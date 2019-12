Napoli e dintorni: la mostra all'Atelier Controsegno

Apre, come di consueto a dicembre, la mostra dei soci Controsegno che si confrontano su un soggetto comune, nonostante le loro peculiarità tecniche e stilistiche.

In circa 6 anni, lo spazio ha visto alternarsi esposizioni di valenza nazionale e internazionale, ospitando spesso artisti provenienti anche dall’emisfero opposto del globo. Curiosamente, sebbene l’associazione sia ubicata a Pozzuoli, non si è mai celebrata Partenope: nasce da qui Napoli e dintorni che vuole valorizzare la Campania non solo come territorio, ma anche per la sua bellezza e tradizione, ciò significa folklore, scaramanzia, archeologia, cultura culinaria, riti religiosi e mistero. Inoltre, la mostra si distingue per la sua peculiarità: da un canto, opere su carta di piccolo formato, su cartoncino di grammatura spessa rigorosamente 25 x 35 cm, collocate sui pannelli di legno tenute da spilli per essere immediatamente fruibili a chi le desideri, dall’altro, “quadri” incorniciati ed appesi alla parete, di dimensione maggiore, ma che comunque rispettano il tema scelto. In entrambi i casi, gli artisti si esprimono liberamente con la modalità che gli è più consona: si passa così dall’olio su tela o tavola, alla carta catramata, acrilici, acquerelli, fotografie, incisioni, disegni, tecniche miste e riproduzioni digitali.

Pure l’interpretazione è molto singolare: troviamo così il golfo, il Vesuvio, Pulcinella declinato nelle sue varie sfaccettature, ma anche lo scugnizzo che si incontra per strada, i vicoli con i “bassi” caratterizzati dalle strade strette o i panni appesi, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano o le isole, l’interno dell’Ospedale delle bambole, il mito pompeiano, i colori del sole e del mare della nostra città. Altra particolarità dell’esposizione è la scelta di offrire le opere in tema, su carta 25 x 35 cm, tutte a un prezzo simbolico di 20 €: in un periodo in cui c’è crisi economica e culturale, gli artisti Controsegno concedono la possibilità al pubblico di avere pezzi unici della regione Campania, affinché tutti possano acquisirli e magari approfittare dell’occasione per acquistare dei regali natalizi creativi e originali; infatti, lo spazio offre anche ceramiche smaltate e in raku, oggetti di ebanistica, bijou di alta qualità e manifattura raffinata, per soddisfare ogni tipo di desiderio e utenza.

Evento speciale della serata è la videoproiezione Rione Terra scomparso, realizzata con alcuni dipinti di Antonio Isabettini, tratti dal suo libro Terra di Pozzuoli (edito da Irsef nel 2000). L’artista puteolano è pittore, esperto e cultore del Rione Terra, dove ha vissuto condividendone bellezze inedite, tradizioni, ma anche problematiche e momenti drammatici, tentando con coraggio di lottare anche per una riqualificazione del territorio.

La serata si conclude con un momento conviviale in cui tutti partecipanti possono brindare per celebrare le feste natalizie augurandosi i migliori auspici per il prossimo anno.



Testo di Veronica Longo - Rassegna Stampa a cura di Rosalba Volpe



ARTISTI PARTECIPANTI



ADINOLFI Aldo; BATTICORE Simona; BOSSONE Salvatore; CACCAVALE Alfonso; CAROTENUTO Umberto; CASERTA Germana; CHILIVANI Laura; DE CURTIS Salvatore; DI BONITO Angelina; FONTANELLA Ciro; ISABETTINI Antonio; LONGO Veronica; NUVOLA Teresa; O-RING ART STUDIO; SABETTI Maria; SANCHEZ Roberto; SEGNAN Romeo; STATTI Lucio; VITAGLIANO Anna; VIRGILIO Silvana; VITALE Pasquale; ZANELLATI Walterina.



La mostra è aperta dal 6 dicembre 2019 all’11 gennaio 2020, da martedì a sabato: 16.30–20.00.

CHIUSO lunedì e festivi (22 dicembre - 6 gennaio). INGRESSO LIBERO



Info: 3398735267 - controsegno@libero.it - www.controsegno.com - FB: Atelier Controsegno.