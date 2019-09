Napoli Expò Art Polis, Rosalia Porcaro si racconta tra arte e teatro

Doppio coinvolgimento per Rosalia Porcaro, l’attrice nota al pubblico nazionale per la sua straordinaria verve comica, partecipa all’edizione 2019 del Napoli Expò Art Polis con alcune sue opere pittoriche. Sarà anche la protagonista del prossimo incontro del Salotto Napoli con….giovedì 26 settembre, alle ore 17.30 nella sala 7 dedicata a Gualtiero Passani, al secondo piano del Palazzo delle Arti di Napoli.

Un pomeriggio per raccontarsi tra gli amici e amanti dell’arte: dagli esordi al Teatro Bellini all’affermazione tra il pubblico partenopeo con il tanto amato personaggio di Veronica nel programma TeleGaribaldi, alla platea nazionale con programmi come Zelig Off, Zelig Circus, dove interpreta altri simpatici e irriverenti personaggi che dipingono uno spaccato dolce-amaro di vita quotidiana e popolare ma sempre lasciando un sorriso a fior labbra. Ha debuttato sul grande schermo nel 2005 con Tutti all’attacco, poi in Indovina chi viene a Natale e Fuga di Cervelli, entrambi di Paolo Ruffini. Alla quinta edizione di N.E.A.POLIS si presenta in questa veste inedita di pittrice, esponendo alcuni suoi lavori ad olio su tela, con i quali dimostra la sua grande versatilità creativa. Non mancheranno momenti di pura comicità.

Napoli Expò Art Polis, la rassegna d’arte a cura di Daniela Wollmann, giunta alla sua V^ edizione, è organizzata dall’associazione culturale RivoluzionART/CreativiATTIVI in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e in collaborazione con Radio LDR, media partner ufficiale dell’evento, presente durante la rassegna con la diffusione sui propri canali (http://www.radioldr.eu - https://www.facebook.com/radioldr – DGT 861 radio)



Info e contatti: Daniela Wollmann - danielawolmann08@gmail.com - cell. +39 335 8789202 Associazione CreativiATTIVI/rivoluzionART – rivoluzionart@gmail.com