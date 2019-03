Napoli Fashion Kids replica la sua seconda edizione presso la corte di Palazzo Fondi in Via Medina, nel cuore della città di Napoli.



Evento patrocinato dal Comune di Napoli e dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.



Protagonisti ancora una volta più di 100 bambini del laboratorio di sperimentazione creativa Fashion and Factory Design ed i grandi brand in partnership con l'evento, ad introdurre la sfilata ed i Brand ancora una volta con noi la Fashion Blogger Simona Mazzei.



La prima edizione è stata presentata con successo lo scorso 30 Novembre presso Palazzo Caracciolo. Alviero Martini, Egon Von Frustenberg e Sovrano Tricot sono stati i partner dell'esordio, ad introdurre l'evento la nota blogger e designer di moda bambini Simona Mazzei



Il 31 Maggio nello scenario suggestivo della corte di Palazzo Fondi, tra fiori e colori primaverili, sfileranno in una performance creativa più di 100 bambini del laboratorio Fashion and Factory Design interpretando lo stile inconfondibile dei brand partner dell’evento.