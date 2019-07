Napoli Dei Misteri, scacco al killer: aperitivo e presentazione del libro

"Sono sempre stata dell'idea che la maggior parte dei racconti, delle storie delle leggende sono già scritte in qualche luogo nella nostra mente pronte a venir fuori al momento giusto, e se a questo ci aggiungiamo sullo sfondo una Città magica come Napoli, una strada conosciuta, dei personaggi semi reali e una storia con Delitto beh allora il gioco è fatto".

Si il gioco perché si tratta proprio di questo!

In un idea unica nel suo genere ecco che due Città fantastiche trovano un punto d'incontro, e nasce Scacco al Killer.

Il racconto parte dalla consapevolezza di voler parlare di leggende e misteri Napoletani attraverso gli occhi dei personaggi il tutto contornato da un delitto da seguire per incastrare il Killer!

Ciro, un Detective rinomato paradossalmente di Torino viene spedito a Napoli per fuggire da se stesso e dalle sue "visioni" qui incontrerà Dalia e la sua bizzarra squadra che lo condurranno tra miti e leggende costantemente presenti nella vita dei Napoletani.... ma non sarà solo Napoli ad essere coinvolta, perché è qui che si creerà un ponte tra Napoli è Roma

Un arco tra due mondi, due grandi città dell'antichità che faranno da scenario a un racconto



