Napoli Pizza Village 2019: sul lungomare i migliori pizzaioli e grandi eventi

Dopo il record di visitatori del 2018, con 1.047.000 presenze e dopo la prima tappa all’estero tenutasi a New York in ottobre, si rinnova l'appuntamento con il Napoli Pizza Village, l'happening più grande d'Italia sul lungomare più bello del mondo.

Giunto alla nona edizione, un villaggio mozzafiato di 30.000 mq, diventerà palcoscenico per le più celebri pizzerie napoletane e per i migliori pizzaioli provenienti dai 5 continenti.

In un’atmosfera di gioia contagiosa, l’intera manifestazione sarà animata da un fitto calendario di grandi eventi live, concerti, seminari e laboratori didattici per adulti e bambini.

Per la festa ufficiale del prodotto gastronomico più consumato al mondo, anche RTL 102.5, si trasferirà dieci giorni a Napoli per seguire in diretta nazionale la manifestazione

Ecco il calendario ufficiale degli ospiti in radiovisione dal 13 al 22 Settembre dal palco del Napoli Pizza Village:

Venerdì 13 settembre

Clementino; il cantautore Tommaso Primo; il rapper Pepp-oh, il ironico della canzone napoletana Ernesto a Foria and Friends; in anteprima mondiale “Gayago”, il nuovo progetto firmato Stordisco, etichetta discografica di Gigi Canu dei Planet Funk e Stefano Silvestri dei Phunk Investigation

Sabato 14 settembre

Arisa; la partecipazione straordinaria di Enzo Gragnaniello OfficialPage; i rapper Oyoshe e DopeOne.

Domenica 15 settembre

Achille Lauro; la partecipazione straordinaria di Rocco Hunt; i cantautori Livio Cori e Nello Daniele; i trapper Jay-Lillo, Colza, Plug.

Lunedì 16 settembre

THE KOLORS, Elodie. 80’S PIZZA STYLE-serata tributo agli anni ‘80 con Milena Setola (Tributo ai Wham) e Federico Di Napoli (da Made in Sud) con l’ omaggio a Alan Sorrenti; la partecipazione straordinaria di Tony Esposito

Martedì 17 settembre

Edoardo Bennato; Cristiano Malgioglio; il cantauore Andrea Tartaglia & Aneuro; la cantante Rosaria Mallardo; la band Queen Of Bulsara nel Tributo a Freddy Mercury & The Queen.

Mercoledì 18 settembre

Dolcenera, il cantante Rosario Miraggio; il trapper Never; la band dei mandolini Blu Sfaider.

Giovedì 19 settembre

Anteprima “PREMIO SAN GENNARO DAY” con la premiazione della band Boomdabash; l’icona del blues napoletano Blue Staff; i Desideri, idoli dei giovanissimi; il trapper Geolier; la cantante ed attrice Anna Capasso; Ciro Scaufo voce (Gigli di Nola) nel gemellaggio San Paolino-San Gennaro.

Venerdì 20 settembre

Enrico Nigiotti; Bianca Atzei; la cantante anti bullismo Cristina Cafiero; Andrea Settembre (The Voice); il trapper Lele Blade.

Sabato 21 settembre

Mahmood; Luca Rossi Tammorra Set; il cantante Francesco Da Vinci; il comico Iutubber Diego Laurenti live; ivano127Rosso & il suo ospite speciale Vale Lambo; il trapper Coco; la partecipazione eccentrica di Lisa Fusco.

Domenica 22 settembre

Anastasio; i trapper Peppe Soks, SAMURAI JAY; il cantante Mr Hyde con il suo ospite Gianluca Capozzi.