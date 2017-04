Napoli festeggia la Pasqua 2017 con i Rhomanife

La band Rhomanife si esibirà dal vivo al Giolì di Castel Volturno nella giornata di Pasqua per portare un messaggio di fede, pace ed amore che si contrappone al sistema mondiale della società che diffonde caos, paura e confusione sulla popolazione, per ottenere progressi in progetti vani e distruttivi contro l'umanità.

La musica reggae carica di vibrazioni positive ci indicherà la giusta Via. La band che riscalderà l'atmosferà con note d'amore e con il ritmo in levare, sarà formata da: Gianni Somma voce e chitarra, Pino Di Taranto basso, De Leo Filomena voce, Chiara Mattia voce, Nico Mineccia chitarra, Cosimo Lagioia tastiere, Francesco Bartoli batteria