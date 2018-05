Napoli Magica: tour nel centro antico tra magia, esoterismo e demoni

Il centro antico di Napoli è stato sempre legato alle leggende che riguardano i culti esoterici di magia nera tanto da meritarsi l’appellativo di città magica. Si dice che numerosi punti evidenziati da simboli esoterici e massonici, siano attraversati da misteriose energie. Un insolito itinerario, un percorso alla scoperta degli angoli più sconosciuti e inquietanti, legati a presenze demoniache e dell’occulto.



SABATO 26 MAGGIO

Serale ore: 18:00



DOMENICA 27 MAGGIO

Diurno ore:10:00

Serale ore: 18:00



PERCORSO DELL’OCCULTO

“NAPOLI HORROR”

Percorso a piedi all'esterno nel centro antico di Napoli

in 10 tappe.

Durata percorso: 2.30 ore.

Punto d'incontro: Piazza del Gesù Nuovo (vicino obelisco)

Contributo a persona:



10 euro



comprensivo di visita guidata

e Brindisi di iniziazione con aperitivo (alcolico o analcolico)

Fino a 13 anni GRATIS non compiuti escluso aperitivo.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare 3482407653

Whatsapp ‭3482407653

Sms 3482407653

rilasciare il proprio recapito di cell, nominativo, il numero di partecipanti.

La visita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Se non si raggiungerà sarete avvisati per tempo.



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

