best seller di Roberto Di Sante

con Sebastiano Gavasso

adattamento e regia Ferdinando Ceriani

musiche eseguite dal vivo da Giovanna Famulari

15 luglio - Bosco di Capodimonte – Area 239

ore 21

LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE

di Nicola Zavagli, Andrea Zorzi

con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli

regia Nicola Zavagli

16 luglio – Circolo Canottieri

ore 20

UNO CONTRO ZERO

la straordinaria storia del pallanuotista Enzo D’Angelo

di Franco Cossu

con Geremia Longobardo

regia Rosario Giglio

17 luglio – MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli

ore 11.30

Presentazione del libro Monaco 1972. Una tragedia che poteva essere evitata di Pietro Paolo Mennea, edito da Colonnese

Saranno presenti Manuela Mennea, Alfio Giomi (presidente italiano della Fidal), Patrizio Oliva (medaglia d'oro a Mosca 1980), Vito Grassi (Presidente Industriali di Napoli e vice presidente di Confindustria)

17 luglio - Bosco di Capodimonte – Area 239

ore 21

PENTATHLON

testi di Manlio Santanelli, Alessandro Baricco, Dino Buzzati, Giampiero Comolli

interpretato e diretto da Marina Sorrenti, Chiara Baffi, Rossella Pugliese, Antonio Marfella, Paolo Cresta

18 luglio - Bosco di Capodimonte – Area 239

ore 21

CUORE

di Sergio Casesi

regia e interpretazione Fulvio Cauteruccio

e con Flavia Pezzo

voce in prestito Michele Di Mauro

19 luglio - Bosco di Capodimonte – Area 239

ore 21

LA NOSTRA UNICA FEDE

di Gennaro Ascione

per Lino Musella

musiche di Marco Vidino

20 luglio - Bosco di Capodimonte – Area 239

ore 21

BRIAN CLOUGH’S STORY SHOW

di Cristian Caira

allenato e giocato da Alfonso Postiglione

con le musiche dal vivo di Marcello Giannini

spazio scenico e costumi Giuseppe Avallone

collaborazione artistica Serena Marziale