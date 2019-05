Musica e Teatro con "Napoletanamente femmina"

Ricco di novità la seconda parte della rassegna A teatro con gusto dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera (e non solo) uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.



Sabato 1 Giugno ore 21:00 ti aspetta uno spettacolo teatrale e musicale "Napoletanamente femmina"

Uno spettacolo teatrale e musicale grazie alla versatilità delle artiste Tiziana Minervini e Francesca Morgante che si cimentano in interpretazioni di personaggi letterari, di nomi noti della storia intessendo la loro piece teatrale. Brani, noti e meno noti, della tradizione classica napoletana cantati da Francesca e musicati dalla chitarra classica da Tiziana. Amore e fantasia, comicità e riflessione, passione e malinconia: questi i sentimenti che si intrecceranno sul palco.

Nel corso della serata com'è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti (solo 45) è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 081 1925 6964, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.