Napoli in Love: itinerario di San Valentino tra le storie d’amore più coinvolgenti

Amore mio, mia sposa! La morte, che ha già succhiato il miele del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancor sulle tue labbra e le tue guance risplende rosea la gloriosa insegna della bellezza tua: su te la Morte non ha issato il suo pallido vessillo […]

Ecco, a te, amor mio! Bevo al mio amore! [beve il veleno] O onesto speziale! Il tuo veleno è rapido, e così, con un bacio, io muoio.

(Romeo: atto V, scena III)



Ma andò veramente così?



A metà strada tra realtà, storia e fantasia, vivrete un racconto unico: quello della nascita della storia di Romeo e Giulietta.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

L’associazione De Rebus Neapolis organizza per il giorno di San Valentino un percorso seguendo le tracce che sembrano già scritte nel romanzo e nella ricerca degli indizi che ci porteranno a scoprire un finale diverso della tragedia che tutti conosciamo e che Romeo ha un legame particolare con la città della Sirena. Vi condurremo nel cuore di Napoli in un viaggio che narra le storie d’amore più coinvolgenti e appassionate diventate parte integrante della storia che racconteremo insieme e tra monumenti, leggende, lasciate che la città di Napoli riveli i suoi lati più romantici. Vivete una nuova esperienza.

Esplorate i misteri della storia. Visitate in un modo diverso una delle città più affascinanti del mondo.

Il percorso si concluderà in un affascinante locale del centro antico, per brindare tête-à-tête .

Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Cena in Love”: La prenotazione prevede:

⁃ Tavolo riservato

⁃ Ristorante rinomato

⁃ * Pizza a scelta tra: Margherita, Marinara o Bianca.

Pizza*+ Bibita: €12

Pizza*+ Cuoppo + Bibita: €18

Menù cucina terra: primo con secondo con contorno con bevanda euro 18,00 pietanze da concordare tra una vasta scelta.

Menù mare: primo, secondo, contorno con bibita euro 20,00

N.B. coperto incluso nel prezzo, escluso visita guidata.



Unica data al tour:

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020

ALLE ORE ORE 19:00

Prezzo (visita guidata + drink)

* €15 a persona

* €25 la coppia

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro antico di Napoli con brindisi presso un romantico locale del centro antico.

Il tour dura 2 ore, con punto d'incontro:

•Napoli - Via Duomo 147, al centro del piazzale antistante la Cattedrale.



PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

