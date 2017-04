Comicon 2017: XIX Salone Internazionale del Fumetto di Napoli

Dal 28 aprile al 1° maggio, alla Mostra d'Oltremare, torna il Napoli Comicon, l'evento fumettistico più atteso dell'anno.

Il Salone Internazionale del Fumetto di Napoli è giunto alla sua XIX edizione ed è tra i più importanti festival di fumetto in Europa, qualifica guadagnata grazie ad alcuni fattori che ne hanno fatto un appuntamento imperdibile nel panorama della nona arte e non solo: l’attenzione particolare alla qualità dell’esposizioni, dalla cura delle tavole originali alla ricercatezza degli allestimenti, l’impressionante elenco di ospiti, disegnatori, autori ed operatori del settore, che annualmente si possono incontrare al Napoli COMICON, la riconoscibilità del progetto culturale che c’è alla base, che si esprime in dibattiti, seminari, anteprime e rassegne cinematografiche, concorsi ed esposizioni di giovani talenti, eventi e manifestazioni che coinvolgono tutta la città; le collaborazioni con i più prestigiosi festival internazionali da Angouleme in Francia a Seoul in Korea; le numerose mostre e le attività realizzate tutto l’anno, oltre la tre giorni del Salone, in collaborazione con le più importanti istituzioni; tutto ciò contribuisce all’obiettivo dichiarato di affrancare il Fumetto (e l’Animazione) dall’essere solo mero intrattenimento per il mondo giovanile, riducendone così il divario dalle Arti considerate maggiori, in una città come Napoli, sempre più sotto i riflettori quale centro dell'arte contemporanea

Tanti gli eventi e gli ospiti in programma, destinati al pubblico di tutte le età: mostre, incontri, concerti arricchiscono, come sempre, il palinsesto della Fiera.

Da non perdere, tra i tanti appuntamenti, l'incontro con Daniel Pennac. Lo scrittore sarà ospite di Napoli COMICON grazie alla collaborazione dell’Istituto Francese di Napoli per la presentazione di Un amore esemplare, adattamento teatrale dell’omonima graphic novel scritta dallo stesso Pennac e disegnata da Florence Cestac, ancora inedita in Italia. La prima nazionale dello spettacolo si terrà a Napoli, il 29 aprile, al Teatro Bellini, e vedrà in scena proprio l’autore, che sarà presente anche nei giorni di fiera per incontrare il pubblico del festival.

Tra gli ospiti di quest'anno, inoltre, Mattia Labadessa, Menotti, Teresa Radice e Stefano Turconi, Nigraz, Toni Bruno, Alessandro Barbucci, Davide Reviati e Paolo Mottura.

Il programma completo è visionabile sul sito ufficiale comicon.it