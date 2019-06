Naomi Rivieccio e Emanuele Cerullo incontrano i giovani napoletani

Venerdì 21 giugno, alle ore 18.00, allo Spazio Comunale “Piazza Forcella”, dedicato ad Annalisa Durante, incontro con Naomi Rivieccio e Emanuele Cerullo.

"Quest’anno - spiega l'Assessore Alessandra Clemente -, per la settima edizione della Rassegna che promuoviamo come l'Assessorato ai Giovani “Giugno Giovani”, abbiamo voluto questi due giovani talenti napoletani come “testimonial”, perché esempi più che positivi per i propri coetanei. Naomi, 26 anni, seconda classificata all'ultima edizione di X Factor e voce di "Jasmine" nel film Disney "Aladin", e Emauele, 25 anni, autore e poeta del libro "Il ventre di Scampia", che ha scalato le classifiche nazionali, saranno intervistati dal cantautore e giornalista Nando Misuraca, in quest’incontro gratuito ed aperto al pubblico, che renderà protagonisti i loro fans e non solo".