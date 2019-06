Mare e Musica al Nabilah con Ebbanesis e Cultural Boo Team

Fine settimana tra mare e musica al Nabilah di Bacoli.

Sabato 15 giugno, per la rassegna "Stories", protagoniste le Ebbanesis.

Due giovani donne che riescono a tenere il palco con la loro verve e l’innata passione per la musica che le unisce. Il duo, composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, nasce sul web a giugno 2017. Dopo aver pubblicato alcuni video sui rispettivi profili, Serena e Viviana decidono di aprire una pagina Facebook.

Da lì il progetto si trasforma in un grande successo mediatico: la loro pagina è seguita da oltre 100.000 followers da ogni parte del mondo. Richieste per concerti arrivano dall’Italia ma anche dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dagli Emirati Arabi. In questi Paesi esteri le Ebbanesis si sono esibite con successo in rassegne e festival, precisamente nelle città di Santa Lucia (Femin’arte Corsica); Monaco di Baviera (Gasteig – Kleiner Konzertsaal); Mosca (Teatrium) e a Riyad dove per la prima volta due donne

europee salgono su di un palco per una performance che si tiene in un locale pubblico.

Lo spettacolo-concerto delle Ebbanesis, con piacevoli siparietti umoristici che esaltano le loro doti attoriali, alterna brani della canzone popolare italiana a quelli della canzone classica napoletana.

Due voci e una chitarra che collaborano in totale armonia; in concerto classici della canzone napoletana come Reginella, ‘O sarracino, Rundinella, ‘O zappatore, ‘A rumba de scugnizzi, ‘O sole mio, e tanti altri tutti rivisitati, ma anche brani di respiro internazionale adattati dalle Ebbanesis e tradotti in

napoletano. Ultimo, in ordine di tempo, il successo mediatico di Bohemian Rhapsody dei Queen che ha registrato sul web oltre 2.000.000 di visualizzazioni.

Uno spettacolo che non delude le aspettative, per la vis comica che le due artiste danno ad alcuni pezzi rendendo ancora più interessante e divertente il concerto.

A seguire dj set con Alex Colle e Elio Foglia.



Domenica 16 giugno, invece, appuntamento con il party al tramonto.

Cultural boo team. Nel corso degli anni il loro è diventato uno show che parte dal centro storico, incrocia le strade del reggae, del soul e approda al blues. Vi suoneranno quello che li rappresenta, in modo sempre intimo anche se è gridato anche se è rock e anche se così non fosse. Vi parleranno delle loro storie, di come sono e chi hanno incontrato sul loro cammino. Vi canteranno con allegria anche la sventura di esser nati sotto una cattiva stella e di ritrovarsi a non essere amati. Starete bene, sorriderete.

Dalle 18.00.

In consolle

Fiorella Panico

Gabriele Del Prete

Sasà Mendone

Marco Piccolo

Alex Romeo

Per info&prenotazioni 3396931169