Napoli, cuori in musica: spettacolo teatrale e musicale al Circolo Artistico Politecnico

Sabato 15 febbraio ore 19, NarteA inaugura una nuova collaborazione con la Fondazione Circolo Artistico Politecnico, dove presenta "Napoli, cuori in musica", uno spettacolo teatrale e musicale che vuole rendere omaggio alla memoria storica partenopea e ai suoi illustri cantori. Traendo ispirazione dal "Carosello napoletano", il lavoro si costruisce sull'alternanza di aneddoti e melodie partenopee. Testi e regia sono di Febo Quercia; in scena Marianita Carfora (voce), Marco D'Acunzo (chitarra), Chiara De Girolamo (voce), Francesco Viglietti (voce). Lo spettacolo è anticipato dalla visita guidata a cura di Matteo Borriello.

Contributo di partecipazione 15 euro. Info e prenotazioni ai numeri 339 7020849 o 333 3152415.

"Napoli, cuori in musica" si configura come un vero e proprio viaggio di note e voci nella storia e nella musica classica napoletana dell'Ottocento e del Novecento, che si alterna a storie, aneddoti e leggende che vedono protagonista la città di Napoli. Un percorso storico e musicale che va alla ricerca di quelle note e di quelle voci che hanno fatto vibrare gli animi, nascondendo segreti a volte inconfessabili, unioni inconsuete, passioni magiche come quelle che vibrano tra le strade di una città carica di passioni. Lo spettacolo musicale, grazie alla fusione di melodie di plettri, voci e controcanti, farà risuonare nell'animo dei partecipanti le emozioni più sotterranee e pulsanti, quelle che scorrono nell’anima dei partenopei, come nel sottosuolo della città.

Ad ospitare lo spettacolo sarà il Circolo Artistico Politecnico, fondato da illustri artisti napoletani, che animati dalla passione per l'arte e la città hanno raccolto uno spaccato della Napoli otto-novecentesca, partendo dai dipinti di Dalbono, Migliaro, Mercadante, Volpe, De Sanctis, Viti, Irolli e tantissimi altri maestri che, fin dal 1888, hanno frequentato palazzo Zapata. Nella sede di Piazza Trieste e Trento, oltre alle sale del Museo “Giuseppe Caravita Principe di Sirignano”, dedicato al primo presidente del Circolo, che ospita una raccolta di oltre 600 opere pittoriche e scultoree, è presenta una ricca Fototeca, contenente gli scatti e le foto d’epoca dei personaggi famosi che parteciparono alle attività del Circolo; la Biblioteca “Ferdinando Russo”, in cui è conservata una vasta collezione di volumi provenienti da donazioni e un grande Archivio Storico con documenti storici relativi ad artisti, attori, giornalisti, critici d’arte che animarono questo importante luogo cittadino.