Napoli Pizza Village 2018: sul lungomare l'ottava edizione

Sul lungomare di Napoli si rinnova l'appuntamento con il Pizza Village.

L'ottava edizione dell'happening più grande d'Italia, che celebra l'arte della Pizza, si svolgerà dall'1 al 10 giugno.

Un villaggio mozzafiato di 30.000 mq, animato dalla presenza delle più rinomate pizzerie e da centinaia di pizzaioli top player provenienti da tutto il mondo pronti a sfornare oltre 100.000 pizze in pochi giorni.



Una kermesse ricca di contenuti, un cartellone di alta qualità con grandi eventi live e concerti, mostre, conferenze e seminari, animazione, intrattenimento, show cooking e laboratori didattici per adulti e per i più piccoli



Presto il programma completo della manifestazione sul sito www.pizzavillage.it