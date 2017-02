Napoli Jazz Winter 2017: Fisa & Percussion Duo

NAPOLI JAZZ WINTER 2017

SABATO 11 FEBBRAIO ore 21.00

DOMUS ARS Centro Cultura

Via Santa Chiara 10/ c - 081. 3425603

FISA AND PERCUSSION DUO

Il jazz, il tango, il latin

Un duo veramente inedito, il genio e la sregolatezza del percussionista/batterista Marco Carnevali incontra la classe immensa di un Fisarmonicista talentuoso come Thomas Sinigaglia.

Una rivisitazione di brani famosi in una chiave inedita, Stella By Starlight (Robert Glasper), Tango pour Claude (R. Galliano), Oblivion (A. Piazzolla), Cavaquinho (E. Nazareth), Donna Lee (C. Parker), Bebè (H. Pascoal), Triste (Antonio Carlos Jobim), So What (Miles Davis)…..

info & prenotazioni 081.3425603

posto unico non numerato € 10.00

napolijazzclub@ibero.it | FB; Napoli Jazz Club