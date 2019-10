Napoli Buskers Festival: gli artisti di strada animano le vie del centro

Il 5 ottobre 2019 dalle ore 20.00 arriva la terza edizione del Napoli Buskers Festival, promosso dalla Compagnia dei Saltimbanchi in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la 4^ Municipalità

Musicisti, trampolieri, sputafuoco, mimi, ballerini e altri artisti di strada che lo scorso anno si esibirono in via Toledo, approdano ora in Via dei Tribunali, spettacoli ed artisti in ogni angolo, coloreranno e animeranno da Piazza Miraglia a Piazza Sedil Capuano.