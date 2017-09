"Napoli corre per San Gennaro": la gara podistica e il dispositivo di traffico

Nel programma dei festeggiamenti per San Gennaro, prevista anche quest'anno la gara podistica "Napoli corre per San Gennaro".

La gara podistica si divide in una sezione competitiva regionale di 8,2 km ed in una passeggiata non competitiva di 3 km. Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.cronometrogara.it.

In occasione della manifestazione, il Comune ha istituito un particolare dispositivo di traffico termporaneo.

In particolare, per il giorno 17 settembre 2017, dalle ore 9:00 alle ore 10:00 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito nei tratti delle strade inserite nel percorso previsto in alcune strade dei quartieri Avvocata, San Lorenzo e Chiaia, di volta in volta interessate dalla maratona e di seguito elencate:

- partenza (via Duomo altezza Cattedrale);

- via Duomo;

- via Foria;

- via Pessina;

- via Toledo;

- piazza Trieste e Trento;

- piazza del Plebiscito (giro del colonnato);

- via San Carlo;

- via Vittorio Emanuele III;

- via Medina;

- via Guglielmo Sanfelice;

- corso Umberto I;

- piazza Nicola Amore;

- via Seggio del Popolo;

- via Giancarlo Tramontano;

- via Duomo;

- arrivo (via Duomo altezza Cattedrale).