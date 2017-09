Napoli International Street Food: il programma della Kermesse gastronomica

Divertimento e gusto al Centro Direzionale con un programma di eventi gratuiti all’insegna dell’enogastronomia e dello spettacolo. Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre l’Associazione M.A.S. e Level Up, in collaborazione con Radio Marte e il Patrocinio del Comune di Napoli e della Municipalità 4 organizza l’International Street Food, una quattro giorni con 50 truck e stand con cucine a cielo aperto italiane e internazionali.

L’evento si arricchisce di un programma di musica e intrattenimento pensato per i giovani e le famiglie, ospitato direttamente nella suggestiva location del Centro Direzionale.

L’International Street Food è aperto da giovedì a domenica tutti i giorni dalle 12,00 a mezzanotte. L’ingresso, anche agli spettacoli, è gratuito.

“Il nostro obiettivo” spiega l’organizzatore Alfredo Orofino, Presidente dell’Associazione M.A.S. “è realizzare eventi, che possano diventare un veicolo di cultura verso un target trasversale: portare i giovani in una direzione di sano divertimento e permettere il contatto con le realtà locali, dare un’opportunità lavorativa a ragazzi ed a piccole imprese, mettere in luce realtà culturali anche di fuori dell’ambito enogastronomico: arte, sport, cultura”.

Tre i punti forti del programma: cucine a cielo aperto birrifici e spettacoli.

CUCINE A CIELO APERTO

Truck food, stand e cucine di strada animano lo spazio del Centro Direzionale con una selezione di cibo per tutti i gusti. Si potranno gustare specialità tipicamente regionali come pani ca meusa, la bombetta pugliese, panzerotti, gnocco fritto, arrosticini, arancini, caciocavallo impiccato, crocchette tirolesi, panino con panelle, ma anche farinata, pasta fresca, olive ascolane, care di fassona, sarde a beccafico, calamari di collina, cassatina siciliana e molto altro. Accanto ai cibi italiane arrivano dall’estero prodotti tipici insieme a proposte fusion inedite, tra cui i churritos, barbecue americano, empanadas, specialità latine, ristorante messicano, carne argentina e brasiliana, cucina greca e tante altre sorprese.

BIRRA ARTIGIANALE

Uno spazio per i produttori italiani e stranieri, dove i visitatori potranno seguire il proprio percorso alla scoperta della bevanda più antica del mondo. Dalla classica Ale alla profumata Berliner Weisse, dalla rinfrescante Bière Blanche alla birra light a quella scura, dalla Brown Ale alla Bitter Stout.



MUSICA E SPETTACOLO

Ogni sera dalle 18,00 entreranno in scena i seguenti ospiti:

- i deejay di Radio Marte, musica allo stato puro, fino a mezzanotte:

Gigio Rosa, Gigi Soriani, Rosanna Iannacone, Dino Piacenti, Gianluca Manzieri, Luciano De Santis, Francesco Mastandrea, Gaetano Gaudiero, Claudia Carbone, Marcello Giuliano.

- Ospiti delle serate:

Ivan Granatino, Claudia Megrè, Peppe Rienzo, Sha-Dong, Vittoria Iannacone, Milena Setola, Marika Cecere, Nando Misuraca, Francesco Da Vinci, Rosa Chiodo, Roberta Nasti, Andrea Settembre e Kool Kray Z

INTERNATIONAL STREET FOOD PARADE NAPOLI

Date e orari:

- giovedì 28 settembre aperti dalle 12:00 alle 00:00

- venerdì 29 settembre aperti dalle 12:00 alle 00:00

- sabato 30 settembre aperti dalle 12:00 alle 00:00

- domenica 1 ottobre aperti dalle 12:00 alle 00:00



INFO:

associazionemas18@gmail.com - orofinoalfredo@gmail.com - info@levelupevents.it

Facebook: MAS associazione manifestazioni arte e spettacolo - Street Food Around The World

3475792556 – 3339536377 – 3426820320