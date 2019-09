Napoli Film Festival 2019: tanti ospiti e Premio alla Carriera a Pupi Avati e Gianni Amelio

A due maestri del cinema italiano, Pupi Avati e Gianni Amelio è stato assegnato il Premio alla Carriera della 21esima edizione del Napoli Film Festival, dal 23 settembre all’1 ottobre. Protagonisti della manifestazione diretta da Mario Violini, anche il raffinato regista francese Benoit Jacquot, gli attori Toni Servillo, Lino Guanciale, Valeria Golino e Lunetta Savino con anteprime, “incontri ravvicinati”, cinque concorsi, rassegne d’autore, mostre, libri, musica e convegni. Nuovo quartier generale del festival sarà l’Institut Français Napoli con eventi anche all'Instituto Cervantes, Goethe-Institut Neapel, Castel dell’Ovo, Cinema delle Palme, Cinema Vittoria.

Ben nove i giorni “a tutto cinema” con oltre 150 proiezioni, 30 "incontri ravvicinati" con gli ospiti e 5 concorsi per l’assegnazione dei Vesuvio Awards ma anche tanti premi volti a garantire una maggiore visibilità delle opere prime e seconde. In gara i nuovi autori europei per Europa/Mediterraneo (Institut Français), tra le opere due anteprime mondiali, “Danimarca” del regista britannico Adrian Shergold e per l'Italia in concorso “Mai per sempre” di Fabio Massa, con film anche dal Marocco, Germania e Croazia. Raccontano la città le sezioni corti, doc e scuola di Schermo Napoli, a cura di Giuseppe Colella. Il concorso Videoclip Sessions (Castel dell’Ovo) è curato dalla redazione di www.freakoutmagazine.it, rivista musicale coordinata da Giulio Di Donna. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 29 settembre alle ore 19 all’Institut Français Napoli, seguirà “Zaleska sonorizza Nosferatu”, progetto audiovisivo della contrabbassista Caterina Palazzi. Tutti i film vincitori di SchemoNapoli e Videoclip Sessions saranno proiettati lunedì 30 settembre alle ore 17 all’Instituto Cervantes.

Sarà l’incontro con il regista Benoit Jacquot e Valeria Golino a inaugurare il festival lunedì 23 settembre alle 21,15 nella sala Dumas dell’Institut Français cui seguirà il film, in anteprima nazionale, “Dernier Amour”, sulla passione di Giacomo Casanova (Vincent Lindon) per una cortigiana (Stacy Martin), nell’Inghilterra di fine Settecento, tratta dal libro di memorie dell’avventuriero veneziano “Storia della mia vita”. Nel cast del film Valeria Golino interpreta la prima donna sedotta da Casanova. L’incontro con il pubblico sarà condotto dal giornalista e critico cinematografico Antonio Fiore. Protagonista martedì 24 settembre Toni Servillo (ore 21,15 - Institut Français) che si racconterà in un talk con il giornalista Marco Lombardi, prima della proiezione del suo film “5 è il numero perfetto” diretto da Igort, che introdurrà il film. Pupi Avati sarà al Cinema Vittoria giovedì 26 settembre alle ore 21 con il suo ultimo film “Il signor Diavolo” che segna il ritorno del regista al genere horror. Conduce l'incontro con il pubblico Marco Lombardi. Attualmente sul set de “Il Commissario Ricciardi”, che negli ultimi mesi ha restituito alla città di Napoli le atmosfere anni ’30 del romanzo di Maurizio de Giovanni da cui è tratta la fiction, il protagonista Lino Guanciale sarà ospite del festival venerdì 27 settembre alle ore 21 all’Institut Français per presentare in anteprima la commedia “La freccia del tempo” di Carlo Sarti, anch'egli in sala. Il regista Gianni Amelio, prossimamente al cinema con l’atteso “Hammamet” su Bettino Craxi, sarà l’ospite di sabato 28 settembre alle ore 21 all’Institut Français per presentare due cortometraggi: “Casa d’altri”, sul dolore del popolo di Amatrice dopo il terremoto del 2016 e “Passatempo” con Renato Carpentieri, evento speciale alla Settimana internazionale della critica all’ultimo festival di Venezia. L’incontro è moderato da Marco Lombardi.

Tra gli appuntamenti pomeridiani anche l’incontro con il regista Gianfranco Pannone per la proiezione del suo nuovo film documentario “Scherza con i fanti”, diretto con Ambrogio Sparagna, applaudito alle Giornate degli Autori di Venezia (giovedì 26 settembre, ore 18,45 - Institut Français). L’attrice Lunetta Savino presenterà in anteprima “Rosa” di Katja Colja (venerdì 27 settembre, ore 19,15- Institut Français). In anteprima mondiale sarà proposto “Dance again with me Heywood!” di Michele Diomà con il leggendario autore James Ivory, Premio Oscar 2018 per la sceneggiatura del film di Luca Guadagnino “Call me by your name” (Sabato 28 settembre, ore 19,15 - Institut Français). Chiude il festival l’appuntamento dell’1 ottobre (ore 18 - Instituto Cervantes) con la regista spagnola Diana Toucedo che porta in anteprima italiana la sua opera prima “Trenta fuochi”.

Tornano anche i “Percorsi d’autore”. Il primo è dedicato al giovane regista canadese Xavier Dolan con la proiezione dei primi quattro film che lo hanno reso uno dei più amati cineasti internazionali. Di Silvio Siano, regista neorealista nato a Castellammare di Stabia, sarà proposta una retrospettiva completa con alcune versioni restaurate, in collaborazione con Luciano Cuomo (Quaderni di Cinemasud) e lo storico del cinema Paolo Speranza. Tra le altre rassegne previste, il Napoli Film festival proporrà un omaggio alla cinematografia tedesca dal titolo “Focus 1989-2919: la caduta del muro di Berlino” con la proiezione di film inediti in Italia in occasione dei trent’anni anni dallo storico evento, in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel. Un altro anniversario importante sarà celebrato con la rassegna “Autour 1959... la Nouvelle Vague”, da Godard a Truffaut, a sessant’anni dalla nascita dell’innovatore movimento cinematografico francese. All’Instituto Cervantes una sezione sarà dedicata al cinema spagnolo con la proiezione di opere prime (tra cui l’anteprima di “Trenta fuochi” di Diana Toucedo) e la sezione “Gli Invisibili” con titoli di successo mai distribuiti in Campania. Completa il cartellone delle rassegne “Spazio agli autori”: film ed eventi tra cui “Sono Gassman! – il re della commedia” e incontro con il regista Fabrizio Corallo, “L’uomo che rapì Truffaut” con il regista Luciano Del Prete e il protagonista Antonio Fiore, “Anna Politkovskaja”, concerto per voce solista di Ferdinando Maddaloni e l'incontro con Enrique del Pozo dopo la proiezione del suo documentario “The man behind the woman”.

Ospiti e proiezioni per la sezione dedicata agli studenti delle scuole superiori “Parole di Cinema”, organizzata in collaborazione con Mobydick di Rita Esposito. Al cinema Vittoria, da martedì 24 a venerdì 27 settembre, si alterneranno le attrici Angela Fontana e Denise Tantucci con l’anteprima campana di “Likemeback” di Leonardo Guerra Seragnoli; il regista Francesco Prisco con “Bob & Marys”; l’attore Gianpiero De Concilio con “Un giorno all’improvviso” di Ciro D’Emilio. In programma anche l’anteprima campana di “Ed è subito sera” di Claudio Insegno, il film su Dario Scherillo vittima innocente di camorra nel 2004, saranno presenti il fratello Pasquale Scherillo, Carmen del Core e Geppino Fiorenza.

Due le mostre allestiste per il festival. All’Institut Français, dal 23 al 29 settembre, “Immagini della Nouvelle Vague”, a cura dello storico del cinema Orio Caldiron, e “BioPICS 3 – The End”, di Fabio Govoni, già in corso e fino al 29 settembre a Castel dell’Ovo, tele sui grandi personaggi dell’umanità con i volti degli attori che li hanno interpretati, a cura di Nello Arionte, promossa dall'associazione Promuoviamoarte.

Spazio anche alla letteratura con la presentazione di due libri alla Mediateca André Malraux dell’Institut Français: “Destinazione Tina Pica” di Gioconda Marinelli (martedì 24 settembre, ore 18) con introduzione di Giulio Baffi e Valerio Caprara, e letture di Ingrid Sansone; “I film mai girati” (mercoledì 25 settembre, ore 19) di Emanuele Canzaniello, con introduzione di Giuseppe Merlino e Valeria Sperti, e letture di Alessio Sica.

In programma due convegni: “Informazione e cinema” in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e attribuzione di crediti. Partecipano Ottavio Lucarelli, Marcella Cerciello, Mario Violini e Gianni Russo; “La sfida del terzo settore per le organizzazioni culturali” a cura di Marco D’Isanto, interviene Rosanna Romano (Regione Campania).



I CONCORSI:

Europa Mediterraneo

Il concorso internazionale Europa Mediterraneo presenta cinque film europei inediti di giovani autori che saranno in visione all’Institut Français alle 17,30. Dalla Croazia arriva “Aleksi” di Barabara Vekaric: una ragazza prova a scappare dalla vita noiosa che la famiglia le ha imposto (Anteprima Italiana - Lunedì 23 settembre). Dalla Germania il thriller “A clear felling” di Max Glescinski, la storia di due amici che si ritrovano venti anni dopo ad affrontare oscure verità (Anteprima Italiana - Martedì 24 settembre). Dalla Gran Bretagna il film “Danimarca” una commedia agrodolce sulle vicende di un uomo sfortunato e senza lavoro che viaggiando in Europa prova a farsi arrestare per avere un letto dove dormire (Anteprima mondiale - Mercoledì 25 settembre). Dal Marocco “La guaritrice” di Mohamed Zineddaine: alla periferia di Khouribga, una città vicino a una miniera di fosfato, i treni pieni di minerali tossici viaggiano notte e giorno tra le miniere e la grande fabbrica, un moloch che domina, si nutre e lentamente uccide la città e i suoi abitanti (Anteprima Campana - Venerdì 27 settembre). Dall’Italia “Mai per sempre” di Fabio Massa, la drammatica storia di amicizia, amore e di una lotta interna tra il bene e il male. È la vita di Luca, un giovane che, nonostante il conforto della sua famiglia, preferisce spaccarsi la schiena in un’officina che possiede lontano da Napoli dove è cresciuto e dove la madre Silvana vive ancora col nuovo marito, Saverio, un avvocato di prestigio, del quale Luca non condivide il modo malvagio di essere e comportarsi (Anteprima mondiale – Sabato 28 settembre). La giuria coordinata dal Prof. Giuseppe Borrone storico del cinema è composta dagli studenti dell’Università Federico II del Corso di laurea magistrale in discipline della musica e dello spettacolo e del Corso di Laurea Archeologia e Storia delle Arti, curriculum Spettacolo, dagli studenti delle scuole di cinema campane, ABAN – Accademia di Belle Arti di Nola, ASCI Scuola di Cinema a Napoli, Scuola di Cinema di Napoli, Scuola di Cinema Pigrecoemme.

I tre concorsi di Schermo Napoli (Corti, Doc e Scuole)

Per Schermo Napoli Corti si presentano 32 titoli tra cui spiccano “Veronica non sa fumare” di Chiara Marotta, Miglior Corto della Settimana della Critica 2019 del festival di Venezia, “La scelta” di Giuseppe Nuzzo, presentato alla Settimana della critica 2019 con Cristina Donadio e “Wash me” di Francesco Prisco con Massimiliano Gallo. La giuria è composta dall’attore Adriano Pantaleo, la giornalista e regista Ilaria Urbani, e dal regista e docente Pino Sondelli. Schermo Napoli Doc propone 17 titoli, tra cui “Denise - Al di là del vetro” di Gianfranco Gallo sulla figlia di Raffaele Cutolo, “So sempe chille” di Romano Montesarchio sul cantautore Franco Ricciardi, e “Sfizzicariello” della giornalista Rossella Grasso, storie di riscatto per un gruppo di ragazzi con disagi psichici che gestisce una piccola gastronomia nel centro storico di Napoli. A giudicarli saranno il regista Fulvio Iannucci il giornalista Alessandro Savoia e l'antropologa Helga Sanità. Completa la sezione il concorso Schermo Napoli Scuole con 17 opere provenienti dalle scuole elementari, medie e superiori della Campania. In giuria la giornalista Carmen Credendino, Igor Scognamiglio, docente di comunicazione presso l'Università Suor Orsola Benincasa e il regista e docente Vincenzo Albano.

Videoclip Sessions

Torna per il secondo anno il concorso Videoclip Sessions a cura dalla redazione di www.freakoutmagazine.it, storica rivista musicale italiana coordinata da Giulio Di Donna: diciotto nazioni rappresentate, dagli USA al Sud Africa passando per il centro Europa e 60 lavori selezionati con oltre 600 videoclip giunti alla giuria composta dal toscano Michele Faggi, content manager presso il magazine Indie-eye.it, la giornalista Cecilia Donadio e Alfredo Capuano, responsabile del festival Cuore di Napoli e professore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. In un’era in cui la fruizione del video è ridotta ai microschermi per smartphone e ad un audio insufficiente, nasce la voglia di riproporre in forma cinematografica i video realizzati da giovani e affermati videomakers. Molto forte la compagine delle clip di genere: la trap e il rap che fotografano il fenomeno del momento. Tra i video in gara troviamo i lavori degli italiani Max Gazzè, Sick Tamburo, /handlogic, Egon, Gio Evan, Le Capre a Sonagli, Assalti Frontali, In Arte Gibilterra ma anche il ritorno del vincitore della scorsa edizione, il regista portoghese João Pombeiro che propone il nuovo video di Nightmares On Wax. Spicca il lavoro in 2D di una band cilena con alla voce Chino Moreno dei Deftones e quello della star tedesca-canadese Alice Merton e della star spagnola India Martínez. Folta la pattuglia degli artisti partenopei con: Libera Velo, Hapax, Capone&BungtBangt, Ferraniacolor, Napoli Milionaria che propongono l’anteprima assoluta dell’opera “‘A nuttata è passata”, omaggio alla città e al suo santo patrono, gli Indubstry, i Profugy, Malatja, Drakmah, Tidal Waves e Carl Hyle.

I PREMI DEL NAPOLI FILM FESTIVAL

Tutti i concorsi vedono in palio il Vesuvio Award, scultura di bronzo realizzata da Lello Esposito, e una serie di premi volti a garantire una distribuzione alle opere. Per Europa/Mediterraneo è in palio il premio Augustus Color che consiste in 10 copie in formato DCP per ciascun vincitore, per favorirne l'acquisizione da parte della distribuzione italiana. Anche SchermoNapoli assicurerà ai selezionati visibilità riproponendoli nelle rassegne itineranti organizzate dall'Associazione Napolicinema (41. Parallelo presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò, New York University Department of Italian Studies, Cinema al Castello a Morra de Sanctis). Infine Diregiovani in collaborazione con l'Agenzia di stampa Dire assegnerà il Premio Giovani Visioni all'opera che si è distinta per un'idea originale che coniughi informazione, linguaggio narrativo ed efficacia del messaggio trasmesso. Al miglior documentario il Premio Cinemaitaliano.info con l'inserimento nel circuito home video.

Il Napoli Film Festival è organizzato dall'Associazione Napolicinema in collaborazione con Institut Français Napoli, Instituto Cervantes Napoli, Goethe Institut Neapel e le Università Suor Orsola Benincasa, Federico II e L’Orientale, Promuoviamoarte e Openart, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac), il patrocinio Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), EUNIC - European Union National Institutes for Culture, Regione Campania, Comune di Napoli, CFCC - Coordinamento Festival Cinematografici Campania, FCRC - Film Commission Regione Campania, Agis Campania, Anec Campania, Fice Campania.

www.napolifilmfestival.com - info@napolifilmfestival.com



Il Programma nel dettaglio

Lunedì 23 Settembre

Institut français Napoli Sala Dumas

h 16:00 Percorsi d’Autore: Silvio Siano Napoli eterna canzone di Silvio Siano (Ita, 1949, 90’)

Introduce Paolo Speranza Ingresso libero

h 17:30 Europa/Mediterraneo Aleksi [Aleksi] di Barbara Vekaric (Hrv, 2018, 90’) v.o. sott.ita.

Anteprima italiana

h 19:00 Focus 1989-2019: La Caduta del Muro di Berlino Sonnenallee [Id.] di Leander Haussman

(Deu, 1999, 101’) v.o. sott.ita. Inedito in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel Ingresso libero

h 21:15 Incontri Ravvicinati Benoit Jacquot presenta Dernier amour [Id.] di Benoit Jacquot

(Fra, 2019, 98’) v.o. sott.ita. Anteprima nazionale conduce Antonio Fiore

in collaborazione con l'Institut Francais de Naples

Instituto Cervantes Napoli Ingresso libero

h 17:00 Gli invisibili Il Mio Capolavoro [Mi obra maestra] di Gaston Duprat (Esp/Arg, 2018, 100’)

v.o. sott.ita. Anteprima campana

h 18:45 Spazio agli autori Sono Gassman! – Vittorio, re della commedia di Fabrizio Corallo

(Ita, 2018, 94’) precede incontro con il regista Fabrizio Corallo

Cinema Delle Palme

h 16:30 SchermoNapoli Corti Sezione 1 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 18:30 SchermoNapoli Doc Sezione 1 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 21:00 Percorsi d’Autore: Xavier Dolan: opere giovanili J’ai tuè ma mere [Id.] (Can, 2009, 100’)

v.o. sott.ita.



Martedì 24 Settembre

Institut français Napoli Sala Dumas

h 09:30 Incontri Informazione e cinema in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania

partecipano: Marcella Cerciello, Ottavio Lucarelli, Gianni Russo e Mario Violini Ingresso libero

h 16:00 Percorsi d’Autore: Silvio Siano Soli per le strade di Silvio Siano (Ita/Esp, 1953, 85’)

Introduce Luciano Cuomo Ingresso libero

h 17:30 Europa/Mediterraneo A Clear Felling [Kahlschlag] di Max Glescinski (Deu, 2018, 98’) v.o. sott.ita. Anteprima italiana

h 19:15 Autour de 1959..la Nouvelle Vague Fino all’ultimo respiro [A bout de souffle] di Jean-Luc Godard

(Fra, 1960, 90’) v.o. sott.ita. Ingresso libero

h 21:15 Incontri Ravvicinati Toni Servillo a seguire 5 è il numero perfetto di Igort (Ita, 2019, 100’)

Servizio di interpretariato LIS a cura del CounseLis

conduce Marco Lombardi

Institut français Napoli Mediateca André Malraux Ingresso libero

h 18:00 Incontri Presentazione del libro Destinazione Tina Pica di Gioconda Marinelli.

Introducono Giulio Baffi e Valerio Caprara. Letture di Ingrid Sansone

Instituto Cervantes Napoli Ingresso libero

h 17:30 Spazio agli autori Viaggio Lucano – I Parte: Donne lucane di Nevio Casadio (Ita, 2019, 70’)

precede incontro con il regista Nevio Casadio

h 18:45 Gli invisibili Il Presidente [La cordillera] di Santiago Mitre (Arg-/Fra/Esp, 2017, 115’)

v.o. sott.ita. Anteprima campana

Goethe-Institut Neapel Ingresso libero riservato alle scuole prenotate

h 10:00 Focus 1989-2019: La Caduta del Muro di Berlino Sonnenallee [Id.] di Leander Haussman

(Deu, 1999, 101’) v.o. sott.ita. Inedito in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel

Cinema Delle Palme

h 16:30 SchermoNapoli Corti Sezione 2 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 18:30 SchermoNapoli Doc Sezione 2 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 21:00 Spazio agli autori L’uomo che rapì Truffaut di Luciano Del Prete (Ita, 2019, 25’)

a seguire incontro con il protagonista Antonio Fiore e il regista Luciano Del Prete Ingresso libero

h 21:30 Percorsi d’Autore: Xavier Dolan: opere giovanili Les amours Immaginaires [Id.] (Can, 2010, 101’)

v.o. sott.ita.

Cinema Vittoria Ingresso libero riservato alle scuole prenotate

h 10:00 Parole di Cinema Likemeback di Leonardo Guerra Seragnoli (Italia, 80’, 2019)

Anteprima campana

a seguire incontro con le attrici protagoniste Angela Fontana, Denise Tantucci

Mercoledì 25 Settembre

Institut français Napoli Sala Dumas

h 16:00 Percorsi d’Autore: Silvio Siano Saranno uomini di Silvio Siano (Ita/Esp, 1956, 93’)

Introduce Luciano Cuomo Ingresso libero

h 17:30 Europa/Mediterraneo Danimarca [Denmark] di Adrian Shergold (Gbr, 2019, 91’) v.o. sott.ita.

Anteprima mondiale

h 19:30 Autour de 1959..la Nouvelle Vague Ascensore per Il patibolo [Ascenseur por l’echafaud]

di Louis Malle (Fra, 1958, 88’) v.o. sott.ita.

h 21:15 Eventi Tesnota di Kantemir Balagov (Rus, 2017, 115’) Anteprima campana

Institut français Napoli Mediateca André Malraux Ingresso libero

h 16:00 Incontri La sfida del Terzo Settore per le organizzazioni culturali a cura di Marco D’Isanto

Dott. Commercialista - Consulente organizzazioni e istituzioni culturali.

Intervengono la D.ssa Rosanna Romano Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo,

il Prof. Renato Briganti dell’Università Federico II di Napoli

h 19:00 00 Incontri Presentazione del libro I migliori film mai girati di Emanuele Canzaniello. Introducono

Giuseppe Merlino e Valeria Sperti. Letture di Alessio Sica

Instituto Cervantes Napoli Ingresso libero

h 17:30 Spazio agli autori Viaggio Lucano – II Parte: Il suono dell’acqua di Nevio Casadio

(Ita, 2019, 66’) precede incontro con il regista Nevio Casadio

h 18:45 Spagna: Opera prima Peret, io sono la rumba [Peret, yo soy la rumba] di Paloma Zapata

(Spa, 2019, 92’) v.o. sott.ita. Anteprima italiana

In collaborazione con Instituto Cervantes Napoli

Goethe-Institut Neapel Ingresso libero riservato alle scuole prenotate

h 10:00 Focus 1989-2019: La Caduta del Muro di Berlino Quando sognavamo [Als wir traumten]

di Andreas Dresen (Deu, 2015, 117’) v.o. sott.ita. Inedito

in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel

Castel dell’Ovo Ingresso libero

h 16:00 Videoclip Sessions Sezione 1

Cinema Delle Palme

h 16:30 SchermoNapoli Corti Sezione 3 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 18:30 SchermoNapoli Doc Sezione 3 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 21:00 SchermoRegioni Cortometraggi vincitori delle sezioni regionali dei festival partner Toscana Filmmakers Festival e Pentedattilo Film Festival

Amare affondo di Matteo Russo (Ita, 2019, 15’) Ingresso libero

Unfolded di Cristina Picchi (Ita, 2019, 15’) Ingresso libero

h 21:30 5 è il numero perfetto di Igort (Ita, 2019, 100’)

Cinema Vittoria Ingresso libero riservato alle scuole prenotate

h 10:00 Parole di Cinema Ed è subito sera di Claudio Insegno (Italia, 2019, 87’) Anteprima campana

a seguire incontro con Don Tonino, Carmen del Core, Pasquale Scherillo e Geppino Fiorenza

referente regionale di Libera per la regione Campania



Giovedì 26 Settembre

Cinema Vittoria

h 21:00 Incontri Ravvicinati Pupi Avati a seguire Il signor Diavolo di Pupi Avati (Ita, 2019, 86’)

conduce Marco Lombardi

Institut français Napoli Sala Dumas

h 10:00 SchermoNapoli Scuola Sezione Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della proiezione delle loro opere

Ingresso libero

h 16:00 Percorsi d’Autore: Silvio Siano Lo sgarro di Silvio Siano (Ita/Fra, 1962, 91’)

Introduce Pasquale Gerardo Santella Ingresso libero

h 17:30 Spazio agli autori The Man Behind The Woman (Edizione 2018) [Id.] di Enrique Del Pozo

(Spa, 2015/18, 55’) v.o. sott.ita. a seguire incontro con il regista Enrique Del Pozo Ingresso libero

h 19:00 Incontri Ravvicinati Gianfranco Pannone a seguire Scherza con i fanti di Gianfranco Pannone con Ambrogio Sparagna (Ita, 2019, 72’) conduce Stefano Amadio Ingresso libero

in collaborazione con il Master in Cinema e Televisione, Università Suor Orsola Benincasa

h 20:30 Autour de 1959..la Nouvelle Vague Hiroshima mon amour [Id.] di Alain Resnais (Fran, 1960, 80’)

v.o. sott.ita.

h 22:00 Percorsi d’Autore: Silvio Siano Fuoco nero di Silvio Siano (Ita, 1951, 84’) Ingresso libero

Instituto Cervantes Napoli Ingresso libero

h 17:30 Spazio agli autori Viaggio Lucano – III Parte: Sogni lucani precede incontro con il regista

Nevio Casadio

h 18:45 Spagna: Opera prima La comandante Arian, una storia di donne, guerra e libertà

[Comandante Arian, una historia de mujeres, guerra y libertad] di Alba Sotorra

(Spa, 2018, 85’) v.o. sott.ita. Anteprima italiana

In collaborazione con Instituto Cervantes Napoli

Goethe-Institut Neapel Ingresso libero

h 19:00 Focus 1989-2019: La Caduta del Muro di Berlino Sonnenallee [Id.] di Leander Haussman

(Deu, 1999, 101’) v.o. sott.ita. Inedito in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel



Castel dell’Ovo Ingresso libero

h 16:00 Videoclip Sessions Sezione 2

Cinema Delle Palme

h 16:30 SchermoNapoli Corti Sezione 4 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 18:30 SchermoNapoli Doc Sezione 4 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 21:00 Percorsi d’Autore: Xavier Dolan: opere giovanili Laurence Anyways [Id.] (Can/Fra, 2012, 159’)

v.o. sott.ita.

Cinema Vittoria Ingresso libero riservato alle scuole prenotate

h 10:00 Parole di Cinema Bob & Marys – Criminali a domicilio di Francesco Prisco (Italia, 2018, 100’)

a seguire incontro con il regista Francesco Prisco

Venerdì 27 Settembre

Institut français Napoli Sala Dumas

h 10:00 SchermoNapoli Scuola Sezione Scuola secondaria di secondo grado I registi dei concorsi

incontreranno il pubblico al termine della proiezione delle loro opere Ingresso libero

h 16:00 Percorsi d’Autore: Silvio Siano La donnaccia di Silvio Siano (Ita, 1964, 93’) v. rest.

Introduce Paolo Speranza Ingresso libero

h 17:30 Europa/Mediterraneo La guaritrice [The Healer] di Mohamed Zineddaine (Mar, 2018, 101’)

v.o. sott.ita. Anteprima campana

h 19:15 Incontri Ravvicinati Lunetta Savino a seguire Rosa [Igor in Rosa] di Katja Colja (Svn, 2019, 80’)

Anteprima campana conduce Marco Lombardi

h 21:00 Incontri Ravvicinati Lino Guanciale presenta La freccia del tempo di Carlo Sarti (Ita, 2019, 88’)

Anteprima campana conduce Stefano Amadio introduzione del regista Carlo Sarti

Instituto Cervantes Napoli Ingresso libero

h 17:00 Spagna: Opera prima Una volta eravamo selvaggi [Una vez fuimos salvajes] di Carmen Bellas

(Spa, 2017, 61’) v.o. sott.ita. Anteprima italiana In collaborazione con Instituto Cervantes Napoli

h 18:15 Spazio agli autori Anna Politkovskaja – Concerto per voce solista di Ferdinando Maddaloni

(Ita, 2007, 22’) a seguire performance a cura del regista Ferdinando Maddaloni

Goethe-Institut Neapel Ingresso libero riservato alle scuole prenotate

h 10:00 Focus 1989-2019: La Caduta del Muro di Berlino Westwind [Id.] di Robert Thalheim

(Deu, 2011, 90’) v.o. sott.ita. Inedito in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel

Castel dell’Ovo Ingresso libero

h 16:00 Videoclip Sessions Sezione 3

Cinema Delle Palme

h 16:30 SchermoNapoli Corti Sezione 5 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 18:30 SchermoNapoli Doc Sezione 5 I registi dei concorsi incontreranno il pubblico al termine della

proiezione delle loro opere

h 21:00 Percorsi d’Autore: Xavier Dolan: opere giovanili Tom à la ferme [Id.] (Can/Fra, 2013, 105’)

v.o. sott.ita.

Cinema Vittoria Ingresso libero riservato alle scuole prenotate

h 10:00 Parole di Cinema Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio (Italia, 2018, 88’)

a seguire incontro con l’attore Gianpiero De Concilio

Sabato 28 Settembre

Institut français Napoli Sala Dumas

h 11:00 Autour de 1959..la Nouvelle Vague I 400 colpi [Les quatre cents coups] di François Truffaut

(Fra, 1959, 99’) v.o. sott.ita. Ingresso libero

h 16:00 Percorsi d’Autore: Silvio Siano La vedovella di Silvio Siano (Ita, 1964, 93’) Ingresso libero

a seguire incontro con Leopoldo Siano, Silvia Quojani e Paolo Speranza

h 17:30 Europa/Mediterraneo Mai per sempre di Fabio Massa (Ita, 2019, 85’) Anteprima mondiale

h 19:15 Eventi Dance Again with me Heywood! di Michele Diomà (Ita/Usa, 2019, 80’)

Anteprima mondiale a seguire incontro con il regista Michele Diomà

h 21:00 Incontri Ravvicinati Gianni Amelio a seguire

Casa d’altri (Ita, 2017, 16’) di Gianni Amelio

breve dibattito sul film con Gianni Amelio

Passatempo (Ita, 2019, 16’) di Gianni Amelio

conduce Marco Lombardi

Castel dell’Ovo

h 16:00 Videoclip Sessions Sezione 4 Ingresso libero

Domenica 29 Settembre

Institut français Napoli Sala Dumas Ingresso libero

h 19:00 Eventi Cerimonia di Premiazione Concorsi Napoli Film Festival 2019

h 21:00 Eventi Caterina Palazzi "Zaleska" presenta il progetto audiovisivo

Nosferatu Live da Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau (Deu, 1922, 94’)

proiezione del film musicato dal vivo

Lunedì 30 Settembre

Instituto Cervantes Napoli Ingresso libero

h 17:00 Vincitori XXI Napoli Film Festival (In ordine di proiezione)

SchermoNapoli Scuola

SchermoNapoli Corti

Videoclip Sessions

SchermoNapoli Doc

Martedì 1 Ottobre

Instituto Cervantes Napoli Ingresso libero

h 18:00 Spagna: Opera prima Trenta fuochi [Trinta lumes] di Diana Toucedo (Spa, 2017, 88’)

v.o. sott.ita. Anteprima italiana a seguire incontro con la regista Diana Toucedo

In collaborazione con Instituto Cervantes Napoli