Napoli Motorexperience: biglietti scontati con NapoliToday

Emozione, intrattenimento, ma soprattutto esperienze dal vivo: al Motorexperience ogni visitatore potrà lasciarsi andare ad emozioni incredibili che solo le due e le quattro ruote sanno regalare. L'appuntamento è alla Mostra D'Oltremare dall'11 al 13 maggio, dalla 10.30 alle 19.30

Il Napoli Motorexperience è la manifestazione, alla sua seconda edizione, dedicata al mondo delle auto e delle moto: da competizione, sportive, esclusive, di serie, artigianali, personalizzate.

Tutte le novità del mondo delle moto: Scooter, Custom, Naked, Enduro, Cross e Sportive di tutte le marche. Grande spazio anche al Vintage: i mezzi più significativi della storia motociclistica e anche ricambi, accessori e capi d’abbigliamento d’epoca

Ma non solo, Napoli Motorexperinece è un salone moderno, in grado di coniugare esposizione, realtà esperienziali, meeting, raduni, entertainment, demo prodotto con la presenza di piloti e di personaggi uniti dalla passione per l’automobile.

Una manifestazione concentrata sul mondo dei motori, per dare coinvolgimento a tutto il mondo delle due e quattro ruote, aperta ai professionisti e ai semplici appassionati, in una formula vincente.“

