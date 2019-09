Napoli Horror Festival all'ex Area Nato: escape room, percorsi immersivi, cinema e molto altro

Dal 13 al 15 settembre appuntamento con il Napoli Horror Festival.

Letteratura, cinema, psicologia, musica, arte visiva, arte di strada, circo, percorsi emotivi e sensoriali nell'Area ex-Nato di Napoli. Un evento completo ed articolato che si pone come obiettivo l'aggregazione e lo scambio di esperienze affrontando il genere horror nella sua accezione più ampia e la paura come emozione primaria.

PROGRAMMA

JUMPSCARE TUNNEL

Un percorso immersivo in uno dei tunnel segreti della Ex-Nato.

Sei pronto ad affrontare le tue paure più profonde?

Vietato ai bambini, alle donne incinte e ai deboli di cuore.

ESCAPE ROOM

Hai mai desiderato trasformare il tuo corpo? Ti sei mai immaginato perfetto?

Un nuovo prodotto rivoluziona il mondo dell’estetica… Vieni a provarlo?

Vietato ai minori di 18 anni se non accompagnati.

Attrazione a pagamento e prenotazione obbligatoria.

MOSTRE

L’HORROR IN ITALIA NEGLI ANNI 50/60 a cura dell’Associazione Nuovo Cinema

Paradiso, una mostra di locandine e poster originali dei film di genere degli anni 50 e 60

curata da Alberto Bruno

“IL SENSO DELL’ORRORE” in collaborazione con Archigraf, un percorso tra le opere

visionarie e disturbanti di Artemisia Gentileschi, Goya, Francis Bacon, Shain Erin e tanti

altri, a cura della Dr.ssa Susy Penna

PERFORMANCE E SPETTACOLI

Artgarage in BELLA ‘MBRIANA coreografie Emma Cianchi

CRASC e Baracca dei Buffoni in

APOCALYPSE PARADE - performance itinerante

INFERNO - spettacolo col fuoco

L’ORA D’ARIA - performance itinerante

ANIMAZIONI A CURA DI CAMPO 77

Disinnesco Adrenalinico - Chirurgo dell'Apocalisse

Scatena l'Apocalisse - il Bunker



VENERDI' 13 SETTEMBRE

INCONTRO

NAPOLI SEGRETA a cura di Marco Perillo

firma de Il Mattino, autore del romanzo

Phlegraios - L'ultimo segreto di San Paolo

con la Newton Compton ha pubblicato Misteri e segreti dei

quartieri di Napoli (Premio Tulliola Renato Filippelli e Premio

Letizia Isaia), 101 perché sulla storia di Napoli che non

puoi non sapere e Storie segrete della storia di Napoli.

PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO

PROIEZIONE FILM

AMORE ALL'ULTIMO MORSO - di John Landis

L'ESORCISTA - di William Friedkin

INCONTRO

SABATO 14 SETTEMBRE

ITALIA E CINEMA HORROR, NUOVE GENERAZIONI

con il regista di “The End, L’inferno fuori” Daniele Misischia

e Sergio Stivaletti, effettista, regista e sceneggiatore

italiano. Per oltre 30 anni ha ideato e creato personaggi,

creature e mostri per il cinema, la televisione e il teatro,

collaborando con alcuni dei più grandi registi italiani come

Dario Argento, Michele Soavi, Lamberto Bava, Roberto

Benigni e Gabriele Salvatores.

PREMIAZIONE CONCORSO CORTOMETRAGGI

PROIEZIONE FILM

BURYNG THE EX DI JOE DANTE E CHRISTINE, LA

MACCHINA INFERNALE - di John Carpenter

PRESENTAZIONE E PROIEZIONE CORTO

WASH ME

regia, soggetto e sceneggiatura Francesco Prisco

con Massimiliano Gallo

intervengono Francesco Prisco e Massimiliano Gallo

FLASH MOB

THRILLER a cura di Artgarage

con il maestro Fabrizio di Cristofaro

DOMENICA 15 SETTEMBRE

INCONTRO

LA PAURA, STRUMENTALIZZAZIONI E ANTIDOTI

DEGLI ORRORI E DI ALTRI DEMONI

a cura di Massimo Piccolo e Birdland - suggestioni,

suoni e sapori della parola scritta, un format che trasforma

la “parola scritta” in spettacolo, un mix alla ricerca del

giusto equilibrio tra narrazione, recitazione e canto.

PARATA E PREMIAZIONE

MIGLIOR COSPLAY HORROR

PROIEZIONE FILM

L'ALBA DEI MORTI DEMENTI - di Edgar Wright

WAR WORD Z - di Marc Forster