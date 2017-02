“Parole alate” riporta i 90 anni del Napoli a teatro

“Novant’anni e non li dimostra. Voci, eroi e divine intercessioni di un culto chiamato Società Sportiva Calcio Napoli”. Ritorna lo spettacolo itinerante che la compagnia teatrale “Parole Alate” proporrà il 4 e 5 febbraio presso il centro studi “Luca Giordano” di via Pessina, 66 a Napoli. Una storia tinta d’azzurro è il modo più breve ed efficace per raccontare queste dieci pièce teatrali, che hanno come filo la lunga e gloriosa storia di una squadra, simbolo di un’intera città.

Da quella sera d’agosto di novant’anni fa, giorno celebrato come “La nascita del mito”, a “Un rosario calcistico pagano”, passando attraverso simboli come l’immancabile marenna che sollazza i palati dei tifosi, al ciuccio eletto a simbolo della squadra. All’interno di questo lungo excursus temporale, trovano spazio calciatori come Diego Armando Maradona, Hasse Jeppson e Peppe Bruscolotti, ma anche personaggi equivoci che sembrano attirare la malasorte e donne che tentano, attraverso il calcio, di risvegliare l’appetito sessuale dei propri mariti. In scena quattro attori: Annalisa Raiola, Giano Vander, Giusi Solaro e Paquito Catanzaro, regista e autore del testo.