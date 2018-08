Presenze, apparizioni e manifestazioni demoniache: torna il Napoli Ghost Tour

Ghost Tour è un tour guidato per le vie del centro antico di Napoli, al calare della sera, quando l’atmosfera è ancora più spettrale, che vuole mostrare i lati più nascosti a chi non ha mai avuto tempo per apprezzarne l’indiscusso e insolito fascino e raccontare i lati oscuri e vicende raccapriccianti tramandate tra storia e leggenda e spesso ormai dimenticate e perse nel mistero.

Durante questo insolito ghost tour si andrà a caccia di fantasmi partendo dalle presenza inquieta del fantasma di Maria d’Avalos che si aggira nei pressi del palazzo De Sangro, spettri famosi come quello della dama bianca al demone porco. Un itinerario davvero spettrale e imperdibile, una serata speciale, da vivere in una Napoli diversa per conoscere le emozionanti storie del centro antico.



“GHOST TOUR”

Date:

Sab.01/Dom.02 Settembre

Ven.07/sab.08/Dom.09 Settembre

Ven.14/sab.15/Dom.16 Settembre

Ven.21/sab.22/Dom.23 Settembre

Ven.28/sab.29/Dom.30 Settembre



Orario inizio tour: 21:15 - fine 23:30



Durata tour : 2.30 ore.

Punto d'incontro:

Piazza S.Domenico Maggiore

(Vicino obelisco)

Costi Tour:

Intero € 10; Ridotto € 5 (6 - 11 anni); Gratis (1-5 anni)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare:3482407653

Whatsapp:3482407653

Sms: 3482407653



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

