Nalbero star del Capodanno: fuochi d’artificio dalle terrazze

1 / 2

continua →

E’ stato la star del Natale a Napoli e ora Nalbero si prepara a splendere anche a Capodanno, ospitando il brindisi per il 2017 e offrendo nel corso la possibilità di un augurio di mezzanotte dalla vertiginosa quota di 31 metri, sulla terrazza più alta sul Golfo.

La grande struttura alla Rotonda Diaz ospiterà sabato sera il cenone di fine anno nel ristorante al primo piano, gestito da Sire: già esauriti da tempo i circa 150 posti a tavola per il party più ambito del 2016. Nalbero chiuderà al pubblico alle 18 e fino alle 22 sarà riservato agli ospiti della cena di Capodanno. Poi alle 22 alle 3 di notte la struttura sarà riaperta al pubblico che potrà accedere alle due terrazze panoramiche poste a 18 e 31 metri di altezza, pagando lo stesso biglietto di otto euro previsto per tutti gli altri giorni, per salutare il 2016 in alta quota e ammirare i fuochi d’artificio da una posizione privilegiata e mai vista prima a Napoli.