Nafrythm welcome Back: Racconti dal Festival di Calabar in Nigeria

NAFrythm è un ensemble afro-napoletano che ha messo in musica l'incontro tra diverse culture. Tutto ha avuto inizio nel 2013, quando la Rete co’ Mar, un collettivo di musicisti napoletani, ha dato vita ad un laboratorio musicale gratuito per immigrati provenienti da differenti sponde del Mediterraneo. Da quel momento, ha preso forma un autentico gruppo di lavoro con un repertorio di brani inediti incentrati sul tema della solidarietà internazionale.



il 9 marzo alle ore 20:30 presso la sala cinema dell'Ex Asilo Filangieri, un Concerto-racconto di una recente esperienza di partecipazione dell'ensemble al Festival di Calabar in Nigeria, la più grande street parade d'africa.



Durante questo evento si racconterà anche di un progetto di scambi interculturali e di cooperazione internazionale.