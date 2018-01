Napoli Beer Fest al Lanificio 25

Doppio dj set, originali drink a base di birra, gadget e sorprese: sabato 27 gennaio al Lanificio 25 (Piazza Enrico de Nicola, 46) NAPOLI BEER FEST, evento organizzato da Subcava Sonora. Per la serata, a ingresso gratuito, saliranno in consolle i discepoli di James Brown, la crew dei Funkool, insieme a uno dei protagonisti dell'ultimo capodanno in Piazza Plebiscito, il selecter e producer OLuWong.

I Funkool percorrono la loro carriera di selecters con il motto 'JAMES BROWN TI PROTEGGE', caratterizzandosi per un gusto musicale che spazia dal Soul al Funk, passando per la Disco fino ad arrivare ai suoni caldi della musica Jamaicana.