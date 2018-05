Nancy Coppola incontra i fan al Centro Commerciale Neapolis

Il divertimento al Centro Commerciale Neapolis ha una colonna sonora ben precisa che, sabato 26 maggio alle 18.30, risuonerà con la voce di Nancy Coppola. La cantante napoletana, infatti, offrirà un emozionante minilive a tutti i suoi fan, dando spazio anche a foto e autografi.

Classe 1986, Nancy si appassiona alla musica fin da bambina, conquistando subito una grande popolarità a livello regionale. Il 2017, poi, è l’anno della fortunata svolta: dopo alcune apparizioni in trasmissioni televisive come “Il boss delle cerimonie” e al cinema con il film “Il mio uomo perfetto”, Nancy oltrepassa i confini partenopei con la partecipazione al reality “L’isola dei famosi”, che la porta sugli schermi nazionali. La sua dirompente simpatia, mixata alla splendida voce e alla classica vivacità napoletana, la fa entrare nel cuore di tutti gli italiani. Anche dopo queste esperienze, però, il profondo legame con la sua terra è rimasto immutato, portando Nancy a esibirsi spesso per i suoi appassionati conterranei.

Ma non finisce qui, domenica 27 maggio sempre alle 18:30 ritorna a grande richiesta il QuizzApp il game show più divertente di Napoli, con gadget per tutti i partecipanti.

Eventi gratuiti dedicati a tutti i visitatori della Galleria.