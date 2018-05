Napoli Porto Aperto: il porto si apre alla città con visite guidate, musica ed eventi

Il 17 giugno al via la seconda edizione di Napoli Porto Aperto. Una giornata di festa per scoprire un’importante risorsa del territorio metropolitano, con i suoi ampi spazi e le sue attività produttive.

Quest'anno il programma si arricchisce di tante novità con visite guidate, proiezioni, musica e tanti eventi.

In particolare sarà possibile prendere parte a ben tre diversi tour guidati gratuiti: visite dal Porto via mare , visita ai monumenti del Porto e visite al Molo San Vincenzo via Mare (INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI al sito www.portoaperto.it)

PROGRAMMA SERALE

Ingresso libero

PIAZZALE RAZZI

ORE 19.30 INTRATTENIMENTO MUSICALE

a cura di Ad est dell’equatore

ORE 21.00 Proiezione del filmato OGNI NAVE HA BISOGNO DI UN PORTO

di Mario Leonbruno e Aldo Zappalà

in collaborazione con Giovanna Iavazzi produzione Village doc&films – Roma

ORE 21.15 Proiezione del film LA GATTA CENERENTOLA

a cura di Mad Entertainment

ORE 22.45 CONCERTO

a cura di Ad est dell’equatore

A SEGUIRE SPETTACOLO PIROTECNICO