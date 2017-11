Napoli Photo Marathon: seconda edizione della maratona fotografica a premi

Dopo il successo della prima edizione del 2016, torna la Napoli Photo Marathon organizzata da Travel Naples.

Quest'anno la seconda edizione è ancor più ricca di premi e si terrà il 26 novembre dalle ore 10 in piazza del Gesù a Napoli.

La Napoli Photo Marathon è un’iniziativa culturale volta a promuovere il territorio in un modo alternativo e creativo, ossia attraverso l’utilizzo della fotografia. Si tratta di una sorta di “caccia al tesoro”, in cui i partecipanti dovranno scovare e fotografare una serie di oggetti facilmente visibili tra le strade del centro storico. L'evento è completamente gratuito e gli interessati dovranno iscriversi al sito www.napoliphotomarathon.com e leggere il regolamento della maratona.

Lo staff di TravelNaples.it metterà a disposizione ai migliori partecipanti diverse tipologie di premi : quello del più veloce, della giuria tecnica, dei due sponsor e due vincitori che veranno scelti dagli utenti sui principali social network (Facebook ed Instagram)

A seguire ci sarà una mostra fotografica che sarà inaugurata il 16 dicembre dalle ore 18 al Neapolitan Trips in via dei Fiorentini 10 a Napoli. Durante la serata si terrà la premiazione dei vincitori e la consegna dei premi. L'evento è ad ingresso gratuito.

IL PROGETTO TRAVEL NAPLES

Travel Naples è un portale turistico in lingua inglese ed italiano dedicato all'accoglienza dei turisti in transito a Napoli realizzato da un gruppo di laureati in comunicazione ed economia turistica. Su Itunes sono presenti le nostre guide digitali in formato Epub scaricabili gratuitamente per visitare la città di Napoli dal punto di vista di un napoletano. Il concept è quello di far vivere al turista un'esperienza a 360° in città grazie all'uso di mappe e funzionalità interattive che permettono di consultare l'itinerario scelto in qualsiasi momento senza connettersi alla rete.

Eventi, specialità gastronomiche, trasporti, itinerari, monumenti, festività ed il meglio che la città di Napoli ha da offrire su www.travelnaples.it

L'evento è organizzato con il patrocinio dell'Assessorato ai Giovani, Creatività ed Innovazione del Comune di Napoli ed in sinergia con diverse realtà napoletane come Kayak Napoli, Foto Ema, Neapolitan Trips, Associazione Loro di Napoli, il parco avventura Funimondo e Storie di Napoli.