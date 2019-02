Torna la Napoli City Half Marathon

Presentata ufficialmente questa mattina presso il Comune di Napoli la 6^ Napoli City Half Marathon, in programma questa domenica 24 febbraio organizzata da Asd Napoli Running e possibile grazie anche al al contributo finanziario dell’Unioncamere Campania. Punto base sarà lo Sport Expo presso la Mostra D’Oltremare che aprirà già venerdì alle 14 e che, ricordiamo, sarà ad ingresso libero e completamente gratuito per tutti, partecipanti, ospiti, cittadini tutti.

"Siamo estremamente felici di aver messo insieme questo evento – ha detto Carlo Capalbo oggi in conferenza Stampa al Comune di Napoli - Abbiamo pianificato di raggiungere un tempo sotto l'ora che ci mette tra i primi 20-30 eventi al mondo in termini di tempi e velocità, ma questo è uno sport dove tutti possono vincere se finiscono. Vince chi conclude la gara. Questo genera una serie di impatti di tipo sociale, di salute ed è un aspetto promozionale. Quello che mi sta più a cuore è associare la mia città a eventi di successo e ben organizzati. Arriveranno 16 tra i primi 150 atleti al mondo così come la nonna e i nipotini che correranno il sabato la Family run".

Per il presidente della Fidal Comitato Regionale Campania, Sandro Del Naia: “Sotto l'ora si può andare perché è stata fatta una piccola variazione di percorso. Sono fiducioso. Il nostro movimento campano e italiano è in forte crescita. I runner sono oltre 200mila, l'atletica è il quarto sport nazionale. Se vi svegliate di buon mattino avete notato una moltitudine che corrono, il nostro sport è diventato cultura sportiva. Napoli ha delle eccellenze notevoli nelle corse su strada e nell'atletica leggera. C’è un movimento così in buona salute mai avuto".

Il Comandante generale della Regione Campania della Guardia di Finanza, Virgilio Pomponi ha presentato l’iniziativa “Napoli conCorre per la legalità”: “Non potevamo non esserci in una manifestazione che valorizza al meglio le bellezze della città – ha detto - Ci siamo perché affinché per godere di queste bellezze del nostro Paese tutti debbano concorrere in ragione della loro capacità. Questo è il primo comma dell'articolo 53 della Costituzione. Abbiamo voluto promuovere il trofeo chiamato "Napoli conCorre per la Legalità" ispirandoci al dettato costituzionale proprio perché Napoli è una città in cui c'è grande voglia e sete di legalità. Abbiamo voluto promuovere questo valore chiamando Confesercenti e l'Ordine dei Commercialisti di Napoli. Noi i controllori, insieme ai cosiddetti controllati, insieme a coloro che ci aiutano a mediare. Il contesto abbiamo avuto adottare questa iniziativa è la Mezza di Napoli. Noi ci saremo mostrandoci anche per come siamo meno conosciuti con un stand promozionale".

Emanuela Capuano (Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus) ha aggiunto: "E' il secondo anno che facciamo parte della grande famiglia. E' una grande occasione per noi per far conoscere il lavoro che facciamo per le famiglie da noi coinvolte. Sport, Salute e Famiglia promuovono il benessere a 360 gradi. Chi si iscriverà alla Family direttamente lascerà una quota per l'ospedale ma poi ci sono tante iniziative come quella dell'Associazione Verace pizza napoletana".

Casa della manifestazione la Mostra d’Oltremare. "Il parco della Mostra d'Oltremare – ha detto il presidente dell’Ente Alessandro Nardi - è parte integrante della città e per questo si apre con entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, ospitando l'arrivo della gara. Mostra d'Oltremare sarà protagonista anche il giorno prima quando i nostri viali saranno invasi dalla Family Run&Friends con famiglie al via per una passeggiata di puro divertimento. Saranno quindi due giorni di festa all'insegna dello sport vissuto all'aria aperta: ospiteremo gli stand dello sport expo e le degustazioni della pizza, alimento sano per gli sportivi e per chi aspetta l'arrivo dei maratoneti". Giuseppe Oliviero consigliere delegato Mostra ha aggiunto: "Il sodalizio con la mezza maratona di Napoli si fa sempre più saldo e siamo pronti ad accogliere le migliaia di persone per una festa dello sport da vivere nel nostro parco. Mostra d'Oltremare negli ultimi anni è sempre stata vicina agli sportivi, applicando anche delle convenzioni alle associazioni di runners che ogni giorno vengono nei nostri viali ad allenarsi e sabato proveranno a battere i loro primati personali. Sarà un week end all'insegna dello sport, in un percorso che ci porterà ad essere protagonisti anche nelle Universiadi in estate".

Infine l’intervento di Ciro Borriello (Assessore allo sport del Comune di Napoli): "Qualche anno fa questa era solo una gara. Oggi è un evento sportivo internazionale. La Mezza Maratona oggi, dopo le gare di calcio, è la manifestazione sportiva più importante in città. Il Comando dei Vigili Urbani ci sostiene così come tutte le partecipate. Come Amministrazione non possiamo che essere vicini. Questo è l'anno in cui ci saranno le Universiadi. Fare questa gara ci proietta a Luglio. Questo è un importante auspicio. Il Trofeo Napoli conCorre per la legalità è bello perché mette insieme le migliori energie professionali della città che non fa mai mancare il proprio contributo. Lo sport deve essere un diritto, negato a nessuno. Queste manifestazioni ci incanalano su un percorso di una Nazione che arriva spesso in ritardo, senza una legge sullo sport che dovrebbe servire ad aiutare queste manifestazioni. Stiamo scalando la classifica, siamo in zona Champions e vinceremo lo scudetto".

STAFFETTA TWINGO ISCRIZIONI APERTE Come da regolamento sono chiuse da lunedì sera le registrazioni online alla mezza maratona agonistica, mentre rimangono aperte e possibili fino al giorno gara le iscrizioni alla Staffetta Twingo, la corsa dalle doppie emozioni da correre in squadra formata da due persone per fare le due frazioni da 10+11,097km. Divertimento allo stato puro, partenza insieme ai podisti della gara agonistica alle 9 del mattino da viale Kennedy, per un fiume di oltre 7000 persone totali che invaderanno con la loro energia ed i loro sorrisi le strade di Napoli. In questo numero vanno aggiunti i circa 1500 iscritti della Family Run&Friend da 2,5km in programma il sabato mattina. un risultato eccezionale, si arriveranno così a sfiorare le 9000 persone provenienti da oltre 40 nazioni estere e da tutta Italia. Sono i 500 protagonisti della Staffetta Twingo, ben 250 team, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, corsa non agonistica in programma domenica 24 febbraio. Quarta griglia per il primo dei due staffettisti che partirà assieme all'onda multicolore sulle note della "Moldava" di Bedrich Smetana. Il secondo partecipante alla Staffetta Twingo prenderà il testimone in via Alessandro volta altezza S. Erasmo (parcheggio Brin) dove è situato il cambio per poi tornare alla Mostra d’Oltremare dov’è situato l’arrivo generale. Staffettisti che saranno trasportati dagli autobus dell'Anm targati per una domenica Napoli city Half marathon. Alle 8.30 gli autobus partiranno dal viale Kennedy per permettere di raggiungere il posto di cambio in tempo. Tutti gli staffettisti saranno provvisti di un chip per cui basterà soltanto toccare l'amico-compagno di squadra per dare il cambio. Alla postazione di metà gara ristori, medaglie e accoglienza per quanti hanno concluso i primi dieci km. Per chi vorrà i pullman faranno poi rientro alla Mostra d'Oltremare.

Family Run e Pizza2Run per i bambini dell’ospedale Santobono

Tutti di corsa per i bambini del Santobono. Grandi, piccini, famiglie, runner con un obiettivo comune: promuovere le iniziative dell'Associazione Sostenitori Ospedale Santobono, la ONLUS senza fini di lucro nata per raccogliere fondi da destinare al miglioramento della struttura che da anni si prende cura dei piccoli pazienti.

Al servizio dei bimbi una doppia iniziativa nei giorni della sesta edizione della Napoli City Half Marathon: il 23 febbraio con la Family Run&Friends ed il 24 con la mezza maratona competitiva. Anteprima gustosa sabato 23 febbraio quando oltre mille persone si "sfideranno" sui 2,5 km non competitivi allestiti tra la Mostra d'Oltremare e l'Edenlandia. Tutti benvenuti: mamme, papà, passeggini, zie, nonni, nipoti, famiglie più o meno numerose perché la Family Run&Friends è la camminata ludico motoria, adatta ai nuclei familiari, che potranno godersi lo scenario dei viali della Mostra e non solo. Chi si iscrive attraverso l'Associazione Sostenitori Ospedale Santobono devolve parte del ricavato all’ospedale pediatrico. Pagano solo gli adulti 5 euro, gratuita l’iscrizione per i bambini fino a 10 anni e i nonni over 65. Per tutti gli iscritti vi sarà in omaggio la maglietta, la medaglia ed una ricarica di 5 euro nella scheda elettronica di Edenlandia per i giochi.

Ma non finisce qui perché al fianco dell'Associazione scende in campo un altro partner della Napoli City Half Marathon, l'Associazione Verace Pizza Napoletana. I forni dell'AVPN saranno aperti il 23 e 24 febbraio per cuocere la Pizza2Run, la prima pizza al mondo dedicata al mondo dei runner che sarà distribuita in occasione della manifestazione. Donando 1 euro al Santobono l’Associazione Verace Pizza Napoletana offrirà una fetta di Pizza2Run.

L’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus è stata fondata da un gruppo di medici dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon ed opera in supporto al polo pediatrico napoletano per il miglioramento delle cure - con l’acquisto di apparecchiature medicali all’avanguardia, - e delle condizioni di degenza dei bambini e delle loro famiglie che li assistono, nella prospettiva di rendere l’ospedale a misura di bambino.

Maschio Angioino e un runner sulla medaglia - La città di Napoli come protagonista assoluta della 6^ Napoli City Half Marathon. E’ questo il risultato dell’estro dei grafici dell’Asd Napoli Running, società organizzatrice dell’evento podistico partenopeo che hanno voluto inserire nella medaglia uno dei più importanti simboli della città: Castel Nuovo, più conosciuto come Maschio Angioino.

Quadrata ma dagli angoli smussati, disegno e scritta in rilievo ‘Napoli City Half Marathon 24/02/2019’ al centro, nella parte superiore il logo Napoli Running mentre nella parte inferiore troviamo la parola ‘Finisher’. Già perché è a tutti i ‘finisher’ ovvero a tutti coloro che termineranno la competizione che la medaglia verrà regalata come premio della loro fatica e perseveranza. La medaglia per i maratoneti di tutto il mondo è il simbolo della conquista del traguardo, è il cimelio da conservare e che per sempre farà esclamare ‘Ce l’ho fatta’ dopo mesi e mesi di allenamenti e sacrifici. Un simbolo della città che verrà così portato nelle case dei partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Un runner e il Maschio Angioino sullo sfondo, questo è il logo ufficiale della Napoli City Half Marathon che simboleggia la Napoli attiva, una città che corre sempre di più, che fa sport e che non si ferma davanti a nulla. Il Maschio Angioino è il castello medievale e rinascimentale costruito su volere di Carlo I d’Angiò nel 1266, dopo aver sconfitto gli Svevi, essere salito al trono di Sicilia ed aver spostato la capitale da Palermo a Napoli. Dal XIII secolo l’imponente Maschio Angioino, con le sue grandi cinque torri cilindriche, rappresenta uno dei simboli della città di Napoli, grazie alla sua posizione strategica in piazza Municipio, nell’area del Porto.

Sul mare - Napoli City Half Marathon ha già un primato difficilmente battibile: è la mezza maratona con più chilometri fronte mare in Europa. Il percorso, certificato IAAF e AIMS, è di categoria A (primati omologabili e prestazioni inseribili in graduatoria nazionale), e oltre a passare al Castel dell’Ovo, al Teatro San Carlo a piazza del Plebiscito, condurrà i maratoneti e i partecipanti della ‘Staffetta a 2’ in uno dei più caratteristici panorami del Mediterraneo. Ben 14,5km sui totali 21,097km della competizione sono tutti vista mare dall’inizio di via Caracciolo fino a tutta via Marina.

Servizio Pacer – Quest’anno, per gli atleti che decideranno di correre la Napoli City Half Marathon potranno usufruire anche il servizio Pacer con la possibilità di avvalersi di “Assistenti di gara”, grazie alla partnership con ‘Runningzen®’ del coach Ignazio Antonacci. RunningZen® e Napoli City Half Marathon stanno lavorando con massima professionalità nella selezione e nella preparazione del proprio gruppo di atleti Pacer che sarà un gruppo di persone preparate e soprattutto con eccellente dedizione all’empatia e alla serietà nel condurre il proprio ruolo di assistente, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche motivazionale. Sul sito ufficiale Napoli City Half Marahon è pubblicata la lista completa dei tempi previsti, degli atleti Pacer con l’assegnazione delle griglie di partenza e colori palloncini utilizzati da ogni gruppo Pacer.

L’Aeroporto di Napoli pronto ad accogliere i runner - La Napoli City Half Marathon si prepara ad accogliere il mondo. Degli oltre settemila partecipanti alla mezza maratona del 24 febbraio, ci saranno più di 40 nazioni rappresentate per ottocento runner provenienti dal Brasile, dalla Polonia, dalla Finlandia, dagli stati Uniti, dall'Inghilterra, finanche da Svezia e Islanda.

Un popolo che per giungere in città, che sia dall’Italia con Lombardia e Veneto tra le regioni più rappresentate, o l’estero, con una grande colonia britannica, transiterà dall'Aeroporto Internazionale di Napoli che in partnership con la Napoli Running ha dimostrato la sua enorme sensibilità mettendo a disposizione scalo, supporti e personale per far sentire a casa gli ospiti stranieri e non solo della manifestazione che giungeranno in città.

All'interno dello scalo napoletano sarà presente nelle giornate di Venerdi 22/2 (dalle ore 14 alle 20) e Sabato 23 (dalle 10 alle 20) un banchetto hospitality dove sarà distribuito materiale informativo sulla gara Napoli City Half Marathon. Negli appositi supporti dell'area arrivi gireranno video e saranno visibili foto inerenti la manifestazione che accoglieranno i migliaia di passeggeri in transito tutti i giorni.

Sono attesi per l'evento 800 ospiti stranieri che potranno così avere un primo contatto con una delle manifestazioni podistiche più importanti d'Italia. La maggior parte passeranno attraverso l’aeroporto come primo luogo di splendida accoglienza napoletana, alcuni ospiti viaggeranno Turkish Airlines che è anche sponsor dell’evento .

BRONZE LABEL IAAF – Napoli City Half Marathon è candidata ad entrare nelle 70 gare Iaaf più importanti al mondo. Grazie al successo organizzativo la Iaaf, (Federazione Internazionale di Atletica Leggera), è pronta a ricevere i documenti relativi al rispetto dei parametri per valutare se concedere alla gara il sigillo di garanzia. Certificazione che è alla base del successo di maratone come New York, Londra, Berlino, Praga, Parigi e tante altre. Il programma "IAAF Label Road Races" raccoglie le principali gare su strada del mondo, l'etichetta denota standard elevati nell'organizzazione di eventi, regole, supporto completo da parte delle autorità all'evento, un impegno da parte dell'organizzatore alla promozione della disciplina, e passi concreti nella lotta globale al doping. La certificazione Label contribuisce inoltre a guidare gli atleti nella scelta della gara da disputare e i fan a capire l'importanza di quella competizione. Per gli eventi con una componente di partecipazione di massa, Label significa anche standard superiori in termini di sicurezza ed esperienza di runner. Al momento nel mondo vi sono una settantina di gare tra quelle certificate Gold, Silver e Bronze. Napoli presenterà la documentazione per ottenere la Bronze Label.

"Sarebbe per noi un vero piacere annoverare Napoli tra le gare più importanti al mondo" afferma Alessio Punzi, Road Running Manager Iaaf. "E' una competizione che si vuole affermare a livello internazionale, che si corre in uno scenario meraviglioso, con un percorso molto veloce e che ha tutte le caratteristiche per poter crescere ancora".

In 20.000 a ‘SPORT EXPO’ – La Casa della Napoli City Half Marathon è la Mostra d’Oltremare - E' la Mostra d'Oltremare di Napoli la casa della Napoli City Half Marathon 2019. La mezza maratona di 21.097 km del 24 febbraio con partenza da viale Kennedy alle 9 e l'arrivo con lo spettacolo della fontana dell'Esedra alle spalle, la Family Run & Friends che attraverserà sabato 23 febbraio i viali della Mostra e l'Edenlandia, lo Sport Expo pronto ad accogliere runners e visitatori provenienti dai quattro angoli del pianeta per una tre giorni di festa. E ancora la Guest Area, le aree per il ristoro degli atleti, gli stand della Guardia di Finanza, degli sponsor e delle grandi maratone internazionale che hanno scelto di pubblicizzarsi a Napoli.

Nel 2018 lo Sport Expo ha ospitato 14.660 visitatori provenienti da 53 paesi diversi. Quest'anno si punta a sfondare le ventimila presenze. E ancora band musicali, spettacoli dal vivo, esibizioni cinofile, una casa dei runner in pieno centro cittadino che suggella la partnership tra l'Ente Mostra e la Napoli City Half Marathon.

“Nella Mostra d'Oltremare abbiamo trovato una casa con la quale costruire qualcosa di importante per la città. La nostra mission è di costruire un grandissimo evento sportivo che guardi anche al sociale, alla crescita cittadina dal punto di vista dell'incoming turistico e della voglia di star bene e la Mostra è il miglior partner che noi potessimo trovare". Afferma il presidente di Napoli Running Carlo Capalbo.

Gianni Sasso - In stampelle verso il record del mondo - La Napoli City Half Marathon non è solo agonismo puro, ognuno degli oltre 7mila partecipanti ha la propria personale motivazione per presentarsi al via sognando il traguardo dei 21,097km. Tra questi c’è Gianni Sasso, 49 anni. Gianni ha la mentalità da atleta, a tutto tondo. Nasce come calciatore, ma a 16 anni a causa di un incidente gli viene amputata la gamba sinistra. Gianni racconta come, dopo una fase di scoramento, la sua rinascita sia avvenuta sposando una filosofia molto cara ad altri grandi uomini dalla mente eccelsa. Uomini come Stephen Hawking e Alex Zanardi, che hanno apprezzato quanto avevano per trasformarlo in vita, successo, socialità. Un circuito positivo, autoalimentante e che ha coinvolto tante persone. Gianni è stato dirigente di una squadra di calcio a 5 semiprofessionista e capocannoniere della Nazionale di Calcio Amputati della stagione 2014-2015. Nel 2012 realizza il record del mondo della maratona di Amsterdam con stampelle con un tempo di 4 ore e 28 minuti, si avvicina al Paratriathlon nel 2014 e diventa un mito, viene convocato a Rio de Janeiro per le paralimpiadi. La sua descrizione di questa esperienza trasmette emozioni straordinarie, la voce sincera e limpida racconta di come i limiti siano solo nella testa, di come superarli comporti fatica e rinunce, di come lo sport sia una medicina per mali fisici, psicologici e possa prevenire delle piaghe sociali. Gianni racconta di come, nel tempo, sia cambiato in positivo anche l’atteggiamento delle persone che lo vedono prepararsi a queste grandi fatiche. Il suo messaggio, diretto a tutti, è di non fermarsi di fronte alle difficoltà, anzi, di accettarle per far crescere “la rabbia sportiva” che, dice Gianni: “E’ tutto, è la voglia di conquistare un traguardo, la voglia di arrivare ad un risultato, è quella lì che prima della gara ti dà tutte le forze, le energie, te le racchiude in un istante, e tu la esprimi nel momento in cui parte la gara, la rabbia ti fa arrivare al tuo risultato, e la rabbia agonistica è il modo più semplice per arrivarci”. Gianni parteciperà alla Napoli Half Marathon del 24 Febbraio, ha voluto che qui iniziasse la preparazione per tentare il record del mondo di maratona in stampelle che proverà in maggio a Copenaghen. Sulle strade partenopee nel 2017 ha realizzato il suo primato personale in half marathon (2h06’): “Ho un solo ricordo, indelebile. Ho corso sempre accompagnato dal calore e dal grande cuore del popolo partenopeo”. Non rimane che scendere in strada ancora una volta e applaudire a questo grande uomo.

Sabato 23 corri coi campioni – L’occasione da non perdere per tutti è ‘Incontra i Campioni’, alle 10 alla Mostra D’Oltremare, ci si potrà allenare e conoscere, nonché chiedere informazioni e consigli, con gli atleti d’élite che si sfideranno la domenica mattina per vincere la Napoli City Half Marathon. Una maniera per conoscere e confrontarsi con i più forti atleti del momento.

Portare in tutto il mondo la scritta “Napoli Running – All Runners are beautiful”: E’ questo il messaggio presente sulla t-shirt ufficiale della 6^ Napoli City Half Marathon firmata da Rush. Questo un matrimonio all'insegna della ricerca della performance, ma anche del vivere la strada come sfida a se stessi utilizzando il miglior supporto tecnico possibile. Rush è la casa dello sport a Napoli, non è solo un punto vendita ma un progetto di un contenitore dello sport.

L'insegna Rush nasce nel 2015 e la sua door performance è dedicata al 100% allo sport praticato. Il marchio che si lega alla mezza maratona è quello dedicato allo sport praticato. Un'azienda napoletana in via di espansione. "Il runner di oggi è una persona che cerca uno stile di vita migliore, fresco, salutare. La partnership con Rush sposa in modo impeccabile gli interessi di entrambi: per un runner che guarda al futuro ed alle possibili imprese da compiere, un'azienda che lo segue nella crescita dei suoi risultati" sostiene il presidente di Napoli Running Carlo Capalbo La partnership con Rush nasce tre anni orsono. Inizialmente un affiancamento, poi il matrimonio in toto con Capalbo e la Napoli Running per un progetto che vede crescere insieme due realtà che fanno, in modo differente, dello sport il loro core business.

A completare il pacco gara un comodissimo zaino portascarpe per i tanti viaggi che i runner faranno in giro per il mondo.

E’ la festa della musica, Band sul percorso, galleria amplificata, spettacolo Esedra. - Napoli City Half Marathon. Festa dei podisti. E non poteva mancare l’intrattenimento con tanta musica che accompagnerà i settemila e oltre podisti dallo start fino all'arrivo. Tutti in silenzio alle 8.59 per ascoltare il proprio battito del cuore sulla linea di partenza. Ma alle 9 saranno le sempiterne note della "Moldava" di Bedrich Smetana a dare il via alla festa. Il racconto di un fiume che scorre, come il fiume dei podisti che attraverserà tutta Napoli. E da lì in poi continuerà l'accompagnamento musicale negli angoli più rappresentativi del percorso.

Al 1° ristoro ai 5 km (Rotonda Diaz) la navicella spaziale dei Nearby Planets volerà su Napoli in partenza dai paesi vesuviani. Melodia ad uso e consumo dei runners per un primo approccio di gara in cui la fatica non si fa ancora sentire. Tra via Santa Lucia e via Caracciolo (A/R km 5 e 14) sarà il momento degli Hikari Split, tre giovani ragazzi di Volla. Band nata nel 2011 con Roberto De Francesco: (Batteria, percussioni, loop, corni, synth e voce); Domenico Rusciano (Chitarra, basso e voce), Domenico Iorio (Chitarra, basso, mellowtron, synth e voce). Mix di noise classico, prog, folk ambient nordica per arrivare a un loro personale sound.

3° ristoro al A/R 4 e 16esimo km (Rotonda Diaz) con i "The Next Stop". Con la voce soul di Lydia e il groove jazz di Elisabetta, Stefano Longobardo chitarra, Bruno Mandolese basso, in formazione completa.

Piatto forte sotto la galleria laziale (A/R KM 2 e 18) dove l'onda sonora che spingerà i traguardi fino all'arrivo è garantita dalla musica sparata a palla per accompagnare i corridori. E alla Mostra d'oltremare ci sarà Vivaldi e la splendida fontana Esedra a garantire il successo finale della half marathon di ognuno dei podisti partecipanti.

Ma non solo corsa. L'Expo sarà per tre giorni il centro vitale dello spettacolo alla Napoli City Half Marathon. Musica protagonista in occasione della Family Run di sabato (ore 11) per accompagnare la passeggiata più familiare che c'è.

Venerdì all'Expo si esibiranno Pietro Esposito e Mikele Buonocore. Esperienze a Casa Sanremo, successi al Festival di Napoli per un appuntamento di live music. Alle 18 e alle 19 esibizioni di danza con l'Asd Sorrento di Mariana Gargiulo e Mariangela Morvillo e il Centro danza Psikè di Giuliana Loperto. Venerdì alle 17.30 appuntamento editoriale con la presentazione dell'ebook di Rosanna Precchia "Perché la costiera Amalfitana?". Sabato la giornata sarà aperta dalla tavola rotona su Nutrizione e allenamento con Massimiliano Di Montigny, Fulvio Massini e con Magda Maiocchi Runners world Italia come moderatrice. A seguire la presentazione di "Tipi che corrono" il libro di Fulvio Massini. Alle 17 si esibirà il Liceo Coreutico “Osvaldo Conti” di Aversa che durante esibizione vi saranno i loro colleghi dell’indirizzo audiovisivo. Alle 18 la presentazione del libro “Corri. Dall’inferno a Central Park” di Roberto Di Sante, Vincenzo Pascale, Gianni Poli. Gran finale domenica con Pulcinella (Alias Angelo Iannelli) in giro per l'Expo ad intrattenere gli atleti. Esibizioni musicali di Luca Sorrento, En. Jo. Giants, Alessio Colombrino alias Oissel.