Napoli & il Cafè Chantant in scena al teatro Lazzari Felici

Sabato 16 marzo ore 21 presso il teatro Lazzari Felici (vico Santa Maria dell’Aiuto,17) la compagnia teatrale “Era Napoli” in scena con lo spettacolo “Napoli & il Cafè Chantant”; una divertente cena spettacolo - con degustazioni piatti tipici - che ha l’intento di far rivivere al pubblico le atmosfere, i colori e le tradizioni della “Napoli” di una volta, ripercorrendo i momenti più esilaranti dell’avanspettacolo e del Cafè Chantant, in un susseguirsi di scenette comiche macchiette e momenti musicali, con abiti in stile ‘epoca della “belle époque”.

Il pubblico assisterà e sarà partecipe, assieme agli interpreti, ad uno spettacolo esilarante, brillante ma soprattutto elegante.

Lo spettacolo completo è stato impegnato in diverse tournée (Roma, Bari, Taranto, Foggia, Lecce) e di recente al Gran Salone Margherita di Napoli, riscuotendo un ampio consenso di pubblico e critica.

Regia: Carmine Imbimbo

Attori/cantanti: Carmine Imbimbo, Marilù Armani, Diego Macario

Arrangiamenti e musiche a cura del m° Raffaele Marzano

Prenotazioni tavoli (posti limitati) al 08119256964 - tramite whatsapp al 338 965 22 88