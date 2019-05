Napoli bike festival: il 2 giugno villaggio nell'ex area Nato|VIDEO

Ottava edizione del Napoli bike festival. La manifestazione, nata per la promozione della bicicletta nella città di Napoli, si terrà il 2 giugno nell'ex area Nato, a Bagnoli. "Ogni cantiere oggi aperto in città - spiega l'assessore ai Giovani Alessandra Clemente - è prevista una posta ciclabile per cambiare la viabilità". Il festival sarà aperto dalla pedalata che partendo da piazza Municipio alle 8.30 raggiungerà l'area Nato per l'apertura del villaggio con ingresso gratuito fino alle 20. Previsti concerti, laboratori e mostre.