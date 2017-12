Napoli Photo Tour Project

Oltrenapoli presenta la prima edizione del Napoli PhotoTour Project: una visita guidata durante la quale i partecipanti realizzeranno un progetto fotografico seguendo un itinerario insolito alla ricerca dei simboli dell'identità di Napoli.

Il tema del contest è quello di cogliere l'essenza della città dei "mille colori", attraverso il vostro obiettivo.

Le foto dovranno mettere a fuoco il contrasto tra le "luci e le ombre" di una città Irriverente, ammaliante ma, per certi versi, anche indecifrabile.



IL PROGETTO

Il contest si articola in 3 tour fotografici:

sabato 16 dicembre: Partenope al tramonto

sabato 30 dicembre: Obiettivo Neapolis

domenica 7 gennaio: a sorpresa!



Gli scatti saranno pubblicati sulla pagina facebook di OltreNapoli e saranno votati dagli utenti della rete.

La foto più votata vincerà il premio Social, ovvero una stampa su forex 35x40.

Infine le foto saranno esposte in una mostra allestita dai partecipanti con l'aiuto di un esperto. Durante l'evento, il celebre fotografo AUGUSTO DE LUCA incontrerà i partecipanti e sceglierà la foto vincitrice del premio della critica a lui dedicato.

La mostra/evento si svolgerà a Napoli dove OltreNapoli offrirà un aperitivo ai partecipanti.



Contributo di partecipazione: € 20

La quota include la tessera associativa, la visita guidata con Guida Autorizzata della Regione Campania, la stampa delle foto, l'allestimento della mostra e l'aperitivo.

Per prenotare inviare una e-mail a prenota@oltrenapoli.it specificando nome e cognome dei partecipanti, indirizzo e-mail e numero di cellulare. Si accetteranno prenotazioni fino alle ore 18.00 del giorno prima dell'evento.



Info: prenota@oltrenapoli.it prenota@oltrenapoli.it- cell. 3475806016

https://www.facebook.com/events/1945988322391188/



Regolamento:

- per coloro che parteciperanno alla primo tour fotografico, la quota di partecipazione per le date successive è di 10 € invece di 20 €

- Non vi è alcun obbligo di aderire alle tre date, per essere inseriti nel progetto basterà partecipare anche ad un solo tour

- I partecipanti dovranno inviare, all'indirizzo info@oltrenapoli.it, una selezioni di tre scatti per ogni tour. Delle tre foto solo una verrà scelta e pubblicata sulla pagina facebook OltreNapoli e parteciperà alla prima selezione del Premio Social. Vincerà la foto che otterrà il maggior numero di "like"

- le foto dovranno essere inviate entro il giorno successivo dalla data del PhotoTour

- tutte le foto selezionate, inclusa quella vincitrice del Premio Social, saranno esposte in una mostra allestita dai partecipanti con l'aiuto di un esperto. Durante l'evento, il celebre fotografo AUGUSTO DE LUCA incontrerà i partecipanti e sceglierà la foto vincitrice del premio della critica a lui dedicato.

- coloro che parteciperanno alle tre date del tour, vedranno la pubblicazione di tre foto sulla pagina facebook di OltreNapoli

mentre, per la mostra finale, sarà esposta una sola foto per partecipante

- la stampa delle foto è a carico di OltreNapoli